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Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Shakhtar Donetsk y AEK Atenas, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
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Cómo ver Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Shakhtar Donetsk y AEK Atenas se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás el enlace para acceder al live stream del encuentro.

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Shakhtar Donetsk recibe a AEK Atenas en Stamford Bridge en un partido correspondiente a la fase de liga de la Champions League. Dos equipos con diferentes trayectorias continentales se miden en Londres en lo que promete ser un duelo con mucho en juego para ambos.

El Shakhtar llega al encuentro con Arda Turan en el banquillo y con una racha positiva en la liga doméstica ucraniana. Sin embargo, en Europa el equipo busca consolidarse tras un arranque irregular en la competición.

El AEK Atenas, dirigido por Marko Nikolic, aterrizó en este torneo con buenas sensaciones. Los griegos vienen de golear en competición doméstica y de sumar una victoria europea que les dio confianza antes de este desplazamiento a Londres.

En la tabla de la Champions League, el Shakhtar ocupa la posición 18 mientras que el AEK se sitúa en el puesto 15. Ninguno de los dos está en una posición cómoda, lo que convierte este choque en un enfrentamiento directo con implicaciones claras para la clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Shakhtar Donetsk contra AEK Atenas alineaciones probables

4-1-4-1
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
page.match.formation.title
AEK Atenas crest
AEK Atenas
AEK
4-4-2
D. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasP. HenriqueP. HenriqueM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarA. SantanaA. SantanaM. GomesM. GomesO. OcheretkoO. OcheretkoIsaqueIsaqueG. MendozaG. MendozaKaua EliasKaua EliasA. BrignoliA. BrignoliF. RelvasF. RelvasH. MoukoudiH. MoukoudiS. PiliosS. PiliosL. RotaL. RotaM. VitalisM. VitalisR. MarinR. MarinA. KoitaA. KoitaL. MajerL. MajerZiniZiniL. JovicL. Jovic
AEK Atenas crest
AEK Atenas
AEK
4-1-4-1
Shakhtar Donetsk

Once inicial

AEK Atenas

Manager

  • A. Turan
  • M. Nikolic

El Shakhtar Donetsk de Arda Turan presenta como once probable a Dmytro Riznyk bajo palos, con una línea defensiva formada por Vinicius Tobias, Pedro Henrique, Mykola Matviyenko y Valeriy Bondar. En el centro del campo y en ataque se espera la presencia de Alisson Santana, Marlon Gomes, Oleg Ocheretko, Isaque, Gleiker Mendoza y Kaua Elias. El equipo llega con las bajas confirmadas de Eguinaldo e Irakli Azarovi por lesión, sin suspendidos en la convocatoria.

Por parte del AEK Atenas, Marko Nikolic cuenta con todos sus efectivos disponibles, sin lesionados ni sancionados. El once previsto sitúa a Alberto Brignoli en portería, con Filipe Relvas, Harold Moukoudi, Stavros Pilios y Lazaros Rota en defensa, y con Lovro Majer, Razvan Marin, Milan Vitalis y Aboubakary Koita en el centro del campo, acompañados de Zini y Luka Jovic en ataque.

Forma

SHK

SHK - Formulario

KAR
W1-2
PSV
D1-1
CHO
W2-0
LNZ
W3-0
VRI
W0-3
Gol marcado (encajado)
11/2
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
AEK

AEK - Formulario

LAS
W1-0
ATT
D1-1
PAF
W8-1
VOL
W1-2
OFI
W3-0
Gol marcado (encajado)
15/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Shakhtar Donetsk llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 0-3 ante el Veres Rivne en la Premier League ucraniana el 9 de octubre. En Champions League, el equipo empató 1-1 frente al PSV Eindhoven, su único punto cedido en este tramo de forma. En total, el Shakhtar ha marcado ocho goles y encajado tres en estos cinco partidos.

El AEK Atenas presenta un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco salidas. El conjunto griego goleó 3-0 al OFI Crete el 10 de octubre en la Super League, su partido más reciente. En competición europea, el AEK venció 1-0 al LASK, mientras que en copa aplastó al Panserraikos FC por 8-1. Solo cedió puntos ante el Asteras Tripolis con un empate a uno.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos previos entre Shakhtar Donetsk y AEK Atenas disponibles en este momento.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, el Shakhtar Donetsk ocupa el puesto 18 y el AEK Atenas el 15. Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la clasificación, lo que otorga a este partido un peso especial en la lucha por mejorar posiciones y mantener opciones de avanzar en la competición.

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