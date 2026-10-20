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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

Cómo ver SSC Nápoles vs Bodoe/Glimt en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones para ver el partido en vivo están disponibles a través de los canales y plataformas que se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles acoge este partido de Liga de Campeones entre el SSC Nápoles y el Bodø/Glimt, un duelo que llega en un momento de máxima presión para el conjunto italiano.

Massimiliano Allegri necesita una respuesta urgente de su equipo. Cuatro derrotas en ocho partidos entre todas las competiciones han puesto en entredicho el sistema del técnico italiano, y la reciente caída ante el Villarreal en Champions League no ha hecho más que agudizar la tensión en el vestuario.

La situación se complica aún más con la derrota sufrida ante el Venezia en Serie A, un resultado que nadie esperaba frente al colista. Nápoles llega a este partido en un estado de fragilidad evidente, tanto táctica como anímicamente.

El Bodø/Glimt, por su parte, llega en un momento completamente distinto. El equipo noruego dirigido por Kjetil Knutsen encadena cuatro victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos, incluyendo un triunfo ante el Borussia Dortmund en la misma fase de la Champions League.

Los noruegos han demostrado ser capaces de competir contra rivales de mayor presupuesto, y ese bagaje reciente les otorga una confianza que contrasta con el nerviosismo que se respira en el conjunto napolitano.

La relación entre Allegri y Kevin De Bruyne también ha acaparado titulares tras el encontronazo en la banda durante el partido ante el Villarreal, añadiendo otro foco de atención a un equipo que necesita calma y resultados.

A continuación, toda la información para seguir este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Massimiliano Allegri no podrá contar con varios jugadores importantes. Las bajas confirmadas en el Nápoles son Costantino Favasuli, Alisson Santos, Alessandro Buongiorno, Antonio Vergara y David Neres. El once probable del conjunto napolitano contempla a Vanja Milinkovic-Savic bajo palos, con una defensa formada por Benoit Badiashile, Amir Rrahmani y Rafa Marin, mientras que Giovanni Di Lorenzo, Kevin De Bruyne, Scott McTominay, Stanislav Lobotka y Leonardo Spinazzola conformarían el centro del campo, con Noa Lang y Rasmus Hoejlund en ataque.

El Bodø/Glimt llega con sus propias ausencias: Haakon Evjen, Magnus Bech Riisnaes, August Mikkelsen e Isak Sjong están descartados para este partido. Kjetil Knutsen tiene previsto alinear a Nikita Haikin en portería, con una línea defensiva compuesta por Haitam Aleesami, Fredrik Andre Bjoerkan, Jostein Gundersen y Fredrik Sjoevold, mientras que Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet, Sondre Auklend, Ola Brynhildsen, Jens Petter Hauge y Andreas Helmersen completarían el once visitante.

Forma

El Nápoles llega a este partido con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Venezia en Serie A, resultado que se suma a la caída por 3-1 frente al Villarreal en Champions League. El punto positivo en ese tramo fue la victoria por 3-0 ante el Frosinone, aunque el conjunto de Allegri ha concedido cinco goles en esos cinco partidos, los mismos que ha marcado.

El Bodø/Glimt presenta una dinámica muy diferente, con cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco partidos. La victoria más reciente fue un 2-0 ante el Hamarkameratene en la Eliteserien, y antes de eso derrotaron al Borussia Dortmund 1-0 en la fase de liga de la Champions League. El equipo noruego también goleó al Rana FK por 6-2 en Copa, y su única derrota en ese período llegó ante el Brann por 2-1 en liga.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre el SSC Nápoles y el Bodø/Glimt, por lo que este partido supone un estreno histórico entre ambos clubes en competición oficial.

Clasificación

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Nápoles ocupa la posición 32 y el Bodø/Glimt la 24, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja de la tabla y convierte este partido en un duelo de suma importancia para sus respectivas aspiraciones de avanzar en la competición.