Terminó la cuarentena y Colo Colo viaja a Uruguay sin positivos

El Cacique pudo entrenar este domingo por la tarde y va al Campeón del Siglo con al menos una práctica tras la suspensión de Antofagasta.

Fue un sábado movido en el Estadio Monumental para todos menos para los futbolistas. El partido entre y fue suspendido por el positivo de Aníbal Mosa de coronavirus, en una decisión que según Blanco & Negro la ratificó la ANFP en conjunto con la Seremi de Salud y que derivó en que el CDA exigiese los puntos y la institución estatal insistiera en que "dirigentes" del Cacique habían suspendido. Y fue un domingo más tranquilo pero con actividad futbolística: la Seremi liberó de su cuarentena a la delegación que fue a Brasil a jugar contra el Athletico Paranaense y esta pudo entrenar en Macul para así llegar a su próximo desafío de con una práctica en .

"Según la investigación epidemiológica realizada a la totalidad de la delegación que viajó a producto del hallazgo de un caso positivo de Covid-19 en PCR realizada al volver a Chile, la SEREMI ha determinado que no hay miembros del grupo que cumplan con los criterios de contacto estrecho", informó la concesionaria en un comunicado. "Por este motivo la SEREMI ha levantado la cuarentena que se mantenía posterior al viaje a Brasil, a los miembros de la delegación que tienen su resultado negativo con fecha de 25 de septiembre 2020", agregó.

Y pese a que el cruce ante Peñarol -Manyas a quienes derrotaron en Santiago- estaba 'en duda' por la presencia de la plantilla estelar alba en Montevideo, durante esta jornada todos los viajeros se realizaron un nuevo test PCR -que tendrá sus resultados el lunes en horario AM- para determinar quiénes podrán trasladarse a en el vuelo programado para las 14:00.

Las dudas, en todo caso, no terminan: ¿por qué Colo Colo y la ANFP señalan a la SEREMI mientras que desde el Ministerio hablan de una intervención dirigencial en la suspensión? ¿Por qué los Albos hicieron los primeros PCRs recién el viernes cuando había partido el sábado y, con ello, riesgo de la cuarentena preventiva? ¿Por qué desde un inicio demostró la gente del club su ánimo de no jugar contra los Pumas?

Lo concreto es que la Asociación les avisó, por medio de Rodrigo Robles, a Aníbal Mosa, Alejandro Paul, Marcelo Espina, Jorge Sánchez y copia a Pablo Milad y Pilar Maulén (asesora jurídica de la ANFP, en un correo que filtró Al Aire Libre en Cooperativa), que Paula Daza determinó la suspensión, mientras que la doctora insistió en su única responsabilidd fue señalarle a Milad que "deben mantenerse en cuarentena por 14 días mientras no se hiciera la investigación epidemiológica correspondiente", pero que no sugirió suspensión. De ser así, y para entender la postura, el Gobierno entendió que se podía jugar pero no considerar a ninguno de los viajeros, que prácticamente completan todo el plantel popular.

El siguiente paso para la ANFP es reprogramar el Colo Colo - Antofagasta en medio de un acotadísimo calendario del torneo local.