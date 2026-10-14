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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Cómo ver Real Betis vs FC Oporto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Real Betis vs FC Porto se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el partido en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Real Betis recibe al FC Porto en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla en la fase de liga de la UEFA Champions League, el miércoles 14 de octubre de 2026.

Manuel Pellegrini llega a este partido con el viento a favor. Los verdiblancos vienen de golear 5-2 al Osasuna en LaLiga y suman cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos, incluyendo un triunfo inaugural en Europa ante el Lille por 3-2. El Betis se ha instalado con comodidad entre los mejores de la fase de liga y defiende su condición de local con ambición.

Para el Porto, el contexto es bien distinto. Francesco Farioli dirige a un equipo que necesita puntos después de caer 2-0 ante el Manchester City en su debut europeo. Los dragones han respondido con solidez en Liga Portugal, donde encadenaron cuatro victorias consecutivas, entre ellas un notable 3-1 ante el Benfica. Llegan a Sevilla con la obligación de sumar.

La historia entre estos dos clubes es prácticamente virgen en competición oficial. Su único encuentro registrado fue un amistoso en julio de 2019 que terminó 1-1, lo que convierte este duelo en territorio inexplorado para ambas aficiones.

La clasificación en la Champions League otorga ventaja clara al Betis, que ocupa una posición cómoda en la tabla, mientras que el Porto figura entre los últimos clasificados y no puede permitirse más tropiezos en Europa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, la hora de inicio y las últimas noticias sobre los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Manuel Pellegrini tiene previsto alinear un once con Álvaro Vallés bajo palos, una defensa formada por Natán, Héctor Bellerín, Marc Bartra y Francisco García, y un mediocampo con Isco, Rodrigo Riquelme, Facundo Bernal y Dani Ceballos. Troy Parrott y Abdessamad Ezzalzouli completarían el ataque. Junior Firpo figura como baja por lesión, aunque se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Francesco Farioli no podrá contar con Zaidu Sanusi ni William Gomes por lesión, mientras que Jan Bednarek cumple sanción. El técnico italiano apunta a un once con Diogo Costa en portería, Alberto Costa, Nehuen Perez, Jakub Kiwior y Francisco Moura en defensa, Alan Varela y Pablo Rosario en el centro del campo, y Gabriel Veiga, Andre Silva, Pepe y Borja Sainz en las posiciones más avanzadas.

Forma

El Real Betis llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la goleada 5-2 ante el Osasuna en LaLiga, y antes de eso firmaron un empate 1-1 en Deportivo de A Coruña. En ese tramo, los verdiblancos también se impusieron 1-0 al Getafe y ganaron 2-1 en el campo del Villarreal. En total, han anotado doce goles y encajado ocho en esos cinco partidos.

El FC Porto acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. La única caída llegó ante el Manchester City por 2-0 en la primera jornada de Champions League, pero desde entonces los dragones no han cedido ni un punto. Su último resultado fue un triunfo 2-1 ante el Marítimo en Liga Portugal, precedido por una victoria 3-1 frente al Benfica. Porto ha marcado once goles y encajado cuatro en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 0 1 Amistosos FC Oporto POR 1 Real Betis BET 1 F 1 Goles marcados 1 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único precedente registrado entre Real Betis y FC Porto es un amistoso disputado el 19 de julio de 2019 en el estadio del Porto, que terminó con empate a uno. No existen más encuentros entre ambos clubes en la base de datos disponible, por lo que este choque de Champions League supone el primer duelo oficial entre los dos equipos.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, el Real Betis ocupa la undécima posición, lo que le sitúa en zona de clasificación directa para los octavos de final. El FC Porto figura en el puesto 29, entre los equipos que quedan fuera de cualquier ronda de continuidad, lo que hace que este partido sea especialmente decisivo para los portugueses.