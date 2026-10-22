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Europa League
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Sturm Graz vs Marsella: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Sturm Graz vs Marsella
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Marsella
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Cómo ver el partido de Europa League entre Sturm Graz y Marsella, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
Graz-Liebenau Stadium

Cómo ver Sturm Graz vs Marsella en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sturm Graz y Marsella se puede ver en directo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrarás los accesos para seguir el encuentro en vivo.

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Marsella visita el Graz-Liebenau Stadium para medirse a Sturm Graz en la Europa League, con Bruno Genesio buscando enderezar una campaña continental que hasta ahora no ha dado los frutos esperados.

El conjunto francés llega a Austria sin puntos en la competición tras dos jornadas, y la derrota ante el Olympiacos en casa la semana pasada dejó en evidencia las carencias ofensivas de un equipo que no ha logrado perforar la portería rival en Europa esta temporada.

Sin embargo, el ánimo en el vestuario marsellés no está por los suelos. La goleada 5-2 ante el Angers en Ligue 1 el pasado fin de semana, con Amine Harit y Amine Gouiri como protagonistas, demostró que el potencial atacante del equipo sigue intacto cuando las piezas encajan.

Sturm Graz, dirigido por Fabio Ingolitsch, afronta este partido con confianza renovada tras un triunfo contundente por 6-1 sobre el Grazer AK en la Bundesliga austriaca. No obstante, la derrota por 3-0 ante el Bournemouth en la jornada anterior de Europa League les recuerda que el salto de nivel continental sigue siendo un reto.

Con Marsella en posición de descenso en la tabla de la Europa League y Sturm Graz también necesitado de puntos, este duelo en el Graz-Liebenau tiene un peso específico importante para ambos. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Sturm Graz contra Marsella alineaciones probables

Manager

  • F. Ingolitsch

Sturm Graz estará dirigido desde el banquillo por Fabio Ingolitsch, aunque por el momento no se dispone de información confirmada sobre el once probable ni sobre bajas por lesión o sanción. Se actualizará la información a medida que se acerque el inicio del partido.

En el bando visitante, Bruno Genesio tomará las decisiones en Marsella. Al igual que en el caso local, no hay datos disponibles sobre posibles ausencias o el equipo titular previsto, por lo que se esperarán novedades oficiales antes del encuentro.

Forma

SGR

SGR - Formulario

SAL
L3-0
FAC
W3-1
WIE
W0-2
BOU
L3-0
GAK
W6-1
Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
OM

OM - Formulario

BJK
L4-1
PSG
L1-2
TRO
W0-2
OLY
L0-1
SCO
W2-5
Gol marcado (encajado)
9/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Sturm Graz presenta un registro de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un contundente 6-1 ante el Grazer AK en la Bundesliga, aunque en Europa la historia fue bien distinta: el equipo austriaco cayó 3-0 ante el Bournemouth. En total, han marcado 14 goles y encajado 9 en ese tramo, con una clara diferencia de rendimiento entre el plano doméstico y el continental.

Marsella acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. La más reciente fue la goleada 5-2 al Angers en Ligue 1, una actuación que contrasta con el 0-1 encajado ante el Olympiacos en Europa League. En esos cinco partidos, el equipo de Genesio ha anotado 10 goles y recibido 9, con un rendimiento irregular que refleja su momento de transición.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Sturm GrazEmpateMarsella
1
0
1
Liga de Campeones
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
3
Marsella badge
Marsella
OM
2
F
Liga de Campeones
Marsella badge
Marsella
OM
2
Sturm Graz badge
Sturm Graz
SGR
0
F
3Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron1/2

Los antecedentes entre ambos equipos se remontan a la fase de grupos de la Liga de Campeones de 1999. El encuentro más reciente fue una victoria de Sturm Graz por 3-2 como local en octubre de aquel año, mientras que el único otro precedente registrado fue un triunfo de Marsella por 2-0 en el partido de ida disputado en septiembre de 1999. Con una victoria para cada equipo en los dos únicos cruces documentados, el historial entre ambos está igualado.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, Sturm Graz ocupa la posición 26 y Marsella se encuentra en el puesto 31, lo que sitúa a ambos equipos en la parte baja de la clasificación y convierte este duelo en un partido de necesidad para los dos.

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