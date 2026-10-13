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RB Leipzig vs PSV Eindhoven: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

RB Leipzig vs PSV Eindhoven
RB Leipzig
PSV Eindhoven
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre RB Leipzig y PSV Eindhoven, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
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Cómo ver RB Leipzig vs PSV Eindhoven en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y live stream para ver el RB Leipzig vs PSV Eindhoven se detallan a continuación.

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El RB Leipzig recibe al PSV Eindhoven en el Red Bull Arena de Leipzig en un duelo de Liga de Campeones que llega en un momento delicado para ambos conjuntos.

Martín Demichelis afronta este partido bajo presión creciente. Leipzig llega con una victoria contundente en el retrovisor, el 6-0 ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, pero ese resultado no borra un arranque de temporada irregular que los tiene en la zona baja de la clasificación continental.

El PSV de Peter Bosz aterriza en Leipzig con más confianza. Los holandeses vienen de ganar 2-0 al SC Heerenveen en la Eredivisie y han mostrado solidez ofensiva a lo largo de las últimas semanas, aunque su lista de bajas es considerablemente larga.

Las ausencias condicionarán el planteamiento de ambos técnicos. Leipzig no puede permitirse otro tropiezo en Europa tras la derrota inaugural ante el Como, mientras que el PSV necesita sumar para consolidar su posición en la fase de liga.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido de Liga de Campeones en directo, incluyendo canales de TV, opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

RB Leipzig contra PSV Eindhoven alineaciones

4-2-3-1
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
page.match.formation.title
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
4-3-3
M. VandevoordtM. VandevoordtC. LukebaC. LukebaW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumR. BakuR. BakuA. NusaA. NusaE. BanzuziE. BanzuziB. GrudaB. GrudaN. El AynaouiN. El AynaouiC. NkunkuC. NkunkuR. CruzR. CruzM. KovarM. KovarS. DestS. DestL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticA. ObispoA. ObispoG. TilG. TilK. SanoK. SanoMauro JuniorMauro JuniorS. MijnansS. MijnansR. van BommelR. van BommelI. PerisicI. Perisic
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
4-2-3-1
RB Leipzig

Once inicial

PSV Eindhoven

Suplentes

Manager

  • Martín Demichelis
  • P. Bosz

Demichelis no podrá contar con Christoph Baumgartner, Marc Guiu ni Forzan Assan Ouedraogo por lesión. El técnico argentino apunta a un once con Maarten Vandevoordt bajo palos, una línea defensiva formada por Castello Lukeba, Willi Orban, David Raum y Ridle Baku, y un mediocampo en el que figuran Ezechiel Banzuzi y Neil El Aynaoui junto a Antonio Nusa, Brajan Gruda y Christopher Nkunku. Romulo Cruz completaría el equipo titular previsto.

El PSV llega al partido con hasta ocho bajas: Sam Lammers, Sami Ouaissa, Ricardo Pepi, Alassane Plea, Jerdy Schouten, Kilian Sildillia, Paul Wanner y Adamo Nagalo están todos en la enfermería. Bosz podría alinear a Matej Kovar en portería, con Sergino Dest, Lutsharel Geertruida, Mauro Junior y Armando Obispo en defensa, y un centro del campo formado por Kodai Sano, Guus Til y Noah Fernandez. Sven Mijnans, Ruben van Bommel e Ivan Perisic apuntan a completar el once visitante.

RB Leipzig

Lesiones y suspensiones

PSV Eindhoven

Forma

RBL

RBL - Formulario

SVW
L3-1
COM
L4-1
HSV
W5-0
B04
L2-0
SGE
W6-0
Gol marcado (encajado)
13/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
PSV

PSV - Formulario

AJX
W1-3
SHK
D1-1
SPA
W4-1
TWE
L3-2
HEE
W2-0
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Leipzig llega con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con 10 goles a favor y 10 en contra. Su resultado más reciente fue el 6-0 ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, su mejor actuación del período. Sin embargo, esa racha incluye una derrota 4-1 ante el Como en la Liga de Campeones y un 3-1 en contra frente al Werder Bremen.

El PSV acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los de Bosz ganaron 2-0 al Heerenveen en su partido más reciente y cuentan con triunfos ante el Sparta Rotterdam (4-1) y el Ajax (1-3 de visitante) en ese tramo. Su único tropiezo fue la derrota 3-2 ante el FC Twente, mientras que el empate 1-1 ante el Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones completa el balance.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen enfrentamientos directos previos entre el RB Leipzig y el PSV Eindhoven. Este partido podría representar el primer cruce registrado entre ambos clubes a este nivel.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
3
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
4
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
15
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
16
LensLensRCL
210134-13
L
W
17
Sabah FKSabah FKSAB
210114-33
W
L
18
RomaRomaROM
10101101
D
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
21
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
23
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
24
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
26
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
28
LASKLASKLAS
100101-10
L
29
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200224-20
L
L
30
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
33
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Liga de Campeones, el RB Leipzig ocupa la posición 32 y el PSV Eindhoven la 19, lo que sitúa a ambos equipos en zonas del cuadro donde los puntos en juego tienen un peso real de cara a la clasificación para la siguiente ronda.

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