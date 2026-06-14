Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Suecia vs Túnez en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Suecia y Túnez se puede seguir en directo a través de DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+. A continuación tienes los canales y plataformas de streaming disponibles para no perderte ningún minuto del encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Suecia y Túnez abren su participación en el Mundial 2026 este 14 de junio en el Estadio BBVA de Monterrey, en un partido del Grupo F que ninguno de los dos equipos puede permitirse perder.

Los suecos llegan a México con Graham Potter al mando, buscando demostrar que son capaces de competir con las selecciones más fuertes del torneo. Su identidad futbolística se basa en la solidez estructural y la presencia física, cualidades que Potter ha intentado pulir desde que asumió el cargo.

Túnez, por su parte, representa su tercera Copa del Mundo consecutiva bajo la dirección de Sabri Lamouchi. Los Águilas de Cartago cargan con la historia de no haber superado jamás la fase de grupos, y este partido en Monterrey marca el inicio de su intento por romper esa racha.

Las dos selecciones tienen identidades muy distintas. Suecia apuesta por el orden táctico y el juego aéreo, mientras que Túnez depende de la organización defensiva y las transiciones rápidas para crear peligro. El choque de estilos promete un partido físico y disputado.

En la tabla del Grupo F, Suecia ocupa la tercera posición y Túnez la cuarta antes de este debut. Ambas necesitan sumar para no quedar descolgadas en una llave que también incluye a Países Bajos y Japón.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Suecia vs Túnez en directo, en qué canal de TV se emite y cuál es el horario del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Suecia llega al partido con Graham Potter en el banquillo. El equipo no ha publicado su once probable de cara a este debut mundialista, y no se han confirmado bajas por lesión ni sanciones. Se esperan más novedades sobre la convocatoria definitiva conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando tunecino, Sabri Lamouchi tampoco ha desvelado su alineación prevista. Al igual que los suecos, Túnez no registra lesionados ni suspendidos confirmados de cara a este partido. La información se actualizará cuando el cuerpo técnico ofrezca más detalles antes del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Suecia llega al Mundial con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Grecia en un amistoso disputado el 4 de junio, mientras que antes de eso cayó 3-1 frente a Noruega. En el plano positivo, los suecos encadenaron dos victorias en la fase de clasificación al Mundial, superando a Polonia por 3-2 y ganando en Ucrania por 1-3. En total, marcaron ocho goles y encajaron nueve en esos cinco encuentros.

Túnez atraviesa un momento de forma más irregular. Los Águilas de Cartago suman una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue una contundente derrota por 5-0 ante Bélgica el 6 de junio, y también cayeron 1-0 ante Austria días antes. Su única victoria en ese tramo llegó ante Haití por 0-1. En conjunto, Túnez anotó dos goles y encajó ocho en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

SWE Último partidos TUN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Túnez 1 - 0 Suecia 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El historial reciente entre estas dos selecciones es muy reducido. El único precedente en los últimos años es un amistoso disputado el 12 de febrero de 2003, en el que Túnez se impuso a Suecia por 1-0 jugando como local. Con un único antecedente registrado, la estadística favorece a los tunecinos, aunque los contextos de ambas selecciones han cambiado considerablemente desde entonces.

Clasificación

En la tabla del Grupo F del Mundial 2026, Suecia ocupa la tercera posición y Túnez la cuarta antes del inicio de la fase de grupos.