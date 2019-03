Ter Stegen: "La clave para ganar la Champions es defender bien"

El portero del Barcelona repasa todos los temas que hacen a su carrera y a la actualidad azulgrana en una entrevista exclusiva para DAZN.

El guardameta alemán Marc-Andre ter Stegen ha concedido una entrevista en exclusiva para DAZN en la que ha hablado de todos los temas que hacen a la actualidad del Barcelona. El cancerbero alemán explicó su amistad con Ivan Rakitic, habló de la "cómoda ventaja" en LaLiga sobre Real Madrid y Atlético, pero aseguró que los capitalinos son rivales "peligrosos". Al mismo tiempo, reveló cuál es la clave para ganar la Champions League, el "gran objetivo" que se han puesto los culés tras la "extremadamente amarga" eliminación contra la Roma en la temporada pasada.

LA ADAPTACIÓN Y EL IDIOMA

"Si vienes a otro país, tienes que adaptarte. Tienes que acercarte a la gente y lo más importante es el idioma. Al mismo tiempo, aprender el idioma es la mejor parte porque te lo llevas contigo para la vida. Para mí, hablar el idioma del país en el que vivo es un signo de respeto y de gratitud. Sin duda, me beneficié con el hecho de que, inmediatamente, tuve que hablar español en el equipo".

SU AMISTAD CON RAKITIC

"Si tengo que elegir la persona que más me ayudó cuando llegué a Barcelona, diría que Ivan Rakitic. Habla alemán y desde el principio fue de gran ayuda para mí. Estaba un poco molesto en ese momento porque le hacía preguntas, pero estaba feliz por ayudarme. Siempre le estaré agradecido por eso. Iván no solo es un gran futbolista, también es una gran persona que le da mucho al equipo. Con él he ganado un amigo con el que siempre estaré en contacto".

FICHAR POR EL BARCELONA

"Si firmas con el Barcelona, ​​no significa que hayas alcanzado tus objetivos, sino que realmente comienzan. Para mantenerse y mejorar, tienes que hacer más que otros".

CUANDO PENSÓ EN IRSE DEL BARCELONA Y LA COMPETENCIA CON BRAVO

"Básicamente, Claudio [Bravo] y yo logramos lidiar bien con la situación. Es un gran portero que se ganó el sitio, en ese entonces. El entrenador no tuvo que cambiar porque tenía un portero en La Liga que mostró buenas actuaciones. Y entonces empiezas a reflexionar, porque jugar al fútbol es lo más importante. No hubiera sido mejor si el entrenador hubiera dicho: 'Ahora estás jugando en la liga y [Bravo] en las otras competiciones'. Eso no era lo que quería y en 2016 llegó la situación en la que tuve que pensar en dejar el Barça".

"BARCELONA ES MARAVILLOSA"

"Es maravillosa Barcelona. Amo la ciudad. Mi esposa también está feliz. Tenemos todo lo que necesitamos aquí. Por supuesto que extraño a la familia de vez en cuando, pero siempre tienen la oportunidad de visitarme".

¿DÓNDE Y QUÉ COME TER STEGEN?

"Como mucho pescado, pero poca carne. A veces también como completamente comida vegetariana o vegana. Creo que generalmente se consume demasiado pescado y carne. Y me gusta el vino tinto. Pero con moderación. A veces vamos a restaurantes donde ya nos conocemos todos y donde no nos hacen fotos una y otra vez. Sinceramente, no quiero quedarme en casa para evitar hacerme diez fotos. No es tan bueno que me hablen mientras como, pero tengo que aceptarlo como futbolista que soy. Al principio tenía más problemas con eso. Una vez, mi esposa me dijo: 'Mantén la calma, es solo un momento en que haces feliz a alguien'. Y realmente es así. Generalmente hay niños que te piden una foto. Recuerdo que en mi infancia, Marcel Ketelaer era mi modelo a seguir y un día lo vi en un restaurante. Conseguí su autógrafo y fui el niño más feliz de todos. El autógrafo todavía está en la casa de mis padres hoy en día".

¿POR QUÉ FUE PORTERO?

"Me gustó la posición, me parecía que los porteros siempre eran graciosos porque eran especiales y tenían guantes puestos. Desafortunadamente, nuestro portero tenía una hemorragia en la nariz constantemente. Nadie quería ir a la portería, todos se dieron la vuelta y luego dije: 'Entonces iré yo'. A la edad de diez u once años, mi entrenador en el Borussia me dijo: 'O vas a otro club o vas directamente a la portería'. No tuve que pensarlo mucho tiempo. Así es como comenzó y ya no cambió".

LA ELIMINACIÓN EN CHAMPIONS CONTRA LA ROMA

"La eliminación contra Roma la temporada pasada fue extremadamente amarga para nosotros. Ganar la Liga de Campeones es nuestro gran objetivo. Es importante tener este objetivo en mente, pero eso no significa que debamos descuidar nuestra tarea en LaLiga. Todavía tenemos muchos partidos difíciles por jugar. La ventaja es cómoda, pero el Real y el Atlético siempre son peligrosos".

"DEFENDER BIEN ES LA CLAVE EN LA CHAMPIONS"

"Defender bien es la clave para ganar la Champions League. Tenemos nuestros puntos fuertes en ataque y siempre somos buenos para marcar, pero especialmente en la fase eliminatoria es importante conceder el menor número de goles posible. Y, por supuesto, tienes que estar allí en el momento adecuado. El Real no jugó de manera excelente el año pasado, pero estuvo allí cuando importó. Hay que respetarles por eso".

"QUIERO PRESIONAR A NEUER"

"La situación en el equipo nacional de Alemania es como es. Las buenas actuaciones en el club son los requisitos previos para poder reclamar tu lugar en la Selección. A pesar de esto, creo que estoy en una buena posición por mi personalidad y por mi calidad. Es importante que continúe mostrando un buen desempeño en el Barça y mantenerme en forma. Quiero presionar a Neuer. Aprecio a Manu y lo que hizo por Alemania. Él ha jugado grandes torneos, tengo un gran respeto por él. Pero eso no significa que no quiera meterme en la portería. Ya lo dije en el pasado: trabajo para eso".

SU CONTINUIDAD EN BARCELONA

"Tengo contrato por tres años y medio. Qué pasará entonces no puedo decirlo ahora. Pero lo que puedo decir ahora es que disfruto de la situación actual y disfruto de estar en el campo todos los días".