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SSC Nápoles vs Bodoe/Glimt: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

SSC Nápoles vs Bodoe/Glimt
SSC Nápoles
Bodoe/Glimt
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre SSC Nápoles y Bodoe/Glimt, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver SSC Nápoles vs Bodoe/Glimt en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles acoge este partido de Liga de Campeones entre el SSC Nápoles y el Bodø/Glimt, un duelo que llega en un momento de máxima presión para el conjunto italiano.

Massimiliano Allegri necesita una respuesta urgente de su equipo. Cuatro derrotas en ocho partidos entre todas las competiciones han puesto en entredicho el sistema del técnico italiano, y la reciente caída ante el Villarreal en Champions League no ha hecho más que agudizar la tensión en el vestuario.

La situación se complica aún más con la derrota sufrida ante el Venezia en Serie A, un resultado que nadie esperaba frente al colista. Nápoles llega a este partido en un estado de fragilidad evidente, tanto táctica como anímicamente.

El Bodø/Glimt, por su parte, llega en un momento completamente distinto. El equipo noruego dirigido por Kjetil Knutsen encadena cuatro victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos, incluyendo un triunfo ante el Borussia Dortmund en la misma fase de la Champions League.

Los noruegos han demostrado ser capaces de competir contra rivales de mayor presupuesto, y ese bagaje reciente les otorga una confianza que contrasta con el nerviosismo que se respira en el conjunto napolitano.

La relación entre Allegri y Kevin De Bruyne también ha acaparado titulares tras el encontronazo en la banda durante el partido ante el Villarreal, añadiendo otro foco de atención a un equipo que necesita calma y resultados.

A continuación, toda la información para seguir este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

SSC Nápoles contra Bodoe/Glimt alineaciones probables

3-4-2-1
SSC Nápoles crest
SSC Nápoles
NAP
page.match.formation.title
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
4-3-3
V. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicB. BadiashileB. BadiashileA. RrahmaniA. RrahmaniR. MarinR. MarinK. De BruyneK. De BruyneS. McTominayS. McTominayG. Di LorenzoG. Di LorenzoN. LangN. LangS. LobotkaS. LobotkaL. SpinazzolaL. SpinazzolaR. HoejlundR. HoejlundN. HaikinN. HaikinH. AleesamiH. AleesamiF. BjoerkanF. BjoerkanJ. GundersenJ. GundersenF. SjoevoldF. SjoevoldP. BergP. BergS. FetS. FetS. AuklendS. AuklendO. BrynhildsenO. BrynhildsenJ. HaugeJ. HaugeA. HelmersenA. Helmersen
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
3-4-2-1
SSC Nápoles

Once inicial

Bodoe/Glimt

Manager

  • M. Allegri
  • K. Knutsen

Massimiliano Allegri no podrá contar con varios jugadores importantes. Las bajas confirmadas en el Nápoles son Costantino Favasuli, Alisson Santos, Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara y David Neres. El once probable del conjunto napolitano contempla a Vanja Milinkovic-Savic bajo palos, con una defensa formada por Benoit Badiashile, Amir Rrahmani y Rafa Marin, mientras que Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Stanislav Lobotka y Leonardo Spinazzola conformarían el centro del campo, con Noa Lang y Rasmus Hoejlund en ataque.

El Bodø/Glimt llega con sus propias ausencias: Haakon Evjen, Magnus Bech Riisnaes, August Mikkelsen e Isak Sjong están descartados para este partido. Kjetil Knutsen tiene previsto alinear a Nikita Haikin en portería, con una línea defensiva compuesta por Haitam Aleesami, Fredrik Andre Bjoerkan, Jostein Gundersen y Fredrik Sjoevold, mientras que Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet, Sondre Auklend, Ola Brynhildsen, Jens Petter Hauge y Andreas Helmersen completarían el once visitante.

Forma

NAP

NAP - Formulario

BOL
W1-0
FIO
D1-1
FRC
W3-0
VIL
L3-1
VEN
L1-0
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
BOD

BOD - Formulario

BRA
L2-1
RAN
W2-6
KBK
W3-1
BVB
W1-0
H-K
W0-2
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Nápoles llega a este partido con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Venezia en Serie A, resultado que se suma a la caída por 3-1 frente al Villarreal en Champions League. El punto positivo en ese tramo fue la victoria por 3-0 ante el Frosinone, aunque el conjunto de Allegri ha concedido cinco goles en esos cinco partidos, los mismos que ha marcado.

El Bodø/Glimt presenta una dinámica muy diferente, con cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco partidos. La victoria más reciente fue un 2-0 ante el Hamarkameratene en la Eliteserien, y antes de eso derrotaron al Borussia Dortmund 1-0 en la fase de liga de la Champions League. El equipo noruego también goleó al Rana FK por 6-2 en Copa, y su única derrota en ese período llegó ante el Brann por 2-1 en liga.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre el SSC Nápoles y el Bodø/Glimt, por lo que este partido supone un estreno histórico entre ambos clubes en competición oficial.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Nápoles ocupa la posición 32 y el Bodø/Glimt la 24, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja de la tabla y convierte este partido en un duelo de suma importancia para sus respectivas aspiraciones de avanzar en la competición.

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