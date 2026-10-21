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Sporting de Lisboa vs LASK: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Sporting de Lisboa vs LASK
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LASK
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Sporting de Lisboa y LASK, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Estadio Jose Alvalade

Cómo ver Sporting de Lisboa vs LASK en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sporting de Lisboa y LASK se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en streaming.

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El Sporting de Lisboa recibe al LASK en el Estadio José Alvalade de Lisboa en un encuentro de la fase de liga de la UEFA Champions League. Rui Borges busca consolidar la buena racha europea de los leones ante un rival austriaco que llega en un momento complicado.

El Sporting llega al partido con una dinámica positiva. Tras vencer al Lens 2-0 en la jornada anterior de la Champions League, los lisboetas han confirmado su condición de equipo sólido en Europa, sumando tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones.

El LASK, en cambio, atraviesa un período difícil. El conjunto de Dietmar Kühbauer cayó 6-3 ante el Liverpool en su último compromiso europeo y acumula dos derrotas consecutivas en la Bundesliga austriaca. La visita al Alvalade supone un reto mayúsculo para un equipo que ocupa la posición 33 de la tabla de la Champions League.

En el plano individual, la atención recaerá sobre el once probable de Rui Borges, que cuenta con jugadores de perfil técnico como Luis Guilherme y Geny Catamo para explotar los espacios en transición. El LASK responderá con Sasa Kalajdzic como referencia ofensiva y Alessandro Schöpf como motor en el centro del campo.

El partido promete ser una prueba de carácter para ambos conjuntos, aunque el contexto favorece claramente al equipo local. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Sporting de Lisboa contra LASK alineaciones probables

4-2-3-1
Sporting de Lisboa crest
Sporting de Lisboa
SCP
page.match.formation.title
LASK crest
LASK
LAS
3-4-1-2
Kaique PereiraKaique PereiraE. QuaresmaE. QuaresmaG. InacioG. InacioI. FresnedaI. FresnedaMaximiliano AraújoMaximiliano AraújoS. AltimiraS. AltimiraN. IrankundaN. IrankundaG. CatamoG. CatamoL. GuilhermeL. GuilhermeI. DoumbiaI. DoumbiaLuiz SuárezLuiz SuárezL. JungwirthL. JungwirthX. MbuyambaX. MbuyambaAndrés AndradeAndrés AndradeJ. TornichJ. TornichY. DibangoY. DibangoK. DanekK. DanekAlessandro SchöpfAlessandro SchöpfM. BogardeM. BogardeK. JoergensenK. JoergensenS. AdeniranS. AdeniranS. KalajdzicS. Kalajdzic
LASK crest
LASK
LAS
4-2-3-1
Sporting de Lisboa

Once inicial

LASK

Manager

  • R. Borges
  • Dietmar Kühbauer

En el Sporting de Lisboa, Rui Borges no podrá contar con Zeno Debast ni con Rodrigo Zalazar por lesión. El once probable de los leones apunta a Kaique Pereira, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Ivan Fresneda, Maximiliano Araújo, Sergi Altimira, Nestory Irankunda, Geny Catamo, Luis Guilherme, Issa Doumbia y Luiz Suárez.

El LASK no presenta bajas por lesión ni sancionados de cara a este encuentro. Dietmar Kühbauer dispone de toda la plantilla y apunta a un once con Lukas Jungwirth bajo palos, Mbuyamba, Andrade, Tornich y Dibango en defensa, Danek y Schöpf en el mediocampo, y Bogarde, Joergensen, Adeniran y Kalajdzic en ataque.

Forma

SCP

SCP - Formulario

GAL
W3-1
FAM
D1-1
ARO
D2-2
BRA
W1-3
RCL
W0-2
Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LAS

LAS - Formulario

HAR
D3-3
FVI
W2-1
RAP
L0-2
LIV
L3-6
LUS
W0-4
Gol marcado (encajado)
12/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Sporting de Lisboa llega con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue la victoria 2-0 ante el Lens en la Champions League el 13 de octubre, y anteriormente se impusieron 3-1 al Braga en la Primeira Liga. En el conjunto de los cinco partidos, los leones han marcado nueve goles y encajado cuatro, lo que refleja una solidez defensiva notable.

El LASK suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue la derrota 6-3 ante el Liverpool en la Champions League el 14 de octubre, mientras que también cayeron 2-0 ante el Rapid Viena en la Bundesliga. Su única victoria en este período llegó ante el Austria Lustenau por 4-0. En total, el conjunto austriaco ha marcado diez goles y encajado quince en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Sporting de LisboaEmpateLASK
1
0
2
Europa League Qualification
Sporting de Lisboa badge
Sporting de Lisboa
SCP
1
LASK badge
LASK
LAS
4
F
Europa League
LASK badge
LASK
LAS
3
Sporting de Lisboa badge
Sporting de Lisboa
SCP
0
F
Europa League
Sporting de Lisboa badge
Sporting de Lisboa
SCP
2
LASK badge
LASK
LAS
1
F
3Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/3
Ambos equipos marcaron2/3

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 1 de octubre de 2020 en la fase de clasificación para la Europa League, con victoria del LASK por 4-1 en Lisboa. En los tres precedentes registrados, el LASK acumula dos victorias y el Sporting una, con un balance de goles de ocho a cuatro a favor del conjunto austriaco.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la fase de liga de la UEFA Champions League, el Sporting de Lisboa ocupa la sexta posición, mientras que el LASK se sitúa en el puesto 33.

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