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Liga de Campeones
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Sabah FK vs Borussia Dortmund: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Sabah FK vs Borussia Dortmund
Sabah FK
Borussia Dortmund
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Sabah FK y Borussia Dortmund, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Baku Olimpiya Stadionu

Cómo ver Sabah FK vs Borussia Dortmund en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sabah FK y Borussia Dortmund se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación tienes los detalles para acceder a la transmisión en vivo.

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Borussia Dortmund viaja a Bakú para medirse al Sabah FK en el Baku Olimpiya Stadionu en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para el conjunto alemán.

El equipo de Niko Kovac atraviesa una racha irregular en Europa. La derrota por 0-1 ante el Bodø/Glimt en Noruega dejó al técnico croata sin argumentos: reconoció que su equipo no mereció otro resultado y cuestionó la actitud y la intensidad de sus jugadores en el Círculo Ártico.

En la Bundesliga, el panorama es más alentador. El Dortmund ocupa la segunda posición en la tabla doméstica, aunque el empate sin goles en el Alte Försterei ante el Union Berlin el pasado sábado volvió a evidenciar las dificultades del equipo para generar ocasiones claras de gol. Gregor Kobel calificó la actuación de frustrante y dolorosa.

El Sabah FK, dirigido por Valdas Dambrauskas, llega en un buen momento. Los azerbaiyanos vienen de golear al FK Qabala por 4-0 en liga y de vencer al Slavia de Praga en la fase de grupos de la Liga de Campeones, lo que demuestra que son un rival con capacidad para competir en Europa.

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Sabah FK ocupa la posición 22 y el Dortmund la 18, lo que convierte este partido en una cita con implicaciones directas para las aspiraciones europeas de ambos equipos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Sabah FK contra Borussia Dortmund alineaciones probables

4-2-3-1
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
page.match.formation.title
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
3-4-2-1
S. PokatilovS. PokatilovA. McCarthyA. McCarthyA. ZedadkaA. ZedadkaT. PuchaczT. PuchaczS. SolvetS. Solvetteam-logoD. QueirozV. SimicV. SimicU. RakhmonalievU. RakhmonalievK. ParrisK. ParrisI. LepinjicaI. LepinjicaJ. MickelsJ. MickelsG. KobelG. KobelJ. GadouJ. GadouN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckW. AntonW. AntonJ. RyersonJ. RyersonD. SvenssonD. SvenssonF. SilvaF. SilvaF. NmechaF. NmechaJ. VeermanJ. VeermanM. BeierM. BeierS. GuirassyS. Guirassy
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
4-2-3-1
Sabah FK

Once inicial

Borussia Dortmund

Manager

  • V. Dambrauskas
  • N. Kovac

El Sabah FK de Valdas Dambrauskas apunta a presentar el siguiente once probable: Stas Pokatilov; Aden McCarthy, Akim Zedadka, Tymoteusz Puchacz, Steve Solvet; Du Queiroz, Veljko Simic, Umarali Rakhmonaliev; Kaheem Parris, Ivan Lepinjica y Joy-Lance Mickels. El club no ha registrado bajas por lesión ni sancionados de cara a este partido.

Por parte del Borussia Dortmund, Niko Kovac podría alinear a Gregor Kobel bajo palos, con una defensa formada por Joane Gadou, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton y Julian Ryerson. En el centro del campo apuntan Daniel Svensson, Fabio Silva, Felix Nmecha, Joey Veerman y Marcel Sabitzer, con Serhou Guirassy como referencia ofensiva. El equipo alemán tampoco presenta bajas ni sanciones confirmadas de cara a este desplazamiento a Azerbaiyán.

Forma

SAB

SAB - Formulario

SHA
W0-3
IMI
W3-1
NEF
D0-0
SLP
W2-0
FKQ
W0-4
Gol marcado (encajado)
12/1
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BVB

BVB - Formulario

SCP
W3-0
VFB
W0-1
SVW
D2-2
BOD
L1-0
FCU
D0-0
Gol marcado (encajado)
6/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Sabah FK llega con una racha sólida: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 4-0 ante el FK Qabala, y en la Liga de Campeones se impusieron 2-0 al Slavia de Praga. En esos cinco encuentros, los azerbaiyanos anotaron diez goles y encajaron solo dos, lo que refleja una solidez defensiva notable.

El Dortmund, por su parte, presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue el 0-1 ante el Bodø/Glimt en la Liga de Campeones, mientras que en la Bundesliga el equipo empató 0-0 con el Union Berlin y no pudo sostener una ventaja de 2-0 ante el Werder Bremen. En ese tramo, el conjunto alemán marcó tres goles y encajó tres.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre el Sabah FK y el Borussia Dortmund, por lo que este partido en el Baku Olimpiya Stadionu podría ser el primero entre ambos clubes en competición oficial.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Sabah FK ocupa la posición 22 y el Borussia Dortmund la 18. Ambos equipos necesitan sumar puntos para mejorar su situación en la fase de liga y mantener vivas sus opciones de avanzar en la competición.

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