¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Europa League
team-logoSturm Graz
Graz-Liebenau Stadium
team-logoMIK CM Celje
¡Mira aquí! Disney+
GOAL-e
Con la colaboración de

Sturm Graz vs. NK Celje, en directo hoy: ¿quién televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Sturm Graz vs MIK CM Celje
Sturm Graz
MIK CM Celje
Europa League

En la Europa League, el Sturm Graz se enfrenta al NK Celje. Pero ¿dónde se puede ver el partido hoy en directo por televisión y streaming?

¿Quiere acceder con mayor seguridad a su servicio de streaming habitual o hacerlo desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? Una red privada virtual (VPN) resulta muy útil en estos casos.

NordVPN

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita

Mira fútbol dondequiera
  • Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.
EspañaMovistar+
ColombiaDisney+
ArgentinaDisney+
PerúDisney+
ChileDisney+
EcuadorDisney+
ParaguayDisney+
UruguayDisney+
Estados UnidosParamount+
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda al canal oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming del canal deportivo que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y encuentre la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en el servicio del canal oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

La Europa League en televisión

Transmisión de la Europa League
Disney+ logo

Disney+

✅ Transmite partidos simultáneos en directo

✅ Incluye señales básicas de ESPN

✅ Pausá y reviví partidos grabados

Precio mensual desde$11.999

Sturm Graz vs. NK Celje: hora de inicio

crest
Europa League - Jornada 4
Graz-Liebenau Stadium

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Sturm Graz y NK Celje?

Sturm Graz llega con un balance dispar en sus últimos cinco partidos: dos victorias, dos empates y una derrota. Su encuentro más reciente terminó 1-1 ante Wolfsberger AC en la Bundesliga. Destaca especialmente la victoria por 1-0 contra Marsella en la Europa League, mientras que el 3-2 ante Austria Lustenau en la Copa quedó registrado como derrota. En cinco partidos, Sturm Graz marcó 13 goles y encajó siete.

NK Celje atraviesa una racha igualmente irregular: una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El más reciente terminó con una contundente victoria por 4-0 ante Nafta en la SNL eslovena. El 2-2 contra RB Salzburgo en la Europa League sigue siendo el resultado más llamativo, aunque después llegó una derrota por 0-3 ante Omonia Nicosia. En ese periodo, Celje marcó siete goles y encajó seis.

SGR

SGR - Formulario

GAK
W6-1
OM
W1-0
RIE
D2-2
LUS
L3-2
WAC
D1-1
Gol marcado (encajado)
12/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CEL

CEL - Formulario

OMO
L0-3
MAR
D0-0
SAL
D2-2
OLJ
D1-1
NAF
W4-0
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Sturm Graz vs. NK Celje: alineaciones

Sturm Graz contra MIK CM Celje alineaciones

3-4-3
Sturm Graz crest
Sturm Graz
SGR
Formación
MIK CM Celje crest
MIK CM Celje
CEL
4-3-3
A. HelacA. HelacJ. QuarshieJ. QuarshieP. KollerP. KollerA. MalicA. MalicJ. HeilJ. HeilL. WeinhandlL. WeinhandlL. BalboL. BalboJ. Gorenc-StankovicJ. Gorenc-StankovicV. MatoshiV. MatoshiO. DiakiteO. DiakiteS. SeidlS. SeidlZ. LebanZ. LebanP. SirvysP. SirvysL. BejgerL. BejgerM. AvdyliM. AvdyliA. TutyskinasA. TutyskinasS. SeslarS. SeslarM. ZabukovnikM. ZabukovnikP. DanielP. DanielB. VerbicB. VerbicV. TushaV. TushaA. KucysA. Kucys
MIK CM Celje crest
MIK CM Celje
CEL
3-4-3
Sturm Graz

Once inicial

MIK CM Celje

Suplentes

Manager

  • F. Ingolitsch
  • Zoran Zejlkovic

Sturm Graz vs. NK Celje: estado de forma

SGR

SGR - Formulario

GAK
W6-1
OM
W1-0
RIE
D2-2
LUS
L3-2
WAC
D1-1
Gol marcado (encajado)
12/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
CEL

CEL - Formulario

OMO
L0-3
MAR
D0-0
SAL
D2-2
OLJ
D1-1
NAF
W4-0
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Sturm Graz vs. NK Celje: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

Sturm GrazEmpateMIK CM Celje
2
1
0
Amistosos
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
2
MIK CM Celje badge
MIK CM Celje
CEL
0
F
Amistosos
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
6
MIK CM Celje badge
MIK CM Celje
CEL
2
F
Amistosos
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
1
MIK CM Celje badge
MIK CM Celje
CEL
1
F
9Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/3
Ambos equipos marcaron2/3

Sturm Graz vs. NK Celje: las clasificaciones

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FerencvarosFerencvarosFTC
4400113+812
W
W
W
W
2
BournemouthBournemouthBOU
431092+710
W
W
W
W
3
OlympiakosOlympiakosOLY
431041+310
D
W
W
W
4
BenficaBenficaBEN
3300102+89
W
W
W
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
W
W
W
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
W
D
W
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
D
W
W
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
D
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
D
W
W
10
NEC NimegaNEC NimegaNEC
421189-17
W
W
D
L
11
LyonLyonOL
421167-17
D
L
W
W
12
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
W
W
L
13
AnderlechtAnderlechtAND
420253+26
W
W
L
L
14
HoffenheimHoffenheimTSG
420265+16
W
W
L
L
15
RennesRennesREN
413043+16
D
D
W
D
16
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
420267-16
L
L
W
W
17
Real SociedadReal SociedadRSO
412194+55
D
W
D
L
18
Sparta PragaSparta PragaSPP
412164+25
L
L
D
W
19
Levski SofíaLevski SofíaLES
41213305
D
W
D
L
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
411286+24
L
D
L
W
21
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
L
W
D
22
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
411246-24
D
L
W
L
23
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
W
L
D
24
SalzburgoSalzburgoSAL
411237-44
L
D
L
W
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
W
L
L
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
L
L
W
27
AC MilánAC MilánMIL
410347-33
L
L
W
L
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
L
L
W
29
PlzenPlzenVPL
410337-43
W
L
L
L
30
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
301227-51
D
L
L
31
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
L
L
D
32
LillestroemLillestroemLIL
4013210-81
L
L
D
L
33
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
D
L
L
34
MarsellaMarsellaOM
300316-50
L
L
L
35
CelticCelticCEL
300339-60
L
L
L
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google