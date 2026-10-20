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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Cómo ver Sabah FK vs Borussia Dortmund en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sabah FK y Borussia Dortmund se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación tienes los detalles para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Borussia Dortmund viaja a Bakú para medirse al Sabah FK en el Baku Olimpiya Stadionu en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para el conjunto alemán.

El equipo de Niko Kovac atraviesa una racha irregular en Europa. La derrota por 0-1 ante el Bodø/Glimt en Noruega dejó al técnico croata sin argumentos: reconoció que su equipo no mereció otro resultado y cuestionó la actitud y la intensidad de sus jugadores en el Círculo Ártico.

En la Bundesliga, el panorama es más alentador. El Dortmund ocupa la segunda posición en la tabla doméstica, aunque el empate sin goles en el Alte Försterei ante el Union Berlin el pasado sábado volvió a evidenciar las dificultades del equipo para generar ocasiones claras de gol. Gregor Kobel calificó la actuación de frustrante y dolorosa.

El Sabah FK, dirigido por Valdas Dambrauskas, llega en un buen momento. Los azerbaiyanos vienen de golear al FK Qabala por 4-0 en liga y de vencer al Slavia de Praga en la fase de grupos de la Liga de Campeones, lo que demuestra que son un rival con capacidad para competir en Europa.

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Sabah FK ocupa la posición 22 y el Dortmund la 18, lo que convierte este partido en una cita con implicaciones directas para las aspiraciones europeas de ambos equipos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

El Sabah FK de Valdas Dambrauskas apunta a presentar el siguiente once probable: Stas Pokatilov; Aden McCarthy, Akim Zedadka, Tymoteusz Puchacz, Steve Solvet; Du Queiroz, Veljko Simic, Umarali Rakhmonaliev; Kaheem Parris, Ivan Lepinjica y Joy-Lance Mickels. El club no ha registrado bajas por lesión ni sancionados de cara a este partido.

Por parte del Borussia Dortmund, Niko Kovac podría alinear a Gregor Kobel bajo palos, con una defensa formada por Joane Gadou, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton y Julian Ryerson. En el centro del campo apuntan Daniel Svensson, Fabio Silva, Felix Nmecha, Joey Veerman y Marcel Sabitzer, con Serhou Guirassy como referencia ofensiva. El equipo alemán tampoco presenta bajas ni sanciones confirmadas de cara a este desplazamiento a Azerbaiyán.

Forma

El Sabah FK llega con una racha sólida: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 4-0 ante el FK Qabala, y en la Liga de Campeones se impusieron 2-0 al Slavia de Praga. En esos cinco encuentros, los azerbaiyanos anotaron diez goles y encajaron solo dos, lo que refleja una solidez defensiva notable.

El Dortmund, por su parte, presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue el 0-1 ante el Bodø/Glimt en la Liga de Campeones, mientras que en la Bundesliga el equipo empató 0-0 con el Union Berlin y no pudo sostener una ventaja de 2-0 ante el Werder Bremen. En ese tramo, el conjunto alemán marcó tres goles y encajó tres.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre el Sabah FK y el Borussia Dortmund, por lo que este partido en el Baku Olimpiya Stadionu podría ser el primero entre ambos clubes en competición oficial.

Clasificación

En la clasificación de la Liga de Campeones, el Sabah FK ocupa la posición 22 y el Borussia Dortmund la 18. Ambos equipos necesitan sumar puntos para mejorar su situación en la fase de liga y mantener vivas sus opciones de avanzar en la competición.