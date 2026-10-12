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Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Cómo ver Sabah FK vs Slavia Praga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Sabah FK recibe a Slavia Praga en el Baku Olimpiya Stadionu en un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones que ambos equipos no pueden permitirse perder.

El conjunto azerbaiyano, dirigido por Valdas Dambrauskas, llega a este encuentro con cierta solidez en el fútbol doméstico, aunque su debut europeo fue un golpe de realidad. La derrota por 4-0 ante el Manchester United dejó claro el nivel de exigencia que plantea la competición continental.

Slavia Praga, por su parte, también arrancó su campaña europea con el pie izquierdo. El equipo de Jindrich Trpisovsky cayó 3-2 ante el Lens en su primer partido de la Liga de Campeones, un resultado que obliga a los checos a reaccionar cuanto antes.

Ambos equipos llegan a Bakú sin puntos en la tabla europea y con la necesidad urgente de sumar. Eso convierte este duelo en algo más que un simple partido de grupo: es una final anticipada para mantener vivas las aspiraciones continentales de cada uno.

Slavia Praga ha mostrado una regularidad notable en la liga checa durante las últimas semanas, lo que sugiere que el equipo tiene recursos, aunque trasladar ese rendimiento al escenario europeo es otra cuestión. Sabah, en cambio, ha sido sólido en casa y buscará aprovechar el factor local.

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Noticias del equipo y escuadras

Sabah FK afronta el partido con una sola baja confirmada: Khayal Aliyev está lesionado y no estará disponible. El técnico Valdas Dambrauskas tiene el resto de la plantilla a su disposición y se espera que alinee un once con Stas Pokatilov bajo palos, una defensa formada por Steve Solvet, Tymoteusz Puchacz, Rahman Dashdamirov y Akim Zedadka, y Joy-Lance Mickels, Kaheem Parris y Veljko Simic como referentes ofensivos.

Slavia Praga llega con más problemas en la enfermería. Stepan Chaloupek, Igoh Ogbu, Hamidou Kante, Pavel Kacor, Adonija Ouanda e Ivan Schranz son bajas confirmadas, lo que limita las opciones de Jindrich Trpisovsky en varias líneas. El once proyectado incluye a Jakub Markovic en portería, con Lukas Provod y Mojmir Chytil como piezas importantes en el juego ofensivo. Ninguno de los dos equipos tiene jugadores sancionados. Se añadirán actualizaciones si hay cambios antes del inicio.

Forma

Sabah FK acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue un empate sin goles ante el FK Neftchi en la liga azerbaiyana, mientras que antes habían goleado 5-0 al Zira. Su única derrota en este período fue la caída 4-0 ante el Manchester United en la Liga de Campeones. En total, han marcado nueve goles y encajado cuatro en estos cinco encuentros.

Slavia Praga ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con su único tropiezo siendo la derrota 3-2 ante el Lens en la Liga de Campeones. En la liga checa han sido consistentes, con triunfos ante el Viktoria Plzen (2-1) y el FC Zlin (1-0), además de una goleada por 5-1 al FK Varnsdorf en copa. El equipo checo ha marcado nueve goles y encajado cuatro en este período, sin perder ningún partido doméstico.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen antecedentes registrados entre Sabah FK y Slavia Praga, por lo que este partido inaugura el historial entre ambos clubes. No hay datos previos de enfrentamientos directos en los que apoyarse.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, Slavia Praga ocupa una posición más cómoda que Sabah FK, que se encuentra entre los últimos clasificados. Esa diferencia de posiciones refleja la urgencia del momento: los dos equipos necesitan ganar para no quedar descolgados en la fase de grupos.