¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoRoma
Stadio Olimpico, Rome
team-logoSlovan
¡Mira aquí! Disney+ Premium¡Mira aquí! ESPN Premium Argentina
GOAL-e
Con la colaboración de

Roma vs Slovan: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Roma vs Slovan
Roma
Slovan
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Roma y Slovan, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 3
Stadio Olimpico, Rome

Cómo ver Roma vs Slovan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de televisión y streaming en directo para ver el partido están disponibles a continuación.

Disney+ Premium Argentina

Disney+ Premium

Ver aquí

ESPN Premium Argentina

ESPN Premium Argentina

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

Roma recibe a Slovan Bratislava en el Stadio Olimpico de Roma en un partido de la fase de grupos de la Champions League que llega en un momento delicado para el conjunto de Gian Piero Gasperini.

Los giallorossi arrastran el peso de una dolorosa derrota europea. Roma llegó a liderar 3-1 ante Real Madrid antes de encajar tres goles en los minutos finales para perder 4-3, un desplome que dejó serias dudas sobre su capacidad para gestionar los partidos a este nivel.

Gasperini logró una respuesta inmediata en liga, con una victoria 2-0 ante el Génova en la Serie A que mostró cierta solidez defensiva. La pregunta es si ese impulso puede trasladarse ahora a la competición continental.

Slovan Bratislava llega a Roma bajo las órdenes de Yaya Touré tras sufrir una abultada derrota 3-0 ante el VfB Stuttgart en su último partido de Champions League. Su forma doméstica en la 1. Liga eslovaca ha sido más alentadora, con tres victorias en sus últimos cuatro encuentros de liga.

En la tabla de la Champions League, Roma ocupa una posición que la sitúa en el bloque de equipos que buscan escalar hacia los puestos de clasificación directa, mientras que Slovan figura entre los conjuntos que necesitan puntos urgentes para no quedar descolgados. El Olimpico espera una reacción europea.

A continuación, toda la información sobre cómo ver este partido de Champions League en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Roma contra Slovan alineaciones probables

3-4-2-1
Roma crest
Roma
ROM
page.match.formation.title
Slovan crest
Slovan
SBR
4-2-3-1
P. GolliniP. GolliniG. ManciniG. ManciniE. N'DickaE. N'DickaM. HermosoM. HermosoN. PisilliN. PisilliL. PellegriniL. PellegriniM. SouleM. SouleN. MolinaN. MolinaM. de RoonM. de Roonteam-logoWesleyD. MalenD. MalenD. TakacD. TakacK. BajricK. BajricS. MarkovicS. MarkovicS. CruzS. CruzCésar BlackmanCésar BlackmanS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyT. BarseghyanT. BarseghyanA. MustaficA. MustaficChristian MartínezChristian MartínezA. GrigerA. Griger
Slovan crest
Slovan
SBR
3-4-2-1
Roma

Once inicial

Slovan

Manager

  • G. Gasperini
  • Yaya Touré

Gasperini tiene varias bajas importantes para este encuentro. Mile Svilar, Bryan Cristante, Manu Kone y Paulo Dybala están descartados por lesión. El técnico italiano apunta a un once con Pierluigi Gollini bajo palos, una defensa formada por Gianluca Mancini, Evan N'Dicka y Mario Hermoso, y una línea de mediocampo con Lorenzo Pellegrini, Matias Soule, Nahuel Molina, Marten de Roon y Wesley, con Niccolo Pisilli y Donyell Malen completando el bloque.

Slovan Bratislava llega sin Mykola Kukharevych por lesión. Yaya Touré apunta a un once con Dominik Takac en portería, una zaga compuesta por Kenan Bajric, Svetozar Markovic, Sandro Cruz y César Blackman, y un mediocampo con Suleiman Camara, Peter Pokorny, Tigran Barseghyan y Alen Mustafic. Christian Martínez y Adam Griger formarían la dupla atacante.

Forma

ROM

ROM - Formulario

TOR
W0-2
INT
D2-2
COM
D0-0
RMA
L3-4
GEN
W2-0
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SBR

SBR - Formulario

MIT
W1-3
KOM
W1-2
SKA
D1-1
VFB
L0-3
TRN
W0-3
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Roma ha registrado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue la victoria 2-0 ante el Génova en Serie A, que incluyó portería a cero. Antes de eso, sufrieron la derrota 4-3 ante el Real Madrid en Champions League, precedida por un empate sin goles ante el Como. En esos cinco encuentros, Roma ha marcado ocho goles y encajado siete.

Slovan Bratislava ha cosechado tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un contundente 3-0 ante el Spartak Trnava en liga, aunque ese triunfo llegó tras la derrota 0-3 ante el VfB Stuttgart en la Champions. En esa racha de cinco partidos, los eslovacos han anotado ocho goles y recibido cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

RomaEmpateSlovan
0
1
1
Europa League Qualification
Roma badge
Roma
ROM
1
Slovan badge
Slovan
SBR
1
F
Europa League Qualification
Slovan badge
Slovan
SBR
1
Roma badge
Roma
ROM
0
F
1Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles0/2
Ambos equipos marcaron1/2

El encuentro más reciente entre ambos clubes terminó 1-1 en el Stadio Olimpico en agosto de 2011, en la ronda de clasificación para la Europa League. En el partido de ida, Slovan se impuso 1-0 en su estadio. A lo largo de estos dos únicos precedentes, cada equipo ha marcado una vez como local y ninguno ha ganado en campo contrario.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación actual de la Champions League, Roma ocupa el puesto 25 y Slovan Bratislava el 36. Los romanos se encuentran en la zona de equipos que aspiran a escalar hacia los puestos de clasificación directa, mientras que los eslovacos están entre los conjuntos que más necesitan sumar para no verse en peligro de eliminación.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google