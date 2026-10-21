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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Cómo ver Real Betis vs Feyenoord en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Real Betis y Feyenoord se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming indicados a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Real Betis recibe a Feyenoord en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla en un partido de Champions League que tiene implicaciones directas en la clasificación para ambos clubes.

El conjunto de Manuel Pellegrini llega a este choque con sensaciones encontradas. Los verdiblancos han demostrado un potencial ofensivo notable en las últimas semanas, con victorias ante Osasuna por 5-2 y ante el Oporto por 3-2 en Europa, aunque la derrota por 5-2 frente al Barcelona el pasado fin de semana dejó al descubierto fragilidades defensivas que Pellegrini necesita corregir con urgencia.

Feyenoord, por su parte, atraviesa su mejor momento de la temporada. Giovanni van Bronckhorst ha construido un equipo que no conoce la derrota en sus últimas cinco salidas, con victorias que incluyen un 7-0 al Zwolle y un 5-0 al Utrecht en la Eredivisie, además del triunfo 3-2 ante el Como en la Champions League. El más reciente, un 3-4 en el campo del Telstar, confirma que el conjunto de Róterdam llega a Sevilla con plena confianza.

Las bajas pesan en ambos banquillos. Pellegrini no podrá contar con Junior Firpo ni Juan Hernández, mientras que Van Bronckhorst gestiona una lista de hasta siete ausencias por lesión que condiciona sus opciones de rotación en un calendario muy exigente.

En la tabla de la Champions League, el Betis ocupa la décima posición frente al vigesimocuarto puesto del Feyenoord, lo que otorga mayor urgencia al conjunto neerlandés para sumar puntos esta noche en Andalucía.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, las alineaciones probables y los datos clave del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Manuel Pellegrini prevé alinear a Álvaro Vallés bajo palos, con una defensa formada por Natán, Valentín Gómez, Ángel Ortiz y Marc Bartra. En el centro del campo se esperan Isco, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals y Facundo Bernal, con Troy Parrott como referencia ofensiva. Junior Firpo y Juan Hernández están descartados por lesión.

Giovanni van Bronckhorst apunta a un once con Tjark Ernst en portería y una línea defensiva compuesta por Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Jerry St. Juste y Mika Mármol. Gjivai Zechiel, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte, Luciano Valente y Nacho Ferri completarían el mediocampo, con Anis Hadj Moussa arriba. Jordan Bos, Gonçalo Borges, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop, Reiss Nelson, Gijs Smal y Shaqueel van Persie son baja por lesión.

Forma

El Real Betis acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue la derrota por 2-5 ante el Barcelona en LaLiga, aunque antes de eso encadenó triunfos ante el Oporto (3-2) y el Osasuna (5-2). En total, los verdiblancos han marcado doce goles y encajado once en ese período, lo que refleja un equipo con capacidad goleadora pero con problemas de solidez defensiva.

Feyenoord presenta un pleno de victorias en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el 3-4 en el campo del Telstar en la Eredivisie, precedido por el 3-2 ante el Como en Champions League. Anteriormente, el conjunto neerlandés goleó al Utrecht (5-0) y al Zwolle (0-7). Con diecinueve goles anotados y seis encajados en ese tramo, Feyenoord llega a Sevilla en un momento de forma sobresaliente.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 1 0 0 Europa League Real Betis BET 2 Feyenoord FEY 1 F 2 Goles marcados 1 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único antecedente registrado entre ambos clubes data de enero de 2026, cuando el Real Betis derrotó al Feyenoord por 2-1 en casa en el marco de la Europa League. Con un solo encuentro en los registros disponibles, el Betis parte con el único precedente a su favor.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, el Real Betis ocupa la décima posición, mientras que Feyenoord se sitúa en el vigesimocuarto puesto.