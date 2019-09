Tena defendió al Pollo Briseño luego de la expulsión

El timonel mexicano habló sobre el incidente del Pollo Briseño con Giovani Dos Santos.

Luego de que Antonio Briseño propinara una entrada a Giovani Dos Santos que obligó fuera llevado al hospital para revisión médica, el entrenador Luis Fernando Tena salió a la defensa de su defensor.

En conferencia de prensa, el Flaco aseguró que “no hubo intención” del Pollo por la agresión en la primera mitad del Clásico Nacional entre y América, más allá que se confirmara no hubo fractura.

“Estamos preocupados por una posible suspensión y él obviamente no lo hizo con ninguna intención”, explicó el timonel en el Estadio Azteca.

Tena mencionó que no ha tenido comunicación con el zaguero central luego de la expulsión. "Viene la expulsión de Briseño y se complica todo. No he querido, está muy triste, muy preocupado, se siente muy mal, es un jugador de mucho ímpetu, determinación como siempre ha jugado, se siente muy apenado".