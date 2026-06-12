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World Cup - Copa del Mundo - Grupo D Los Angeles Stadium

Cómo ver USA vs Paraguay en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido USA vs Paraguay del Mundial 2026 se puede ver en vivo a través de los siguientes canales de TV y plataformas de transmisión en línea disponibles para Argentina.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Estados Unidos y Paraguay abren sus respectivas campañas en el Mundial 2026 este viernes 12 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California, en un duelo del Grupo D que marca el inicio oficial del torneo para los anfitriones.

Bajo la conducción de Mauricio Pochettino, la selección estadounidense llega a este partido con la presión propia de jugar en casa. El equipo se prepara en Irvine, en el condado de Orange, donde ha establecido su base de operaciones para toda la fase de grupos, con la comunidad local ya volcada en apoyo al equipo.

Paraguay regresa al Mundial después de 16 años de ausencia. La Albirroja, dirigida por el argentino Gustavo Alfaro, llega con una identidad táctica clara: solidez defensiva y velocidad en la transición. Su clasificación sudamericana fue sólida, concediendo apenas 10 goles en 18 partidos.

El atacante del Brighton Julio Enciso es la gran referencia ofensiva paraguaya, mientras que la experiencia de Gustavo Gómez y Miguel Almirón aporta jerarquía a un plantel que mezcla veteranía con juventud.

En la tabla del Grupo D, Paraguay llega como segundo clasificado mientras que Estados Unidos ocupa la cuarta posición. El partido tiene peso desde el primer minuto: los tres puntos pueden definir el rumbo de ambas selecciones en el torneo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando local, Mauricio Pochettino no ha confirmado alineación titular ni ha reportado lesionados ni suspendidos de cara a este debut mundialista. El cuerpo técnico mantendrá reserva sobre el once inicial hasta las horas previas al partido, y cualquier novedad se actualizará conforme se acerque el pitazo inicial.

Por parte de Paraguay, Gustavo Alfaro tampoco ha dado a conocer su once probable ni registra bajas confirmadas por lesión o sanción. El técnico argentino, con experiencia previa en Copas del Mundo tras dirigir a Ecuador en Qatar 2022, guarda sus cartas para el duelo inaugural de la Albirroja.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 19 J. Enciso

Forma

Estados Unidos llega al torneo con un registro de 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas en sus últimos cinco partidos de preparación. Su resultado más reciente fue una derrota 1-2 ante Alemania el 6 de junio, apenas días antes del inicio del Mundial. La mejor actuación del ciclo reciente fue un contundente 5-1 sobre Uruguay en noviembre de 2025, aunque también sufrió una abultada caída 2-5 ante Bélgica en marzo. En total, el equipo marcó 11 goles y recibió 12 en esos cinco encuentros.

Paraguay presenta un balance de 3 victorias y 2 derrotas en sus últimos cinco amistosos. La Albirroja viene de golear 4-0 a Nicaragua el 5 de junio, su preparación más reciente antes del debut. Previamente derrotó a Grecia 1-0 y a México 2-1 en noviembre de 2025. Sus dos derrotas llegaron ante Marruecos (1-2) y ante el propio Estados Unidos (1-2) en noviembre pasado. En ese período, Paraguay anotó 8 goles y encajó 5.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 15 de noviembre de 2025 en un amistoso, con victoria estadounidense por 2-1. En los últimos cinco cruces, Estados Unidos acumula tres victorias por dos de Paraguay. Los antecedentes incluyen dos triunfos de la USMNT por 1-0 en amistoso (marzo de 2018) y en Copa América (junio de 2016), mientras que Paraguay ganó 3-1 en Copa América en julio de 2007 y 1-0 en amistoso en marzo de 2011.

Clasificación

En la Copa del Mundo - Grupo D, Paraguay ocupa la segunda posición mientras que Estados Unidos se ubica cuarto antes del inicio de la fase de grupos.