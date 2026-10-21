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Real Betis vs Feyenoord: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Betis vs Feyenoord
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Real Betis y Feyenoord, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver Real Betis vs Feyenoord en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Real Betis y Feyenoord se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming indicados a continuación.

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Real Betis recibe a Feyenoord en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla en un partido de Champions League que tiene implicaciones directas en la clasificación para ambos clubes.

El conjunto de Manuel Pellegrini llega a este choque con sensaciones encontradas. Los verdiblancos han demostrado un potencial ofensivo notable en las últimas semanas, con victorias ante Osasuna por 5-2 y ante el Oporto por 3-2 en Europa, aunque la derrota por 5-2 frente al Barcelona el pasado fin de semana dejó al descubierto fragilidades defensivas que Pellegrini necesita corregir con urgencia.

Feyenoord, por su parte, atraviesa su mejor momento de la temporada. Giovanni van Bronckhorst ha construido un equipo que no conoce la derrota en sus últimas cinco salidas, con victorias que incluyen un 7-0 al Zwolle y un 5-0 al Utrecht en la Eredivisie, además del triunfo 3-2 ante el Como en la Champions League. El más reciente, un 3-4 en el campo del Telstar, confirma que el conjunto de Róterdam llega a Sevilla con plena confianza.

Las bajas pesan en ambos banquillos. Pellegrini no podrá contar con Junior Firpo ni Juan Hernández, mientras que Van Bronckhorst gestiona una lista de hasta siete ausencias por lesión que condiciona sus opciones de rotación en un calendario muy exigente.

En la tabla de la Champions League, el Betis ocupa la décima posición frente al vigesimocuarto puesto del Feyenoord, lo que otorga mayor urgencia al conjunto neerlandés para sumar puntos esta noche en Andalucía.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, las alineaciones probables y los datos clave del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Real Betis contra Feyenoord alineaciones probables

4-2-3-1
Real Betis crest
Real Betis
BET
page.match.formation.title
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-3-3
A. VallesA. VallesNatanNatanV. GomezV. GomezA. OrtizA. OrtizM. BartraM. BartraIscoIscoAntonyAntonyA. EzzalzouliA. EzzalzouliP. FornalsP. FornalsF. BernalF. BernalT. ParrottT. ParrottT. ErnstT. ErnstT. WatanabeT. WatanabeG. ReadG. ReadJ. St. JusteJ. St. JusteM. MarmolM. MarmolG. ZechielG. ZechielO. TarghallineO. TarghallineC. VanhoutteC. VanhoutteL. ValenteL. ValenteN. FerriN. FerriA. Hadj MoussaA. Hadj Moussa
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-2-3-1
Real Betis

Once inicial

Feyenoord

Manager

  • M. Pellegrini
  • G. van Bronckhorst

Manuel Pellegrini prevé alinear a Álvaro Vallés bajo palos, con una defensa formada por Natán, Valentín Gómez, Ángel Ortiz y Marc Bartra. En el centro del campo se esperan Isco, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals y Facundo Bernal, con Troy Parrott como referencia ofensiva. Junior Firpo y Juan Hernández están descartados por lesión.

Giovanni van Bronckhorst apunta a un once con Tjark Ernst en portería y una línea defensiva compuesta por Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Jerry St. Juste y Mika Mármol. Gjivai Zechiel, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte, Luciano Valente y Nacho Ferri completarían el mediocampo, con Anis Hadj Moussa arriba. Jordan Bos, Gonçalo Borges, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop, Reiss Nelson, Gijs Smal y Shaqueel van Persie son baja por lesión.

Forma

BET

BET - Formulario

GET
W1-0
COR
D1-1
OSA
W5-2
POR
W3-2
BAR
L2-5
Gol marcado (encajado)
12/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
FEY

FEY - Formulario

ZWO
W0-7
UTR
W5-0
AZ
W2-0
COM
W3-2
TEL
W3-4
Gol marcado (encajado)
21/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Real Betis acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue la derrota por 2-5 ante el Barcelona en LaLiga, aunque antes de eso encadenó triunfos ante el Oporto (3-2) y el Osasuna (5-2). En total, los verdiblancos han marcado doce goles y encajado once en ese período, lo que refleja un equipo con capacidad goleadora pero con problemas de solidez defensiva.

Feyenoord presenta un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el 3-4 en el campo del Telstar en la Eredivisie, precedido por el 3-2 ante el Como en Champions League. Anteriormente, el conjunto neerlandés goleó al Utrecht (5-0) y al Zwolle (0-7). Con diecinueve goles anotados y seis encajados en ese tramo, Feyenoord llega a Sevilla en un momento de forma sobresaliente.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real BetisEmpateFeyenoord
1
0
0
Europa League
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
F
2Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único antecedente registrado entre ambos clubes data de enero de 2026, cuando el Real Betis derrotó al Feyenoord por 2-1 en casa en el marco de la Europa League. Con un solo encuentro en los registros disponibles, el Betis parte con el único precedente a su favor.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, el Real Betis ocupa la décima posición, mientras que Feyenoord se sitúa en el vigesimocuarto puesto.

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