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Slovan vs VfB Stuttgart: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Slovan vs VfB Stuttgart
Slovan
VfB Stuttgart
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Slovan y VfB Stuttgart, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
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Cómo ver Slovan vs VfB Stuttgart en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en línea para este partido de la Liga de Campeones están disponibles a continuación.

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Slovan Bratislava recibe a VfB Stuttgart en el National Football Stadium de Bratislava en un duelo de Liga de Campeones que llega en un momento decisivo para ambos clubes.

El conjunto eslovaco atraviesa una campaña europea complicada. La derrota 6-1 ante el Paris Saint-Germain en septiembre dejó en evidencia la diferencia que existe entre Slovan y la élite continental, y el equipo necesita una respuesta contundente en casa si quiere seguir con vida en la competición.

Al frente del banquillo local se encuentra Yaya Touré, quien asumió su primer cargo como entrenador principal en el club eslovaco. El excentrocampista del Barcelona y el Manchester City ha adoptado un perfil metódico desde su llegada, y este partido representa uno de sus mayores desafíos hasta la fecha.

Stuttgart llega en mejor estado. El conjunto de Sebastian Hoeness viene de ganar 2-0 ante el Paderborn en la Bundesliga y ocupa la octava posición en la tabla de la Liga de Campeones, lo que le otorga una base sólida para afrontar esta salida.

Los dos equipos ya se enfrentaron en esta competición en enero de 2025, cuando Stuttgart se impuso 3-1 en este mismo estadio. Slovan buscará revertir ese antecedente ante su afición.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir este partido en vivo, incluyendo canal de TV, transmisión en línea, hora de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Slovan contra VfB Stuttgart alineaciones probables

4-1-4-1
Slovan crest
Slovan
SLB
page.match.formation.title
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
3-4-2-1
D. TakacD. TakacS. CruzS. CruzCésar BlackmanCésar BlackmanK. BajricK. BajricS. MarkovicS. MarkovicS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyR. IbrahimR. IbrahimChristian MartínezChristian MartínezT. BarseghyanT. BarseghyanA. SporarA. SporarF. BredlowF. BredlowJ. ChabotJ. ChabotF. JeltschF. JeltschJ. VagnomanJ. VagnomanG. ProemelG. ProemelC. FuehrichC. FuehrichA. StillerA. StillerD. UndavD. UndavJ. LewelingJ. LewelingB. El KhannoussB. El KhannoussE. DemirovicE. Demirovic
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
4-1-4-1
Slovan

Once inicial

VfB Stuttgart

Manager

  • Yaya Touré
  • S. Hoeness

Yaya Touré tiene previsto alinear a Dominik Takac bajo palos, con una defensa formada por Sandro Cruz, César Blackman, Kenan Bajric y Svetozar Markovic. El once proyectado incluye además a Suleiman Camara, Peter Pokorny, Rahim Ibrahim, Christian Martínez, Tigran Barseghyan y Andraz Sporar. El técnico no tiene bajas confirmadas por lesión ni sanción de cara a este encuentro.

Por parte de Stuttgart, Sebastian Hoeness apunta a situar a Fabian Bredlow en portería, con Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman y Grischa Proemel en la línea defensiva. El once visitante contaría con Chris Fuehrich, Angelo Stiller, Deniz Undav, Jamie Leweling, Bilal El Khannouss y Ermedin Demirovic. El equipo alemán llega con varias bajas: Nikolas Nartey, Tiago Tomas, Luca Jaquez y Ameen Al Dakhil están descartados por lesión. Se añadirán actualizaciones si se producen cambios antes del partido.

Forma

SLB

SLB - Formulario

PSG
L6-1
ZIL
D3-3
MIT
W1-3
KOM
W1-2
SKA
D1-1
Gol marcado (encajado)
10/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
VFB

VFB - Formulario

VIK
W3-1
TSG
L2-1
BVB
L0-1
GFT
W5-0
SCP
W0-2
Gol marcado (encajado)
11/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Slovan Bratislava acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Skalica en la 1. Liga el 10 de octubre. Antes de eso, el equipo encadenó dos victorias consecutivas ante Komarno y Nitra, aunque la goleada encajada ante el PSG en la Liga de Campeones marca el techo de su rendimiento europeo.

VfB Stuttgart presenta un registro de dos victorias, una derrota y un triunfo en amistoso en sus últimos cinco compromisos. La victoria más reciente fue el 2-0 ante el Paderborn el 10 de octubre en la Bundesliga. El conjunto suabo también derrotó al Viking 3-1 en la Liga de Campeones en septiembre, aunque las caídas ante el Borussia Dortmund y el Hoffenheim reflejan la irregularidad que ha caracterizado su temporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

SlovanEmpateVfB Stuttgart
0
1
2
Liga de Campeones
Slovan badge
Slovan
SLB
1
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
3
F
Europa League Qualification
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
2
Slovan badge
Slovan
SLB
2
F
Europa League Qualification
Slovan badge
Slovan
SLB
0
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
F
3Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron2/3

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en la Liga de Campeones en enero de 2025, con victoria del Stuttgart por 3-1 en Bratislava. Los clubes también se cruzaron en la fase de clasificación para la Europa League en agosto de 2010, con un triunfo del Stuttgart 1-0 en la ida y un empate 2-2 en el partido de vuelta. En los tres duelos registrados, Stuttgart no ha perdido ninguno.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, Stuttgart ocupa la octava posición, lo que le sitúa en zona de clasificación directa para la siguiente ronda. Slovan, en cambio, figura en el puesto 35, una posición que refleja la urgencia del conjunto eslovaco por sumar puntos si quiere mantenerse con opciones en la competición.

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