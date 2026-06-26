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Cómo ver Senegal vs Irak en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Los canales de TV y las opciones de transmisión en vivo para ver Senegal vs Irak se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Senegal e Irak se enfrentan este viernes 26 de junio en el BMO Field de Toronto en el último partido del Grupo I del Mundial de la FIFA 2026. Ambas selecciones llegan a esta cita sin puntos tras dos jornadas, lo que convierte el duelo en una final anticipada por la supervivencia en el torneo.

Los Leones de Teranga de Pape Thiaw rozaron el resultado en la Jornada 2, pero una doble de Erling Haaland en la segunda mitad selló una derrota por 3-2 ante Noruega. Ismaila Sarr marcó dos goles en ese partido y llega a Toronto como el jugador más peligroso del ataque senegalés.

Irak atraviesa una situación más comprometida. El combinado de Graham Arnold cayó 3-0 ante Francia en Filadelfia, resultado que siguió a la goleada de 4-1 encajada ante Noruega en la primera jornada. Los Leones de Mesopotamia han encajado siete goles sin respuesta en sus dos apariciones mundialistas y necesitan marcar para mantenerse con vida.

Francia ya tiene asegurado el primer puesto del grupo con seis puntos, mientras Noruega ocupa la segunda plaza. Ocho de los doce terceros clasificados avanzarán a los dieciseisavos de final, lo que significa que una victoria todavía podría ser suficiente para uno de estos dos equipos. La diferencia de goles será determinante.

Para Senegal, ganar les daría tres puntos y la tercera plaza del grupo. Un empate también les mantendría vivos, aunque su diferencia de goles negativa hace muy incierta la clasificación como uno de los mejores terceros. Irak debe ganar obligatoriamente: un empate les elimina.

El BMO Field, estadio del Toronto FC, acogerá a más de 45.000 espectadores tras los trabajos de ampliación realizados para el torneo. Con aficionados de ambas naciones desplazándose en gran número, el ambiente promete ser de los más intensos de la fase de grupos.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Senegal vs Irak en directo, con los canales de TV, opciones de streaming y el horario de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Pape Thiaw presenta un once probable para Senegal con Mory Diaw bajo palos y una defensa formada por Moussa Niakhate, Krepin Diatta, Malick Diouf y Kalidou Koulibaly. Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye y Lamine Camara componen el centro del campo, mientras que Ismaila Sarr, Sadio Mané y Nicolas Jackson lideran el ataque. Senegal no registra bajas por lesión ni sanción de cara a este partido.

Graham Arnold alinea a Ahmed Basil Fadhil en la portería de Irak, con una defensa integrada por Akam Hashem, Hussein Ali, Zaid Tahseen y Merchas Doski. Zidane Iqbal, Ali Jasim y Marko Lawk Farji ocupan el mediocampo, con Amir Al-Ammari y Ayman Hussein apoyando al delantero Ali Al Hamadi. El combinado iraquí tampoco presenta lesionados ni sancionados antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Senegal llega con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota por 3-2 ante Noruega en la fase de grupos del Mundial el 23 de junio, encuentro en el que Ismaila Sarr anotó dos goles. Antes de eso, cayeron 3-1 ante Francia el 16 de junio. Su única victoria en esta racha fue un 3-1 sobre Gambia en un amistoso de marzo, y empataron 0-0 con Arabia Saudí. Los Leones de Teranga han marcado ocho goles y encajado nueve en esos cinco partidos.

Irak también ha ganado solo uno de sus últimos cinco encuentros, con un empate y tres derrotas. Su última actuación fue la derrota por 3-0 ante Francia el 22 de junio, precedida por el 4-1 encajado ante Noruega el 16 de junio. El conjunto de Arnold empató 1-1 con España en un amistoso de junio y venció 1-0 a Andorra en mayo. Han marcado cuatro goles y encajado diez en esta secuencia de cinco partidos, con un registro defensivo que es motivo de preocupación antes de un partido que deben ganar.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos previos entre Senegal e Irak. El partido del viernes en el BMO Field de Toronto será el primer encuentro documentado entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Grupo I de la Copa del Mundo, Senegal ocupa la tercera posición e Irak la cuarta tras dos jornadas disputadas.