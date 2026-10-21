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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Estadio Jose Alvalade

Cómo ver Sporting de Lisboa vs LASK en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sporting de Lisboa y LASK se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Sporting de Lisboa recibe al LASK en el Estadio José Alvalade de Lisboa en un encuentro de la fase de liga de la UEFA Champions League. Rui Borges busca consolidar la buena racha europea de los leones ante un rival austriaco que llega en un momento complicado.

El Sporting llega al partido con una dinámica positiva. Tras vencer al Lens 2-0 en la jornada anterior de la Champions League, los lisboetas han confirmado su condición de equipo sólido en Europa, sumando tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones.

El LASK, en cambio, atraviesa un período difícil. El conjunto de Dietmar Kühbauer cayó 6-3 ante el Liverpool en su último compromiso europeo y acumula dos derrotas consecutivas en la Bundesliga austriaca. La visita al Alvalade supone un reto mayúsculo para un equipo que ocupa la posición 33 de la tabla de la Champions League.

En el plano individual, la atención recaerá sobre el once probable de Rui Borges, que cuenta con jugadores de perfil técnico como Luis Guilherme y Geny Catamo para explotar los espacios en transición. El LASK responderá con Sasa Kalajdzic como referencia ofensiva y Alessandro Schöpf como motor en el centro del campo.

El partido promete ser una prueba de carácter para ambos conjuntos, aunque el contexto favorece claramente al equipo local. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el Sporting de Lisboa, Rui Borges no podrá contar con Zeno Debast ni con Rodrigo Zalazar por lesión. El once probable de los leones apunta a Kaique Pereira, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Ivan Fresneda, Maximiliano Araújo, Sergi Altimira, Nestory Irankunda, Geny Catamo, Luis Guilherme, Issa Doumbia y Luiz Suárez.

El LASK no presenta bajas por lesión ni sancionados de cara a este encuentro. Dietmar Kühbauer dispone de toda la plantilla y apunta a un once con Lukas Jungwirth bajo palos, Mbuyamba, Andrade, Tornich y Dibango en defensa, Danek y Schöpf en el mediocampo, y Bogarde, Joergensen, Adeniran y Kalajdzic en ataque.

Forma

El Sporting de Lisboa llega con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue la victoria 2-0 ante el Lens en la Champions League el 13 de octubre, y anteriormente se impusieron 3-1 al Braga en la Primeira Liga. En el conjunto de los cinco partidos, los leones han marcado nueve goles y encajado cuatro, lo que refleja una solidez defensiva notable.

El LASK suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue la derrota 6-3 ante el Liverpool en la Champions League el 14 de octubre, mientras que también cayeron 2-0 ante el Rapid Viena en la Bundesliga. Su única victoria en este período llegó ante el Austria Lustenau por 4-0. En total, el conjunto austriaco ha marcado diez goles y encajado quince en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 1 de octubre de 2020 en la fase de clasificación para la Europa League, con victoria del LASK por 4-1 en Lisboa. En los tres precedentes registrados, el LASK acumula dos victorias y el Sporting una, con un balance de goles de ocho a cuatro a favor del conjunto austriaco.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la UEFA Champions League, el Sporting de Lisboa ocupa la sexta posición, mientras que el LASK se sitúa en el puesto 33.