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Primera División - Jornada 4 6 sept 2026 - 10:15 Estadio Mestalla

Cómo ver Valencia vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Valencia vs Barcelona se puede ver en directo a través de DIRECTV Sports Argentina y DGO. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles para este partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Barcelona visita el Estadio Mestalla para enfrentarse al Valencia en la cuarta jornada de la Primera División, con los azulgranas llegando a la capital del Turia como el equipo más en forma de España.

Carlos Corberan atraviesa un inicio de temporada complicado. El Valencia no ha ganado ninguno de sus tres partidos de liga, con derrotas ante el Deportivo de A Coruña y el Real Betis, y un empate sin goles en Balaídos que resume una propuesta ofensiva que aún no ha encontrado su mejor versión.

El Barcelona, por su parte, llega con una marcha imparable. Hansi Flick ha visto a su equipo anotar doce goles en tres jornadas de liga, con el 5-2 ante el Rayo Vallecano como el resultado más reciente y más elocuente de su estado de forma.

Anthony Gordon, fichado por 70 millones de libras procedente del Newcastle United, ya ha ganado el respeto del vestuario azulgrana y aparece en el once proyectado de Flick para este partido. El inglés ha sido uno de los protagonistas de este arranque de curso.

Raphinha, recién nombrado capitán permanente del Barcelona en un hecho histórico para el fútbol brasileño, liderará el ataque visitante desde Mestalla. El delantero llega con un papel aún más relevante dentro del grupo tras la reestructuración del liderazgo en el club.

El Valencia arrastra una lista de bajas considerable y afronta el partido desde el decimoctavo puesto de la clasificación. Mestalla, sin embargo, sigue siendo un escenario exigente para cualquier visitante, y la afición local esperará una reacción de su equipo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el Valencia vs Barcelona en directo, con opciones de canal de televisión y transmisión en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Carlos Corberan no podrá contar con hasta seis jugadores por lesión: Sergi Canos, Diego Lopez, Jose Copete, Guido Rodriguez, Justin De Haas y Umar Sadiq están todos descartados. Sin sanciones en el equipo local, el once proyectado sitúa a Stole Dimitrievski bajo palos, con Mouctar Diakhaby y Pablo Maffeo en defensa, y Hugo Duro como referencia ofensiva.

Hansi Flick tampoco llega al completo al encuentro. Roony Bardghji, Frenkie de Jong y Jesse Bisiwu son bajas confirmadas por lesión. El once proyectado del Barcelona incluye a Joan García en portería, Pau Cubarsí y Xavi Espart en defensa, Pedri y Marc Bernal en el centro del campo, y la línea ofensiva formada por Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha. Se actualizará cualquier novedad sobre el estado de los jugadores antes del inicio del partido.

Forma

El Valencia suma un triunfo, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su única victoria llegó en un amistoso de pretemporada ante el Hércules, mientras que en liga acumula dos derrotas y un empate. La más reciente fue la caída por 3-1 ante el Deportivo de A Coruña, precedida por el 0-1 frente al Real Betis. En total, los de Corberan han marcado tres goles y encajado seis en esos cinco encuentros.

El Barcelona llega con cinco victorias en sus últimos cinco partidos. En LaLiga ha goleado al Rayo Vallecano (5-2), al Athletic Club (2-0) y al Elche (0-5 a domicilio), y también ganó sus dos amistosos de pretemporada ante el Al Ahly (2-1) y el Basilea (2-5). Los azulgranas han anotado dieciséis goles y encajado cuatro en ese período, con una portería a cero incluida.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 23 de mayo de 2026 en LaLiga, con el Valencia imponiéndose 3-1 en Mestalla. Antes de ese resultado, el Barcelona había goleado 6-0 en su feudo en septiembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, el Barcelona ha ganado tres, el Valencia uno, y uno terminó en empate, con los azulgranas anotando diecinueve goles por seis del conjunto valencianista.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Barcelona ocupa el primer puesto, mientras que el Valencia se sitúa en la decimoctava posición.