Qué técnicos le gustan a Riquelme y qué dijo sobre Alfaro

Román dijo que se encargará del fútbol en caso de ser elegido y su primera decisión bien podría tener que ver con la continuidad o no del DT.

Apareció el humo blanco: Juan Román Riquelme se la jugó y formará parte de la lista de Jorge Amor Ameal en las próximas elecciones de Boca como vicepresidente segundo. "Voy a encargarme del fútbol, creo que ahí es donde puedo ayudar", reconoció el ídolo. Y aunque todavía no ganó, las especulaciones empiezan a circular en cuanto a qué sucederá en el club en caso de que asuma el cargo.

Actualmente, Nicolás Burdisso encabeza la secretaría técnica, pero el desembarco de Román junto a Jorge Bermúdez significaría el final de esta primera etapa del exdefensor en el Xeneize como mánager. Así, los días de Gustavo Alfaro sin su mano derecha dentro de la institución estarían contados.

"El técnico lleva 10 meses. No es fácil armar un equipo nuevo, llegar a semfinales de la ... Creo que hay que tener una idea clara, hay que respetarla. A veces cuesta un poco más y a veces un poco menos, pero hay que tener seguridad en lo que queremos", decía el Diez en una entrevista en Fox Sports. Y agregaba, sobre el estilo del actual entrenador: "Cuando vas a buscar un entrenador, tenés que saber lo que vas a buscar. Y Alfaro juega como lo ha hecho siempre. No lo hace ni mal ni bien. Él siente el fútbol de esa manera y con esa manera nos ha llevado a semifinales y está peleando el torneo".

"ALFARO JUEGA COMO LO HIZO SIEMPRE Y BOCA LO SABÍA"#RomanxFOX | Juan Román Riquelme habló de las características del DT del Xeneize. pic.twitter.com/YL7HI2AqKz — FOX Sports (@FOXSportsArg) November 7, 2019

En otra nota, posterior al encuentro por la Superliga, pero previo a los choques por la Libertadores, Román analizaba al equipo luego del 0-0: "Cada uno elige cómo juega. Nosotros tendremos que intentar atacar mucho más para tener la ilusión de meter un gol, pero tendremos que valorar que se defendió de buena manera porque no nos pudieron encontrar la vuelta. Boca puede estar contento de cómo defendió".

"CADA UNO JUGÓ A SU MANERA. VAN A TENER QUE MEJORAR LOS DOS"#FOXRadio | Román se refirió al último Superclásico en el Monumental y aclaró que Boca puede estar contento por haber defendido bien, pero debería atacar un poco más de cara al encuentro por la #LibertadoresxFOX. pic.twitter.com/6wplAiStEd — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 17, 2019

Amén de las interpretaciones, el ahora candidato dijo que "hay que tener respeto por los que están" a la hora de hablar del futuro y que recién podría referirse a ello "después del 9 de diciembre". Sin embargo, sí dejó algunas pistas para entender qué tipo de entrenadores le gustan.

"Soy de pensar que, si no es un hombre con una trayectoria muy grande, tienen que estar exjugadores. Podemos nombrar a Martín (Palermo), a Basualdo, no sé si Serna tiene carnet de técnico... Boca no es fácil y es importante conocerlo", afirmaba tras la final en Madrid y una vez consumada la salida de Guillermo Barros Schelotto.

En esa misma línea, fue elogioso, por ejemplo, de Miguel Ángel Russo, allá por junio de 2019: "De las tres copas que me tocó ganar o que mis compañeros me hicieron ganar, el equipo de Miguel fue el que mejor jugó. Es un genio. Yo tuve la suerte de tener grandísimos entrenadores, y después de tenerlo como entrenador, me siento afortunado de tener una gran relación con él",

Para encontrar el elogio a Jorge Almirón hay que irse algo más atrás en el tiempo. "A mí me da gusto verlo, nunca cambia su manera de jugar. Todos dicen que el técnico es raro, por eso no se lo reconoce, pero ya hizo jugar bien a y a Independiente", expresó allá por 2014, cuando el DT estaba en el Rojo.