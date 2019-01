Suspenso general de los de Valverde en el Ciutat de Valencia

El equipo culé acabó penalizado por una defensa inexperta y demasiado blanda, por varias jugadas en las que la delantera no tuvo pegada y sobre todo, por un mal posicionamiento. Valverde alineó un once lleno de jugadores poco habituales, sin Messi, Suárez, Jordi Alba, Ter Stegen o Piqué, pero no lo es menos que en el equipo escogido por el entrenador vasco había jugadores del renombre y la calidad de Busquets, Semedo, Arturo Vidal, Malcom, Dembélé o Coutinho. Ninguno superó el examen copero.Al final, la entrada de Denis Suárez salvó los muebles, gracias a que forzó un penalti clave.

Las notas del Barça en el Ciutat de Valencia. Suspenso general del equipo, salvado por la entrada de Lenglet y sobre todo, de Denis Suárez, que revolucionó el ataque culé y provocó un penalti decisivo.

Cillesen: Sin duda, el menos culpable de los goles encajados. Además, le sacó dos remates con veneno a Boateng y otro a Morales. Fue de lo único realmente potable de un Barça vulgar.

Semedo: En ataque cumplió cuando subió con proyección, pero en defensa sufrió horrores. Su duelo con Boateng acabó demasiadas veces con el portugués como claro perdedor.

Murillo: Salió en todas las fotos. Debutaba con la camiseta del Barça y estuvo lento, desubicado y demostrando que está bastante lejos de su mejor versión. Bastante flojo en su primer día.

Chumi: Producto de La Masia, superado en casi todas las circunstancias y mal posicionado. Algo nervioso en algunos lances y demasiado blando en el cuerpo a cuerpo con la delantera rival.

Miranda: Un manojo de nervios. El canterano tuvo hasta 11 pérdidas de balón durante el primer tiempo. Tendrá que mejorar mucho sus prestaciones si quiere tener más oportunidades.

Lenglet: Entró en el segundo tiempo y aportó serenidad, temple y seguridad.

Busquets: Por momentos, tuvo que colocarse como tercer central, viendo la fragilidad del equipo. No fue su mejor día con la pelota, pese a que intentó imponer el ritmo del partido

Aleña: Intrascendente. El canterano apenas brilló con luz propia, no pudo destacar ni ayudar al equipo llegando al ataque y tuvo bastantes problemas para superar a los rivales.

Arturo Vidal: Empezó recuperando balones, pero poco a poco, se contagió del tono de su equipo, bastante gris. Superado con claridad algunas veces. Le faltó claridad en el pase.

Malcom: Tuvo la pólvora mojada. Tuvo un mano a mano con Aitor, pero pero acabó perdonando.

Coutinho: En la primera parte perdió varios balones clave. No fue el líder que necesitaba el Barça y acabó naufragando con claridad. Muchas pérdidas. Al menos, transformó en gol el penalti

Denis Suárez: Entró en la segunda parte, Aportó desborde y claridad en la llegada. Forzó la jugada del penalti, que dio vida al Barcelona para meterse de lleno en la eliminatoria.

Dembélé: Jugó en una posición que no es la suya y no se sintió cómodo.. Intentó caer a banda para entrar en contacto con la pelota, pero apenas recibió juego. Eso sí, de los tres de arriba, fue el mejor.

Sin duda, el aficionado azulgrana reprochará a Valverde haber elegido un once con tanto riesgo. Si el técnico pretendía alinear un equipo competitivo, su decisión fue equivocada o su mensaje no fue bien interpretado por sus jugadores, que fueron claramente superados por el Levante.