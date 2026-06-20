Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Túnez vs Japan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Túnez y Japón se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Túnez y Japón se enfrentan este sábado en el Estadio BBVA de Monterrey en un partido del Grupo F que puede definir el futuro de ambas selecciones en la Copa del Mundo 2026. Con los octavos de final en juego, ninguno de los dos equipos puede permitirse un tropiezo.

Túnez llega a este partido en una situación delicada. La goleada de 5-1 ante Suecia en la jornada inaugural sacudió al equipo hasta sus cimientos y costó el puesto al seleccionador Sabri Lamouchi. Hervé Renard, técnico de gran experiencia en el fútbol africano, asumió el cargo con urgencia y ahora tiene la tarea de recomponer a las Águilas de Cartago en tiempo récord.

Japón, en cambio, llega con un punto y moral intacta tras empatar 2-2 con Holanda en su debut. Los Samurai Azules remontaron en dos ocasiones ante uno de los grandes del torneo, una actuación que confirmó el crecimiento del equipo bajo la dirección de Hajime Moriyasu.

Daichi Kamada fue uno de los protagonistas del empate ante los neerlandeses, marcando un gol decisivo en los minutos finales. El centrocampista ha encontrado un nuevo papel en el esquema táctico de Moriyasu que le ha devuelto protagonismo en la selección.

Para Túnez, este partido es una final. Una derrota complicaría enormemente sus posibilidades de avanzar, mientras que una victoria los devolvería de lleno a la pelea por clasificarse. Renard sabe mejor que nadie lo que se juega su equipo esta noche en México.

Japón sabe que un triunfo los situaría en una posición muy favorable de cara a la última jornada ante Suecia. Los asiáticos han demostrado solidez y capacidad de reacción, y afrontan este duelo como claros aspirantes a seguir en el torneo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y los canales de televisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Hervé Renard ha confirmado su once inicial para el partido. El técnico francés alineará a Abdelmouhib Chamakh bajo palos, con una defensa formada por Ali Abdi, Montassar Talbi, Yan Valery y Omar Rekik. En el centro del campo, Elias Achouri, Ellyes Skhiri y Rani Khedira serán los encargados de dar equilibrio al equipo. En ataque, Ismael Gharbi y Hannibal Mejbri apoyarán al delantero Firas Chaouat. Por el momento, el cuerpo técnico no ha reportado bajas por lesión ni sanción en el combinado tunecino.

Por parte de Japón, Hajime Moriyasu mantiene la estructura que tan buen resultado le dio ante Holanda. Zion Suzuki defenderá la portería, con Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe e Hiroki Ito formando la línea defensiva junto a Ritsu Doan. Yukinari Sugawara y Kaishu Sano ocuparán los carriles de mediocampo, mientras Daizen Maeda, Daichi Kamada y Keito Nakamura tendrán libertad de movimiento por detrás del delantero centro Ayase Ueda. El seleccionador japonés tampoco ha comunicado ausencias por lesión o suspensión.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 8 T. Kubo

Forma

Túnez atraviesa un momento de forma muy irregular. En sus últimos cinco partidos acumula un balance de una victoria, un empate y tres derrotas. La derrota más reciente, la goleada 5-1 ante Suecia en el Mundial, fue la más dolorosa, aunque los problemas venían de antes: cayeron 5-0 ante Bélgica y 1-0 ante Austria en los amistosos previos al torneo. Su único empate llegó ante Canadá con un 0-0, y la única victoria fue un ajustado 0-1 frente a Haití. En total, los tunecinos han marcado apenas dos goles y han encajado doce en ese período.

Japón presenta un perfil completamente diferente. Los asiáticos han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y solo han cedido un empate, precisamente el 2-2 ante Holanda en su debut mundialista. Antes del torneo, derrotaron a Islandia 1-0, ganaron en Inglaterra por 0-1 y se impusieron a Escocia también por 0-1. En noviembre pasado, golearon 3-0 a Bolivia. En total, han marcado ocho goles y solo han encajado cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 17 de octubre de 2023 en un amistoso, con victoria de Japón por 2-0. En el duelo anterior, celebrado en junio de 2022, fue Túnez quien se impuso por 0-3 jugando como visitante en territorio japonés. En los cuatro precedentes registrados, Japón acumula tres victorias por una de Túnez, incluyendo el único encuentro oficial entre ambos: un partido del Mundial de 2002 en el que los asiáticos ganaron 0-2 con Túnez como local.

Clasificación

En la tabla del Grupo F de la Copa del Mundo, Japón ocupa la segunda posición, mientras que Túnez se encuentra en el último lugar con cero puntos tras la primera jornada.