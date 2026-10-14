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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Stamford Bridge

Cómo ver Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Shakhtar Donetsk y AEK Atenas se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás el enlace para acceder al live stream del encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Shakhtar Donetsk recibe a AEK Atenas en Stamford Bridge en un partido correspondiente a la fase de liga de la Champions League. Dos equipos con diferentes trayectorias continentales se miden en Londres en lo que promete ser un duelo con mucho en juego para ambos.

El Shakhtar llega al encuentro con Arda Turan en el banquillo y con una racha positiva en la liga doméstica ucraniana. Sin embargo, en Europa el equipo busca consolidarse tras un arranque irregular en la competición.

El AEK Atenas, dirigido por Marko Nikolic, aterrizó en este torneo con buenas sensaciones. Los griegos vienen de golear en competición doméstica y de sumar una victoria europea que les dio confianza antes de este desplazamiento a Londres.

En la tabla de la Champions League, el Shakhtar ocupa la posición 18 mientras que el AEK se sitúa en el puesto 15. Ninguno de los dos está en una posición cómoda, lo que convierte este choque en un enfrentamiento directo con implicaciones claras para la clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Shakhtar Donetsk de Arda Turan presenta como once probable a Dmytro Riznyk bajo palos, con una línea defensiva formada por Vinicius Tobias, Pedro Henrique, Mykola Matviyenko y Valeriy Bondar. En el centro del campo y en ataque se espera la presencia de Alisson Santana, Marlon Gomes, Oleg Ocheretko, Isaque, Gleiker Mendoza y Kaua Elias. El equipo llega con las bajas confirmadas de Eguinaldo e Irakli Azarovi por lesión, sin suspendidos en la convocatoria.

Por parte del AEK Atenas, Marko Nikolic cuenta con todos sus efectivos disponibles, sin lesionados ni sancionados. El once previsto sitúa a Alberto Brignoli en portería, con Filipe Relvas, Harold Moukoudi, Stavros Pilios y Lazaros Rota en defensa, y con Lovro Majer, Razvan Marin, Milan Vitalis y Aboubakary Koita en el centro del campo, acompañados de Zini y Luka Jovic en ataque.

Forma

El Shakhtar Donetsk llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 0-3 ante el Veres Rivne en la Premier League ucraniana el 9 de octubre. En Champions League, el equipo empató 1-1 frente al PSV Eindhoven, su único punto cedido en este tramo de forma. En total, el Shakhtar ha marcado ocho goles y encajado tres en estos cinco partidos.

El AEK Atenas presenta un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco salidas. El conjunto griego goleó 3-0 al OFI Crete el 10 de octubre en la Super League, su partido más reciente. En competición europea, el AEK venció 1-0 al LASK, mientras que en copa aplastó al Panserraikos FC por 8-1. Solo cedió puntos ante el Asteras Tripolis con un empate a uno.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos previos entre Shakhtar Donetsk y AEK Atenas disponibles en este momento.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, el Shakhtar Donetsk ocupa el puesto 18 y el AEK Atenas el 15. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que otorga a este partido un peso especial en la lucha por mejorar posiciones y mantener opciones de avanzar en la competición.