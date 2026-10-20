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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Cómo ver Roma vs Slovan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de televisión y streaming en directo para ver el partido están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Roma recibe a Slovan Bratislava en el Stadio Olimpico de Roma en un partido de la fase de grupos de la Champions League que llega en un momento delicado para el conjunto de Gian Piero Gasperini.

Los giallorossi arrastran el peso de una dolorosa derrota europea. Roma llegó a liderar 3-1 ante Real Madrid antes de encajar tres goles en los minutos finales para perder 4-3, un desplome que dejó serias dudas sobre su capacidad para gestionar los partidos a este nivel.

Gasperini logró una respuesta inmediata en liga, con una victoria 2-0 ante el Génova en la Serie A que mostró cierta solidez defensiva. La pregunta es si ese impulso puede trasladarse ahora a la competición continental.

Slovan Bratislava llega a Roma bajo las órdenes de Yaya Touré tras sufrir una abultada derrota 3-0 ante el VfB Stuttgart en su último partido de Champions League. Su forma doméstica en la 1. Liga eslovaca ha sido más alentadora, con tres victorias en sus últimos cuatro encuentros de liga.

En la tabla de la Champions League, Roma ocupa una posición que la sitúa en el bloque de equipos que buscan escalar hacia los puestos de clasificación directa, mientras que Slovan figura entre los conjuntos que necesitan puntos urgentes para no quedar descolgados. El Olimpico espera una reacción europea.

A continuación, toda la información sobre cómo ver este partido de Champions League en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Gasperini tiene varias bajas importantes para este encuentro. Mile Svilar, Bryan Cristante, Manu Kone y Paulo Dybala están descartados por lesión. El técnico italiano apunta a un once con Pierluigi Gollini bajo palos, una defensa formada por Gianluca Mancini, Evan N'Dicka y Mario Hermoso, y una línea de mediocampo con Lorenzo Pellegrini, Matias Soule, Nahuel Molina, Marten de Roon y Wesley, con Niccolo Pisilli y Donyell Malen completando el bloque.

Slovan Bratislava llega sin Mykola Kukharevych por lesión. Yaya Touré apunta a un once con Dominik Takac en portería, una zaga compuesta por Kenan Bajric, Svetozar Markovic, Sandro Cruz y César Blackman, y un mediocampo con Suleiman Camara, Peter Pokorny, Tigran Barseghyan y Alen Mustafic. Christian Martínez y Adam Griger formarían la dupla atacante.

Forma

Roma ha registrado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la victoria 2-0 ante el Génova en Serie A, que incluyó portería a cero. Antes de eso, sufrieron la derrota 4-3 ante el Real Madrid en Champions League, precedida por un empate sin goles ante el Como. En esos cinco encuentros, Roma ha marcado ocho goles y encajado siete.

Slovan Bratislava ha cosechado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un contundente 3-0 ante el Spartak Trnava en liga, aunque ese triunfo llegó tras la derrota 0-3 ante el VfB Stuttgart en la Champions. En esa racha de cinco partidos, los eslovacos han anotado ocho goles y recibido cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos clubes terminó 1-1 en el Stadio Olimpico en agosto de 2011, en la ronda de clasificación para la Europa League. En el partido de ida, Slovan se impuso 1-0 en su estadio. A lo largo de estos dos únicos precedentes, cada equipo ha marcado una vez como local y ninguno ha ganado en campo contrario.

Clasificación

En la clasificación actual de la Champions League, Roma ocupa el puesto 25 y Slovan Bratislava el 36. Los romanos se encuentran en la zona de equipos que aspiran a escalar hacia los puestos de clasificación directa, mientras que los eslovacos están entre los conjuntos que más necesitan sumar para no verse en peligro de eliminación.