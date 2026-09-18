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Primera División
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Sevilla vs Barcelona
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Primera División

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El líder de Primera División visita el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para medirse al Sevilla en un duelo que llega en un momento de máxima intensidad para ambos conjuntos en la competición doméstica. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 7
Estadio R. Sanchez Pizjuan

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Acerca del encuentro

El Sevilla de Luis García Plaza atraviesa un período de solidez en casa. Los hispalenses llegan a este partido con tres victorias en sus últimas cuatro jornadas ligueras, aunque una derrota ante el Atlético de Madrid en agosto les recordó sus límites frente a los grandes.

Barcelona, en cambio, llega con una racha arrolladora. El equipo de Hansi Flick ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluyendo una goleada de 7-2 al Racing Santander en su más reciente salida, y una contundente victoria por 5-1 ante el Feyenoord en la Liga de Campeones.

El conjunto azulgrana también afronta una duda importante bajo palos. Joan García sufrió molestias en la rodilla derecha ante el Racing, lo que obliga a Flick a decidir entre Wojciech Szczesny y Dominik Livakovic para ocupar la portería en el Pizjuán.

Fuera del terreno de juego, Lamine Yamal ha protagonizado esta semana una intervención pública sobre el racismo en el fútbol, mostrando una madurez impropia de su edad y reafirmando su condición de referente dentro y fuera del campo.

Con Barcelona como líder indiscutible de la tabla y el Sevilla buscando escalar posiciones, el Pizjuán promete un ambiente exigente.

Noticias de los equipos y escuadras

Sevilla contra Barcelona alineaciones probables

4-2-3-1
Sevilla crest
Sevilla
SEV
Formación
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
O. VlachodimosO. VlachodimosK. SalasK. SalasG. SuazoG. SuazoA. CastrinA. CastrinJ. IglesiasJ. IglesiasM. SierraM. SierraJ. GuridiJ. GuridiY. FofanaY. FofanaL. AgoumeL. AgoumeF. CorreiaF. Correiateam-logoR. UreW. SzczesnyW. SzczesnyEric GarcíaEric GarcíaG. MartinG. MartinPau CubarsíPau CubarsíX. EspartX. EspartPedriPedriRodriRodriA. GordonA. GordonL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezRaphinhaRaphinha
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
Sevilla

Once inicial

Barcelona

Manager

  • Luis García Plaza
  • H. Flick

Luis García Plaza no podrá contar con Ruben Vargas, Lucas Stassin ni Arouna Sangante por lesión. El técnico sevillista apunta a una alineación con Odysseas Vlachodimos en portería, una defensa formada por Kike Salas, Gabriel Suazo, Andres Castrin y Juan Iglesias, y un centro del campo con Sierra, Guridi, Fofana y Agoume, con Felix Correia y Robbie Ure como referencias ofensivas.

En el bando visitante, Hansi Flick tiene las bajas de Roony Bardghji y Frenkie de Jong. Condicionado además por el estado físico de Joan García, el técnico alemán parece apostar por Wojciech Szczesny bajo palos, con un once que incluiría a Eric García, Gerard Martin, Pau Cubarsí y Xavi Espart en defensa, Pedri y Rodri en el mediocampo, y una línea ofensiva con Anthony Gordon, Lamine Yamal, Fermin Lopez y Raphinha.

Forma

SEV

SEV - Formulario

ATH
W1-3
ATM
L1-3
ESP
D1-1
VAL
W1-0
COR
W0-1
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
BAR

BAR - Formulario

RAY
W5-2
VAL
W0-5
FEY
W5-1
LEV
W2-4
SAN
W7-2
Gol marcado (encajado)
26/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Sevilla llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Primera División. El conjunto hispalense venció más recientemente al Deportivo de A Coruña por 1-0 fuera de casa, y también superó al Valencia por 1-0 en el Pizjuán. Su única derrota en este tramo fue ante el Atlético de Madrid por 3-1.

Barcelona presenta cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, con 23 goles marcados y tan solo 10 encajados en ese período. Los azulgranas golearon al Racing Santander por 7-2 en su último encuentro liguero y al Feyenoord por 5-1 en la Liga de Campeones, además de vencer al Valencia por 5-0 y al Rayo Vallecano por 5-2 en jornadas anteriores.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

SevillaEmpateBarcelona
1
0
4
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
Sevilla badge
Sevilla
SEV
2
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
4
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
F
Primera División
Sevilla badge
Sevilla
SEV
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
9Goles marcados17
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron5/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de marzo de 2026 en el Camp Nou, con victoria del Barcelona por 5-2. En los cinco últimos precedentes directos en Primera División, Barcelona acumula cuatro victorias por una del Sevilla, con un marcador global ampliamente favorable a los azulgranas. El único triunfo sevillista en este período fue en el Pizjuán, con un contundente 4-1 el 5 de octubre de 2025.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
6600286+2218
W
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
W
W
L
W
W
3
Real BetisReal BetisBET
650186+215
W
W
W
L
W
4
Atlético MadridAtlético MadridATM
6411146+813
W
W
L
W
D
5
SevillaSevillaSEV
641196+313
W
W
D
L
W
6
AlavésAlavésALA
6312116+510
L
L
W
W
D
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
L
D
W
W
D
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
9
EspanyolEspanyolESP
7214101007
L
L
W
D
L
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
62131116-57
L
W
L
W
L
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
62131015-57
W
L
W
L
D
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
L
W
D
W
L
13
OsasunaOsasunaOSA
6213512-77
L
L
L
W
W
14
VillarrealVillarrealVIL
61231011-15
W
L
L
L
D
15
LevanteLevanteLEV
512279-25
L
D
W
D
L
16
GetafeGetafeGET
612337-45
L
D
D
L
W
17
ElcheElcheELC
71241117-65
W
L
D
L
L
18
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
D
D
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
W
L
L
L
L
20
MálagaMálagaMAL
6033311-83
L
D
D
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación actual de Primera División, Barcelona ocupa el primer puesto, mientras que el Sevilla se sitúa en la quinta posición.

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