Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Stade Joseph Marien

Cómo ver Union St.Gilloise vs Hapoel Beer Sheva en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido de Europa League entre Union St. Gilloise y Hapoel Beer Sheva se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Union St. Gilloise recibe a Hapoel Beer Sheva en el Stade Joseph Marien de Bruselas en un partido de la UEFA Europa League. David Hubert dirige a un equipo local que busca consolidar su posición en la competición continental.

Los belgas llegan con confianza tras una racha positiva que incluye victorias ante Royal Antwerp y Viktoria Plzeň en Europa League. Su último resultado fue un empate 1-1 ante Real Sociedad en la propia Europa League, lo que demuestra que pueden competir contra rivales de primer nivel.

Hapoel Beer Sheva, dirigido por Ran Kozuch, llega a Bruselas con un bagaje europeo variado. El conjunto israelí ha participado en eliminatorias de la Champions League y en la fase de grupos de la Europa League esta temporada.

Su resultado más reciente en Europa fue una derrota 2-1 ante AZ Alkmaar, lo que añade presión sobre el equipo antes de este desplazamiento a Bélgica. Antes de eso, el equipo empató 0-0 con Dinamo Zagreb, una muestra de su capacidad para mantenerse sólido defensivamente.

El Stade Joseph Marien se ha convertido en un fortín para el equipo local esta temporada, y Union buscará aprovechar esa ventaja para sumar tres puntos importantes en la tabla.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Union St. Gilloise vs Hapoel Beer Sheva en directo.

Noticias del equipo y escuadras

David Hubert dirige a Union St. Gilloise para este partido de Europa League. No hay información disponible en este momento sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local, y la alineación probable se publicará más cerca del inicio del encuentro.

Por parte de Hapoel Beer Sheva, Ran Kozuch prepara al equipo visitante para el partido. Del mismo modo, no se dispone de datos sobre lesionados o sancionados en el conjunto israelí, y se añadirán actualizaciones antes del pitido inicial.

Forma

Union St. Gilloise llega al partido con un registro de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Real Sociedad en la Europa League, que puso fin a una racha de victorias consecutivas. Entre esos triunfos destacan un 0-2 ante Royal Antwerp en la Primera División A y un 0-3 ante Viktoria Plzeň en Europa League. El equipo de Hubert ha marcado ocho goles y encajado dos en ese período.

Hapoel Beer Sheva acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue un 2-1 ante AZ Alkmaar en la Europa League, precedida de un empate 0-0 con Dinamo Zagreb también en la misma competición. El equipo de Kozuch anotó cinco goles y recibió nueve en ese tramo de cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos anteriores entre Union St. Gilloise y Hapoel Beer Sheva. Este partido en el Stade Joseph Marien será, según los registros disponibles, el primero entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, Union St. Gilloise ocupa la duodécima posición, lo que los sitúa en una zona cómoda de cara a la clasificación. Hapoel Beer Sheva, en cambio, se encuentra en el puesto 24, una situación que convierte este partido en una cita de gran importancia para el equipo israelí si quiere mantenerse con opciones en la competición.