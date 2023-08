Tata Martino defiende a Leagues Cup de quejas de la Liga MX

El Tata Martino salió en defensa de la Leagues Cup ante las diversas protestas de los equipos mexicanos.

Gerardo Martino, ex director técnico de la Selección mexicana y entrenador actual del Inter Miami CF de la MLS, salió en defensa del torneo Leagues Cup 2023 ante las constantes protestas de los clubes de la Liga MX, recientemente de Rayados de Monterrey.

"La MLS no dijo vamos a hacer un torneo pero lo hacemos como queremos y el que quiere venir a jugar que lo haga y el que no, no", dijo Martino en conferencia.

"En la Concacaf hicieron un torneo, llamó a la MLS a la Liga MX, se sentaron, vieron cómo iba a ser el torneo, cuánta plata iban a ganar, cómo era el negocio, porque nos olvidamos que el negocio gusta a todos y luego vienen las protestas", agregó el entrenador rosarino.

Martino mencionó que la Liga MX confió en el negocio para disputar el torneo binacional, por lo que cualquier queja deberá ser con el presidente de la Liga MX Mikel Arriola: "Si cada club quiere reclamar es reclamar al presidente de la FMF y no a los organizadores del torneo. El que aceptó las condiciones es el presidente de la FMF", dijo.