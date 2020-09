Las reacciones que dejó la suspensión del partido entre Colo Colo y Antofagasta

La ANFP decidió suspender el cruce tras confirmar un caso positivo de Covid-19 en la delegación alba. Los Pumas exigirán el triunfo por secretaría.

La ANFP decidió suspender el partido entre y Deportes , pactado para este sábado 26 de septiembre a las 11:00, luego de confirmarse un caso positivo en la delegación del elenco albo que viajó a para enfrentar a Athletico Paranaense por la cuarta fecha de la 2020.

"La suspensión se debe a la detección de un caso positivo de COVID-19, sin haber podido determinar aún sus contactos estrechos, luego de la realización de exámenes PCR a toda la delegación que viajó a Brasil", explicó la entidad en un comunicado.

"El miembro de la delegación de Colo Colo se enteró en Brasil que fue contacto estrecho de una persona positiva. Frente a esta situación el cuerpo médico del club consultó al Ministerio de Salud en , quien entregó un protocolo de viaje que fue llevado a cabo de acuerdo a la normativa vigente", se añadió en el documento.

Más equipos

Antofagasta anuncia suspensión contra Colo Colo por un positivo Cacique

Lo anterior sucedió minutos antes del cruce. De hecho, según constató Goal, al cuadro visitante se le negó el ingreso a su camarín. "Es evidente que Colo Colo quería suspender el partido", dijo el presidente del cuadro Puma, Jorge Sánchez, quien reconoce que exigirán el triunfo por secretaría.

“Obvio que vamos a exigir los puntos. Hicimos todo bien. Entiendo que Colo Colo es un equipo grande, pero nadie piensa que nosotros nos subimos a un avión, fuimos a un hotel y ahora tendremos que tomar otro avión de vuelta, con todo lo que implica, ¿Exponernos para nada? Creo que no es justo”, dijo el dirigente a Mega.

"Los protocolos son sumamente claros y Colo Colo no los cumplió. El vuelo chárter debió regresar de inmediato y los test debían hacerse rápido. Nada se cumplió (...) Es evidente que Colo Colo quería suspender el partido", cerró.

Mientras que el gerente deportivo de los nortinos, Víctor Oyarzún, también pidió una resolución reglamentaria contra el Cacique. "El partido estaba programado, la ANFP no había suspendido nada y por los protocolos tenemos que viajar, presentarnos, pese a que supimos que Colo Colo quiso suspender el partido y la ANFP dijo que no; seguimos la planificación que teníamos desde hace varias semanas", reconoció a Radio Cooperativa.

"Me imagino que debe haber un tema reglamentario en el cual uno se pueda basar para que este tema se resuelva. El que hizo el incumplimiento de protocolos no fue Antofagasta, fue Colo Colo", añadió.

El artículo sigue a continuación

"Si me preguntas qué pienso como Víctor Oyarzún, creo que tiene que haber algo reglamentario, no puede ser que viajes casi 1.500 kilómetros y una hora antes del partido te dicen que se suspende por un supuesto caso positivo, que no es un jugador", sentenció.

Ante esto, los fanáticos no tardaron en reaccionar a través de las redes sociales:

Qué papelón horrible el de Colo Colo. Una falta de respeto para TODOS los que hoy llegaron al Monumental — Grace Lazcano (@gracelazcano) September 26, 2020

¿Ahora si? Tiene que aparecer Mosa, Espina, Harold con urgencia. Están destruyende a Colo Colo hace rato. CRISIS en todo ámbito la que vive el Cacique. — Benjamin Bonhomme (@benja_bonhomme) September 26, 2020

¿Si el contagiado de CC supo en Brasil de su Covid: por qué pudo volver al país, sin hacerse el examen, ingresar a Chile sin problema y después de horas ir por el PCR? Por qué Colo Colo está por sobre el resto. Tanto miedo le tienen. Por cierto, CC votó por Milad. Vergüenza! — Raúl Tiki Toledo C. (@TikiRTC) September 26, 2020

Colo colo es la gente, blanco y negro es quien tiene el poder hoy, pero ellos no son colo colo. Duele lo q han hecho con el cacique. Son un asco vayanse luego, especialmente mossa, un pseudo hincha pero un total corrupto del futbol. — gabo (@fkd1004hxc) September 26, 2020

Que vergüenza lo de Colo Colo pic.twitter.com/L4DFwAgU8o — Cristián Pérez (@kristianperezza) September 26, 2020

la UC jugó después que CC el miércoles. Viajó en chárter durante la noche de regreso a Chile. CC se quedó, por decisión propia, en Brasil. Al llegar el plantel de la UC se hizo los exámenes y pudo entrenar. También jugaba hoy. No es que CC no haya podido. No quiso. — Cristian Arcos (@carcosmorales) September 26, 2020

Colo colo debería perder los puntos por no seguir los protocolos de salud es una vergüenza lo que está sucediendo igual viajarán a a enfrentar a Peñarol como sino paso nada basta de proteger a los equipos grandes pongamos más seriedad al campeonato — Jorge Rios Gonzalez (@JorgeRiosGonza4) September 26, 2020

A lo largo de mis años vi a Colo-Colo en situaciones muy vergonzosas como perder un campeonato con 7 puntos de ventaja o ser goleados por equipos chicos como la U, UC , UDC y La Serena pero puedo afirmar que NINGUNO fue tan lamentable y vergonzoso como lo que ocurrió hoy. https://t.co/MVJjekQfHo — manci (@Mancistuta) September 26, 2020

En Colo Colo hace rato se vienen haciendo las cosas mal. La dirigencia es un chiste, la seriedad nunca estuvo. Tocamos fondo deportivamente con M. Salas, ahora la administración que sostiene al club demuestra la ineptitud de control que nos lleva derecho a hundirnos en el fracaso — A.C.A.B (@Javo_Ojeda_) September 26, 2020