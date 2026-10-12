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Liga de Campeones
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Sabah FK vs Slavia Praga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Sabah FK vs Slavia Praga
Sabah FK
Slavia Praga
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Sabah FK y Slavia Praga, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
Baku Olimpiya Stadionu

Cómo ver Sabah FK vs Slavia Praga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en vivo.

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Sabah FK recibe a Slavia Praga en el Baku Olimpiya Stadionu en un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones que ambos equipos no pueden permitirse perder.

El conjunto azerbaiyano, dirigido por Valdas Dambrauskas, llega a este encuentro con cierta solidez en el fútbol doméstico, aunque su debut europeo fue un golpe de realidad. La derrota por 4-0 ante el Manchester United dejó claro el nivel de exigencia que plantea la competición continental.

Slavia Praga, por su parte, también arrancó su campaña europea con el pie izquierdo. El equipo de Jindrich Trpisovsky cayó 3-2 ante el Lens en su primer partido de la Liga de Campeones, un resultado que obliga a los checos a reaccionar cuanto antes.

Ambos equipos llegan a Bakú sin puntos en la tabla europea y con la necesidad urgente de sumar. Eso convierte este duelo en algo más que un simple partido de grupo: es una final anticipada para mantener vivas las aspiraciones continentales de cada uno.

Slavia Praga ha mostrado una regularidad notable en la liga checa durante las últimas semanas, lo que sugiere que el equipo tiene recursos, aunque trasladar ese rendimiento al escenario europeo es otra cuestión. Sabah, en cambio, ha sido sólido en casa y buscará aprovechar el factor local.

Sigue leyendo para conocer cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el horario de inicio y las últimas novedades sobre los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Sabah FK contra Slavia Praga alineaciones probables

4-3-3
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
Formación
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
3-4-2-1
S. PokatilovS. PokatilovS. SolvetS. SolvetT. PuchaczT. PuchaczR. DashdamirovR. DashdamirovA. ZedadkaA. ZedadkaU. RakhmonalievU. RakhmonalievI. LepinjicaI. LepinjicaA. IsayevA. IsayevJ. MickelsJ. MickelsK. ParrisK. ParrisV. SimicV. SimicJ. MarkovicJ. MarkovicD. ZimaD. ZimaT. HolesT. HolesT. VlcekT. VlcekS. IsifeS. IsifeD. JurasekD. JurasekM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakL. ProvodL. ProvodD. SturmD. SturmM. ChytilM. Chytil
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
4-3-3
Sabah FK

Once inicial

Slavia Praga

Manager

  • V. Dambrauskas
  • J. Trpisovsky

Sabah FK afronta el partido con una sola baja confirmada: Khayal Aliyev está lesionado y no estará disponible. El técnico Valdas Dambrauskas tiene el resto de la plantilla a su disposición y se espera que alinee un once con Stas Pokatilov bajo palos, una defensa formada por Steve Solvet, Tymoteusz Puchacz, Rahman Dashdamirov y Akim Zedadka, y Joy-Lance Mickels, Kaheem Parris y Veljko Simic como referentes ofensivos.

Slavia Praga llega con más problemas en la enfermería. Stepan Chaloupek, Igoh Ogbu, Hamidou Kante, Pavel Kacor, Adonija Ouanda e Ivan Schranz son bajas confirmadas, lo que limita las opciones de Jindrich Trpisovsky en varias líneas. El once proyectado incluye a Jakub Markovic en portería, con Lukas Provod y Mojmir Chytil como piezas importantes en el juego ofensivo. Ninguno de los dos equipos tiene jugadores sancionados. Se añadirán actualizaciones si hay cambios antes del inicio.

Forma

SAB

SAB - Formulario

ZIR
W5-0
MUN
L4-0
SHA
W0-3
IMI
W3-1
NEF
D0-0
Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
1/5
SLP

SLP - Formulario

RCL
L2-3
TEP
W0-2
SLV
W1-5
VPL
W2-1
ZLI
W0-1
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Sabah FK acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue un empate sin goles ante el FK Neftchi en la liga azerbaiyana, mientras que antes habían goleado 5-0 al Zira. Su única derrota en este período fue la caída 4-0 ante el Manchester United en la Liga de Campeones. En total, han marcado nueve goles y encajado cuatro en estos cinco encuentros.

Slavia Praga ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con su único tropiezo siendo la derrota 3-2 ante el Lens en la Liga de Campeones. En la liga checa han sido consistentes, con triunfos ante el Viktoria Plzen (2-1) y el FC Zlin (1-0), además de una goleada por 5-1 al FK Varnsdorf en copa. El equipo checo ha marcado nueve goles y encajado cuatro en este período, sin perder ningún partido doméstico.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen antecedentes registrados entre Sabah FK y Slavia Praga, por lo que este partido inaugura el historial entre ambos clubes. No hay datos previos de enfrentamientos directos en los que apoyarse.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
5
ComoComoCOM
110041+33
W
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
LensLensRCL
110032+13
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
16
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
17
RomaRomaROM
10101101
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
22
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
L
22
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
29
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, Slavia Praga ocupa una posición más cómoda que Sabah FK, que se encuentra entre los últimos clasificados. Esa diferencia de posiciones refleja la urgencia del momento: los dos equipos necesitan ganar para no quedar descolgados en la fase de grupos.

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