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Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Cómo ver RB Leipzig vs PSV Eindhoven en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y live stream para ver el RB Leipzig vs PSV Eindhoven se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El RB Leipzig recibe al PSV Eindhoven en el Red Bull Arena de Leipzig en un duelo de Liga de Campeones que llega en un momento delicado para ambos conjuntos.

Martín Demichelis afronta este partido bajo presión creciente. Leipzig llega con una victoria contundente en el retrovisor, el 6-0 ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, pero ese resultado no borra un arranque de temporada irregular que los tiene en la zona baja de la clasificación continental.

El PSV de Peter Bosz aterriza en Leipzig con más confianza. Los holandeses vienen de ganar 2-0 al SC Heerenveen en la Eredivisie y han mostrado solidez ofensiva a lo largo de las últimas semanas, aunque su lista de bajas es considerablemente larga.

Las ausencias condicionarán el planteamiento de ambos técnicos. Leipzig no puede permitirse otro tropiezo en Europa tras la derrota inaugural ante el Como, mientras que el PSV necesita sumar para consolidar su posición en la fase de liga.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido de Liga de Campeones en directo, incluyendo canales de TV, opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Demichelis no podrá contar con Christoph Baumgartner, Marc Guiu ni Forzan Assan Ouedraogo por lesión. El técnico argentino apunta a un once con Maarten Vandevoordt bajo palos, una línea defensiva formada por Castello Lukeba, Willi Orban, David Raum y Ridle Baku, y un mediocampo en el que figuran Ezechiel Banzuzi y Neil El Aynaoui junto a Antonio Nusa, Brajan Gruda y Christopher Nkunku. Romulo Cruz completaría el equipo titular previsto.

El PSV llega al partido con hasta ocho bajas: Sam Lammers, Sami Ouaissa, Ricardo Pepi, Alassane Plea, Jerdy Schouten, Kilian Sildillia, Paul Wanner y Adamo Nagalo están todos en la enfermería. Bosz podría alinear a Matej Kovar en portería, con Sergino Dest, Lutsharel Geertruida, Mauro Junior y Armando Obispo en defensa, y un centro del campo formado por Kodai Sano, Guus Til y Noah Fernandez. Sven Mijnans, Ruben van Bommel e Ivan Perisic apuntan a completar el once visitante.

Forma

El Leipzig llega con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con 10 goles a favor y 10 en contra. Su resultado más reciente fue el 6-0 ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, su mejor actuación del período. Sin embargo, esa racha incluye una derrota 4-1 ante el Como en la Liga de Campeones y un 3-1 en contra frente al Werder Bremen.

El PSV acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los de Bosz ganaron 2-0 al Heerenveen en su partido más reciente y cuentan con triunfos ante el Sparta Rotterdam (4-1) y el Ajax (1-3 de visitante) en ese tramo. Su único tropiezo fue la derrota 3-2 ante el FC Twente, mientras que el empate 1-1 ante el Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones completa el balance.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen enfrentamientos directos previos entre el RB Leipzig y el PSV Eindhoven. Este partido podría representar el primer cruce registrado entre ambos clubes a este nivel.

Clasificación

En la fase de liga de la Liga de Campeones, el RB Leipzig ocupa la posición 32 y el PSV Eindhoven la 19, lo que sitúa a ambos equipos en zonas del cuadro donde los puntos en juego tienen un peso real de cara a la clasificación para la siguiente ronda.