Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Cómo ver Roma vs Real Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Roma y Real Madrid podrá seguirse en directo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación se muestran las opciones disponibles para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Stadio Olimpico de Roma acogerá un partido de Champions League entre la Roma de Gian Piero Gasperini y el Real Madrid, dos clubes con una historia reciente en competición europea que promete un duelo de alta intensidad táctica.

Gasperini llega a este partido con la confianza de haber transformado el perfil del equipo romano desde su llegada. El técnico italiano ha reconocido públicamente la fortaleza del rival, calificando al Real Madrid como un campeón extraordinario, aunque sin perder de vista la identidad propia que ha construido en el Olimpico.

El Real Madrid, por su parte, atraviesa un momento de solidez en LaLiga, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. Los de Madrid llegan a Roma como uno de los equipos con mejor rendimiento europeo de la temporada, respaldados por una plantilla de enorme calidad individual.

En el plano extradeportivo, el club inglés Manchester City vive una situación de incertidumbre institucional tras el veredicto por infracciones financieras, lo que ha puesto en órbita a varios de sus jugadores más destacados. El Real Madrid figura entre los clubes atentos a esa situación, aunque su foco esta semana está puesto en Roma.

Tras el partido en el Olimpico, el Real Madrid tendrá en el horizonte el Clásico ante el Barcelona, confirmado para el 25 de octubre en el Spotify Camp Nou. Pero antes, hay trabajo europeo por delante.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Gasperini apunta a un once con Mile Svilar bajo palos, una defensa formada por Gianluca Mancini, Mario Hermoso y Evan N'Dicka, y Wesley como carrilero. En el centro del campo, Marten de Roon y Manu Kone acompañarán a Devyne Rensch, mientras que Matias Soule, Paulo Dybala y Donyell Malen completarán el bloque ofensivo. No se han comunicado bajas por lesión ni sanción, aunque el cuerpo técnico podría introducir cambios a medida que se acerque el partido.

Jose Mourinho dispondrá de Thibaut Courtois en portería, con una línea defensiva compuesta por Marc Cucurella, Ibrahima Konate, Dean Huijsen y Denzel Dumfries. Jude Bellingham, Trent Alexander-Arnold y Brahim Diaz formarán el bloque central, con Federico Valverde y Yan Diomande dando amplitud al equipo. Kylian Mbappe encabezará el ataque madridista. No se han registrado lesiones ni sanciones confirmadas de cara a este encuentro.

Forma

La Roma llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El equipo de Gasperini no ha perdido desde el partido ante el Inter de Milán, del que salió con un empate a dos goles, y su resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Como en Serie A. En total, los romanos han anotado seis goles y encajado cuatro en ese tramo, con una línea de resultados que refleja cierta solidez pero también dificultades para cerrar partidos.

El Real Madrid presenta un rendimiento más consistente, con cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco compromisos. Los madridistas cayeron ante el Atlético de Madrid por 2-1 en LaLiga, pero respondieron con una victoria ante el Villarreal la jornada más reciente. En Champions League, el equipo de Mourinho ya sumó una victoria esta temporada al imponerse al Inter de Milán por 2-1, lo que refuerza su condición de favorito en este tipo de eliminatorias europeas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos clubes en competición europea es favorable al Real Madrid. El último encuentro entre Roma y Real Madrid terminó con victoria madridista por 2-0 en un partido de Champions League, resultado que se repitió en varias de sus últimas citas en la misma competición. A lo largo de los cinco precedentes más recientes, el Real Madrid no ha perdido ningún partido oficial ante la Roma, acumulando cuatro victorias y un empate, este último en un amistoso de verano.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League, la Roma ocupa la decimoséptima posición, mientras que el Real Madrid se sitúa en el decimotercer puesto. Ambos equipos necesitan sumar puntos para mejorar su clasificación en una fase donde cada resultado tiene un impacto directo en la continuidad europea.