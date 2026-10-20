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VfB Stuttgart vs Atlético Madrid: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

VfB Stuttgart vs Atlético Madrid
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre VfB Stuttgart y Atlético Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver VfB Stuttgart vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre VfB Stuttgart y Atlético Madrid se puede ver en vivo a través de los canales y plataformas de streaming que se indican a continuación.

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El MHPArena de Stuttgart acoge este encuentro de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27 entre VfB Stuttgart y Atlético Madrid, con Diego Simeone buscando consolidar la posición de los colchoneros en la tabla europea.

El Stuttgart de Sebastian Hoeness llega a este partido con sensaciones mixtas. Los suabos encadenaron victorias frente al Slovan Bratislava en Champions League y ante el Paderborn en Bundesliga, pero cayeron ante el Hamburgo en su último compromiso liguero, lo que deja su racha reciente con altibajos.

Atlético Madrid, por su parte, atraviesa un momento de forma excepcional. El equipo rojiblanco llega al MHPArena tras cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un triunfo 2-0 ante el Manchester United en Champions League y una victoria de prestigio por 2-1 frente al Real Madrid en LaLiga.

La expedición madrileña tendrá que gestionar algunas bajas de importancia en defensa. Cristian Romero y Koke no estarán disponibles para Simeone, aunque las últimas informaciones apuntan a que el tiempo de ausencia de Romero será limitado.

En la tabla de la fase de liga, Stuttgart ocupa la cuarta posición mientras que Atlético se sitúa en el decimoquinto puesto, lo que convierte este duelo en un choque con implicaciones directas para la clasificación a las rondas eliminatorias.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

VfB Stuttgart contra Atlético Madrid alineaciones probables

4-2-3-1
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
page.match.formation.title
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-4-2
F. BredlowF. BredlowJ. ChabotJ. ChabotF. JeltschF. JeltschJ. VagnomanJ. VagnomanR. HendriksR. HendriksA. StillerA. StillerJ. LewelingJ. LewelingC. FuehrichC. FuehrichD. UndavD. UndavG. ProemelG. ProemelE. DemirovicE. DemirovicJ. OblakJ. OblakÁlex GrimaldoÁlex GrimaldoM. LlorenteM. LlorenteM. PubillM. PubillD. HanckoD. HanckoG. SimeoneG. SimeoneA. BaenaA. BaenaP. BarriosP. BarriosJ. CardosoJ. CardosoJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezK. LeeK. Lee
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-2-3-1
VfB Stuttgart

Once inicial

Atlético Madrid

Manager

  • S. Hoeness
  • D. Simeone

Sebastian Hoeness no podrá contar con Ameen Al Dakhil, Justin Diehl, Maximilian Mittelstaedt, Nikolas Nartey, Tiago Tomas ni Dan-Axel Zagadou por lesión. El once probable del Stuttgart incluye a Fabian Bredlow bajo palos, con Chabot, Jeltsch, Vagnoman y Hendriks en defensa, Stiller y Proemel en el centro del campo, Leweling, Fuehrich y Demirovic completando el bloque junto a Undav en punta.

Diego Simeone afronta el partido con las bajas de Cristian Romero y Koke. El técnico argentino apunta a un once con Oblak en portería, Grimaldo, Llorente, Pubill y Hancko en la línea defensiva, y Baena, Barrios y Cardoso en el mediocampo, con Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Kang-In Lee formando el tridente ofensivo.

Forma

VFB

VFB - Formulario

BVB
L0-1
GFT
W5-0
SCP
W0-2
SBR
W0-3
HSV
L1-0
Gol marcado (encajado)
10/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
0/5
ATM

ATM - Formulario

OSA
W4-0
RMA
W2-1
ALA
W1-2
MUN
W2-0
ESP
W0-1
Gol marcado (encajado)
11/2
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El VfB Stuttgart presenta un registro de dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con un encuentro amistoso incluido. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Hamburgo en Bundesliga, aunque antes de eso firmaron un sólido 0-3 en Champions League frente al Slovan Bratislava. En total, los suabos han marcado seis goles y encajado dos en esos cinco compromisos, con el 5-0 ante el Greuther Fürth como su actuación más destacada.

Atlético Madrid llega con cinco victorias en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Tras ganar 0-1 al Espanyol en LaLiga el pasado fin de semana, los colchoneros acumulan triunfos también ante el Manchester United (2-0 en Champions), el Alavés (1-2), el Real Madrid (2-1) y el Osasuna (4-0). El equipo de Simeone ha marcado diez goles y encajado únicamente uno en ese periodo, con cuatro porterías a cero.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

VfB StuttgartEmpateAtlético Madrid
0
1
0
Amistosos
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
1Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron1/1

El historial reciente entre ambos equipos es muy limitado. El único precedente registrado en los últimos años es un empate a uno en un partido amistoso disputado el 5 de agosto de 2018 en el MHPArena, cuando el Stuttgart ejerció de local. No existen más encuentros oficiales entre ambas escuadras dentro del dataset disponible.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League 2026/27, el VfB Stuttgart marcha cuarto, dentro de los puestos que dan acceso directo a los octavos de final, mientras que el Atlético Madrid se encuentra decimoquinto, en la zona que obliga a pasar por la ronda de play-offs de clasificación. El resultado de este partido tiene, por tanto, implicaciones directas para las aspiraciones de ambos equipos de cara a las eliminatorias.

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