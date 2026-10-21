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Real Madrid vs RB Leipzig: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Madrid vs RB Leipzig
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Real Madrid y RB Leipzig, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver Real Madrid vs RB Leipzig en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Real Madrid recibe al RB Leipzig este miércoles en el Estadio Bernabéu en un partido de la fase de liga de la Liga de Campeones. José Mourinho presenta a su equipo en casa con el objetivo de seguir sumando puntos en la competición europea.

Los blancos llegan con el ánimo alto tras golear 4-1 al Sevilla en LaLiga el pasado fin de semana, una actuación que dejó destellos individuales notables en el centro del campo. Con victorias también ante Villarreal y en la visita al Estadio Olímpico de Roma en la Champions, el Madrid muestra una solidez que le permite afrontar este encuentro con confianza.

Sin embargo, el equipo de Mourinho no llega sin altibajos. La derrota ante el Atlético de Madrid en septiembre recordó que el margen de error en la élite es mínimo, y el Leipzig no es un rival que se pueda subestimar.

El conjunto alemán dirigido por Martín Demichelis atraviesa un momento irregular en la Bundesliga, con una abultada derrota 6-1 ante el Bayern de Múnich el fin de semana pasado que encendió las alarmas. No obstante, en la Liga de Campeones mostraron otra cara al superar al PSV Eindhoven 1-0 en su último compromiso europeo.

El Bernabéu ha sido una fortaleza europea para el Madrid en los últimos meses, con victorias memorables ante equipos de primer nivel. Leipzig llega a Madrid sabiendo que necesita una actuación muy sólida para frenar a un equipo que en casa se transforma.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Real Madrid contra RB Leipzig alineaciones probables

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
page.match.formation.title
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
T. CourtoisT. CourtoisT. Alexander-ArnoldT. Alexander-ArnoldA. CarrerasA. CarrerasI. KonateI. KonateD. HuijsenD. HuijsenA. GulerA. GulerY. DiomandeY. DiomandeVinicius JuniorVinicius JuniorA. TchouameniA. TchouameniJ. BellinghamJ. BellinghamK. MbappeK. MbappeM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuC. LukebaC. LukebaD. RaumD. RaumW. OrbanW. OrbanC. NkunkuC. NkunkuE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaB. GrudaB. GrudaR. CruzR. Cruz
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Real Madrid

Once inicial

RB Leipzig

Manager

  • J. Mourinho
  • Martín Demichelis

El Real Madrid de Mourinho presenta un once proyectado con Thibaut Courtois bajo palos, una línea defensiva formada por Federico Valverde, Álvaro Carreras, Ibrahima Konaté y Dean Huijsen, y un centro del campo con Arda Güler, Yan Diomande y Aurélien Tchouaméni. Arriba, Jude Bellingham acompaña a Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. El club no ha reportado bajas por lesión ni sancionados de cara a este partido.

El RB Leipzig de Demichelis apunta a un once con Maarten Vandevoordt en portería, Ridle Baku, Castello Lukeba, David Raum y Willi Orbán en defensa, y Christopher Nkunku, Neil El Aynaoui y Ezechiel Banzuzi en el mediocampo. Antonio Nusa, Brajan Gruda y Rómulo Cruz completarían el ataque. El equipo alemán tampoco registra bajas confirmadas de cara al encuentro.

Forma

RMA

RMA - Formulario

ELC
W2-3
ATM
L2-1
VIL
W1-0
ROM
W3-4
SEV
W4-1
Gol marcado (encajado)
13/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
RBL

RBL - Formulario

HSV
W5-0
B04
L2-0
SGE
W6-0
PSV
W1-0
FCB
L6-1
Gol marcado (encajado)
13/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Real Madrid llega al partido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Los blancos vienen de ganar 4-1 al Sevilla, y antes habían superado al Roma 3-4 en la Liga de Campeones y al Villarreal 1-0 en LaLiga. Su único tropiezo reciente fue la derrota 2-1 ante el Atlético de Madrid en septiembre. En total, el Madrid ha marcado 11 goles y encajado 6 en ese período.

El RB Leipzig presenta un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una derrota abultada 6-1 ante el Bayern de Múnich en la Bundesliga, aunque antes de eso habían goleado al Eintracht Frankfurt 6-0 y vencido al PSV Eindhoven 1-0 en Champions. En sus cinco últimos partidos, el equipo alemán ha anotado 12 goles pero también ha encajado 9, lo que refleja un perfil ofensivo con fragilidades defensivas.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real MadridEmpateRB Leipzig
2
1
1
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
F
Liga de Campeones
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
F
Liga de Campeones
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
F
Liga de Campeones
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
F
6Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles1/4
Ambos equipos marcaron2/4

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 6 de marzo de 2024 en la Liga de Campeones y terminó 1-1 en el Bernabéu. En el partido de ida de esa misma eliminatoria, el Real Madrid se impuso 1-0 en Leipzig. De los cuatro últimos enfrentamientos en la Liga de Campeones, el Real Madrid ha ganado dos y el RB Leipzig uno, con un empate. En total, los cuatro partidos han producido 10 goles, con 4 para el Madrid y 6 para el Leipzig.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Liga de Campeones, el Real Madrid ocupa la octava posición, dentro de los puestos que dan acceso directo a los octavos de final. El RB Leipzig se encuentra en el puesto 21, en la zona que obliga a disputar la ronda de playoffs para continuar en la competición, lo que convierte este partido en un encuentro de especial importancia para el conjunto alemán.

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