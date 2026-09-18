El líder de Primera División visita el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para medirse al Sevilla en un duelo que llega en un momento de máxima intensidad para ambos conjuntos en la competición doméstica. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Primera División - Jornada 7 19 sept 2026 - 15:00 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Cómo sintonizar el Sevilla vs Barcelona

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Acerca del encuentro

El Sevilla de Luis García Plaza atraviesa un período de solidez en casa. Los hispalenses llegan a este partido con tres victorias en sus últimas cuatro jornadas ligueras, aunque una derrota ante el Atlético de Madrid en agosto les recordó sus límites frente a los grandes.

Barcelona, en cambio, llega con una racha arrolladora. El equipo de Hansi Flick ha ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluyendo una goleada de 7-2 al Racing Santander en su más reciente salida, y una contundente victoria por 5-1 ante el Feyenoord en la Liga de Campeones.

El conjunto azulgrana también afronta una duda importante bajo palos. Joan García sufrió molestias en la rodilla derecha ante el Racing, lo que obliga a Flick a decidir entre Wojciech Szczesny y Dominik Livakovic para ocupar la portería en el Pizjuán.

Fuera del terreno de juego, Lamine Yamal ha protagonizado esta semana una intervención pública sobre el racismo en el fútbol, mostrando una madurez impropia de su edad y reafirmando su condición de referente dentro y fuera del campo.

Con Barcelona como líder indiscutible de la tabla y el Sevilla buscando escalar posiciones, el Pizjuán promete un ambiente exigente.

Noticias de los equipos y escuadras

Luis García Plaza no podrá contar con Ruben Vargas, Lucas Stassin ni Arouna Sangante por lesión. El técnico sevillista apunta a una alineación con Odysseas Vlachodimos en portería, una defensa formada por Kike Salas, Gabriel Suazo, Andres Castrin y Juan Iglesias, y un centro del campo con Sierra, Guridi, Fofana y Agoume, con Felix Correia y Robbie Ure como referencias ofensivas.

En el bando visitante, Hansi Flick tiene las bajas de Roony Bardghji y Frenkie de Jong. Condicionado además por el estado físico de Joan García, el técnico alemán parece apostar por Wojciech Szczesny bajo palos, con un once que incluiría a Eric García, Gerard Martin, Pau Cubarsí y Xavi Espart en defensa, Pedri y Rodri en el mediocampo, y una línea ofensiva con Anthony Gordon, Lamine Yamal, Fermin Lopez y Raphinha.

Forma

El Sevilla llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Primera División. El conjunto hispalense venció más recientemente al Deportivo de A Coruña por 1-0 fuera de casa, y también superó al Valencia por 1-0 en el Pizjuán. Su única derrota en este tramo fue ante el Atlético de Madrid por 3-1.

Barcelona presenta cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, con 23 goles marcados y tan solo 10 encajados en ese período. Los azulgranas golearon al Racing Santander por 7-2 en su último encuentro liguero y al Feyenoord por 5-1 en la Liga de Campeones, además de vencer al Valencia por 5-0 y al Rayo Vallecano por 5-2 en jornadas anteriores.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 15 de marzo de 2026 en el Camp Nou, con victoria del Barcelona por 5-2. En los cinco últimos precedentes directos en Primera División, Barcelona acumula cuatro victorias por una del Sevilla, con un marcador global ampliamente favorable a los azulgranas. El único triunfo sevillista en este período fue en el Pizjuán, con un contundente 4-1 el 5 de octubre de 2025.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, Barcelona ocupa el primer puesto, mientras que el Sevilla se sitúa en la quinta posición.