Villarreal vs Napoli: previa del partido, canales, streaming en vivo y más

El Estadio de la Cerámica acoge este martes un duelo de Champions League entre Villarreal y SSC Nápoles, dos clubes que necesitan urgentemente una victoria para no alejarse de las posiciones de clasificación en el torneo continental. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

Cómo sintonizar el Villarreal vs SSC Nápoles

El partido entre Villarreal y SSC Nápoles se puede ver en directo a través de Disney+ Premium.

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Acerca del encuentro

El Submarino Amarillo llega a este partido bajo presión tras caer 1-0 ante Real Madrid en LaLiga el pasado fin de semana. El conjunto de Iñigo Pérez ha mostrado capacidad goleadora fuera de casa, con victorias ante Levante y Málaga, pero su dificultad para romper bloques defensivos en la Cerámica es una preocupación real que Nápoles buscará aprovechar.

La expulsión de Vinicius Junior en aquel partido ante el Madrid y la controversia arbitral que rodeó el encuentro han dominado los titulares de LaLiga esta semana, pero Villarreal debe apartar el ruido y centrarse en su propia situación en Europa, donde ocupa la posición 21 de la tabla.

Nápoles viaja a España con otra mentalidad. Massimiliano Allegri ha conseguido que su equipo recupere la solidez que le faltaba, y la goleada 3-0 ante Frosinone en Serie A el pasado fin de semana fue la demostración más convincente de esa mejora. Kevin De Bruyne sigue siendo el eje creativo del conjunto italiano, y Allegri ha gestionado su carga de trabajo con cuidado para mantenerle en su mejor nivel.

Los de Allegri también conocen la derrota en Champions League esta temporada, tras caer 1-0 ante Arsenal en septiembre, pero han respondido bien en competición doméstica y llegan a Villarreal con tres victorias en sus últimos cinco partidos.

Ambos equipos se encuentran fuera de los puestos de clasificación, lo que convierte este choque en un partido con consecuencias directas para sus respectivas ambiciones europeas. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Iñigo Pérez no podrá contar con Tajon Buchanan ni Nicolas Pepé por lesión. El técnico del Submarino Amarillo tiene previsto alinear a Peter Gulacsi bajo palos, con una defensa formada por Santiago Mouriño, Renato Veiga, Sergi Cardona y Juan Foyth. Santi Comesaña y Pape Gueye formarían el doble pivote, con Nathan Saliba, Gerard Moreno y Alberto Moleiro apoyando a Georges Mikautadze en ataque.

Massimiliano Allegri afronta este desplazamiento con una lista de bajas considerable: Costantino Favasuli, Alisson Santos, André-Frank Zambo Anguissa, Mathias Olivera, Antonio Vergara y Alessandro Buongiorno están todos descartados por lesión. A pesar de ello, el técnico italiano tiene previsto presentar un once con Alex Meret en portería, una línea defensiva compuesta por Amir Rrahmani, Leonardo Spinazzola, Rafa Marín y Giovanni Di Lorenzo, y un mediocampo con Billy Gilmour y Stanislav Lobotka. Kevin De Bruyne, Matteo Politano y David Neres actuarían como apoyo de Rasmus Hoejlund en punta.

Forma

Villarreal presenta un registro de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue la derrota 1-0 ante Real Madrid en LaLiga, y también cayeron 3-2 ante Borussia Dortmund en Champions League en septiembre. En el lado positivo, el Submarino Amarillo ganó 3-1 al Levante y se impuso 3-1 al Málaga a domicilio, lo que muestra que tienen capacidad anotadora cuando el rival les da espacio.

Nápoles llega en mejor dinámica, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. La victoria más reciente fue el contundente 3-0 ante Frosinone en Serie A, y también sumaron triunfos ante Bologna por 1-0 y un empate 1-1 frente a la Fiorentina. Su única derrota en este tramo fue la caída 1-0 ante Arsenal en la fase de grupos de la Champions League.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes fue un amistoso en diciembre de 2022 que terminó con victoria del Villarreal 3-2, jugando el Nápoles como local. En los cinco precedentes registrados entre ambos equipos, el Nápoles acumula el mejor balance global: los italianos ganaron los dos duelos de la fase de grupos de la Champions League de 2011, ambos por 2-0, mientras que Villarreal se impuso 1-0 en el partido de ida de la Europa League de 2016 antes de que el choque de vuelta terminara 1-1 en Nápoles.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, Villarreal ocupa la posición 21 y Nápoles la 27, lo que sitúa a ambos equipos fuera de los puestos de clasificación para la siguiente ronda.