Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo D San Francisco Bay Area Stadium

Cómo ver Turquía vs Paraguay en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Turquía y Paraguay se puede seguir en vivo a través de los siguientes canales y plataformas de streaming disponibles para la región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Turquía y Paraguay se enfrentan este viernes 19 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara, California, en un partido del Grupo D de la Copa del Mundo 2026 que ninguno de los dos puede permitirse perder.

Ambas selecciones llegan a esta segunda jornada con las espaldas contra la pared. Turquía cayó 2-0 ante Australia en Vancouver el 14 de junio, en un partido donde Vincenzo Montella dominó el juego con un 72% de posesión y 30 remates, pero no encontró el gol. La eficacia fue el gran problema de los turcos.

Paraguay tuvo una noche aún más dura en Los Ángeles. La Albirroja encajó un 4-1 ante Estados Unidos en el debut mundialista, un resultado que dejó al equipo de Gustavo Alfaro en el último puesto del grupo y con urgencia de respuesta.

Con Australia y Estados Unidos líderes del grupo con tres puntos cada uno, el perdedor de este duelo quedará prácticamente eliminado. La presión es máxima para los dos bandos.

Turquía cuenta con el talento de Arda Güler y Hakan Çalhanoğlu para romper la organización defensiva paraguaya. Montella necesita que su equipo sea más vertical y letal en el último tercio.

Por su parte, Alfaro buscará que Julio Enciso y Miguel Almirón lideren la transición rápida que puede sorprender a una defensa turca con las líneas adelantadas. La disciplina táctica será determinante para La Albirroja.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de TV y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Vincenzo Montella tiene el plantel completo a su disposición para este partido. No hay bajas por lesión ni sanciones reportadas en el equipo turco. El técnico italiano cuenta con su once proyectado formado por Ugurcan Cakir; Ferdi Kadioglu, Mehmet Zeki Celik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakci; Ismail Yuksek, Hakan Calhanoglu; Baris Alper Yilmaz, Arda Guler, Orkun Kokcu; y Kerem Akturkoglu.

Gustavo Alfaro tampoco registra bajas por lesión ni suspensiones confirmadas en el bando paraguayo. El once proyectado de La Albirroja es: Orlando Gill; Gustavo Gómez, Omar Alderete, Juan Cáceres, Alexandro Maidana; Damián Bobadilla, Andrés Cubas; Diego Gómez, Miguel Almirón; Julio Enciso, Antonio Sanabria. Se actualizará cualquier novedad conforme se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Turquía llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Su derrota más reciente fue el 2-0 ante Australia el 14 de junio en la primera jornada del Mundial. Antes de esa caída, los turcos encadenaron tres triunfos consecutivos: un 2-1 ante Venezuela en amistoso, un contundente 4-0 frente a Macedonia del Norte y victorias en la clasificación UEFA ante Kosovo y Rumanía. En esos cinco partidos, Turquía marcó ocho goles y encajó tres.

Paraguay presenta un registro de dos victorias, una derrota y otra derrota en sus últimos cuatro partidos con resultado registrado, con cinco encuentros en total. Su partido más reciente fue el 4-1 ante Estados Unidos el 13 de junio. Antes de ese tropiezo, La Albirroja venció 4-0 a Nicaragua en un amistoso el 5 de junio. Su registro incluye también una derrota 2-1 ante Marruecos, una victoria 1-0 sobre Grecia y un triunfo 2-1 ante México en noviembre de 2025. Paraguay anotó nueve goles y recibió ocho en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe información de enfrentamientos directos previos entre Turquía y Paraguay disponible en los registros actuales. Los datos oficiales de este historial se actualizarán cuando estén disponibles.

Clasificación

En la tabla del Grupo D de la Copa del Mundo, Turquía ocupa la tercera posición y Paraguay la cuarta tras la primera jornada.