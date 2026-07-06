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Cómo ver Portugal vs España en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación encontrarás los canales de televisión y las plataformas de streaming donde podrás ver Portugal vs España en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Portugal y España se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026, con un lugar en los cuartos de final en juego. El partido se disputa en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas, en lo que promete ser uno de los duelos ibéricos más intensos de los últimos años a nivel de selecciones.

Portugal llega a este cruce con luces y sombras. Roberto Martínez ha llevado a la Selecção sin perder en cuatro partidos del torneo, aunque con más sufrimiento del esperado: un empate 1-1 ante RD Congo y otro 0-0 ante Colombia dejaron dudas sobre la fluidez del equipo. La clasificación ante Croacia llegó con un gol en el minuto 94 de Gonçalo Ramos, en un partido marcado por cuatro goles anulados y una polémica intervención del VAR en el último suspiro.

Cristiano Ronaldo sigue siendo el foco de atención en cada partido de Portugal. A sus 41 años, el delantero del Al-Nassr participa en su sexto Mundial y anotó el penalti decisivo ante Croacia. El portero español Unai Simón reconoció públicamente que, pese a no estar en su mejor momento físico, el instinto goleador de Ronaldo sigue siendo una amenaza real que España no puede ignorar.

La España de Luis de la Fuente, en cambio, ha sido la imagen de la solidez. La Roja aún no ha encajado un solo gol en el torneo, con victorias ante Arabia Saudí (4-0), Uruguay (1-0) y Austria (3-0) en la ronda anterior. Mikel Oyarzabal ha sido el gran protagonista, con cuatro goles y una asistencia en el torneo. Lamine Yamal, cuya diadema con la palabra 'EGO' generó debate en redes sociales tras el partido ante Austria, completó 85 minutos ante los austriacos, una señal positiva para De la Fuente de cara a este partido.

El duelo entre vecinos ibéricos tiene el sello de un partido donde la intensidad competitiva supera con creces el contexto geográfico. Ambas selecciones se conocen bien, se han medido recientemente y saben exactamente lo que se juegan.

A continuación, toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de TV, la transmisión en línea y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Roberto Martínez cuenta con un once probable encabezado por Diogo Costa bajo palos, una defensa formada por Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes y João Cancelo, y una línea de mediocampo con Bruno Fernandes, Vitinha y João Neves. Pedro Neto y Rafael Leão acompañarán a Cristiano Ronaldo en ataque. No se registran bajas por lesión ni suspensión en el equipo luso de cara a este partido.

Luis de la Fuente dispone de un once proyectado con Unai Simón en portería, una línea defensiva compuesta por Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella, y un centro del campo con Rodri, Pedri y Alejandro Baena. Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Dani Olmo formarían el tridente ofensivo. Tampoco hay lesiones ni sanciones confirmadas en el bando español, aunque la disponibilidad de Nico Williams y Yeremy Pino, que se perdieron el partido ante Austria por problemas físicos, no ha sido confirmada de cara a este encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Portugal acumula tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante Croacia en el Mundial el 2 de julio, con el gol decisivo llegando en el descuento. Antes de eso, el equipo de Martínez venció 5-0 a Uzbekistán y empató 0-0 ante Colombia, sumando ocho goles a favor y dos en contra en ese tramo de cinco partidos.

España presenta un rendimiento superior en el mismo período: cuatro victorias y un empate, con nueve goles anotados y ninguno encajado. Su última actuación fue una victoria 3-0 ante Austria el 2 de julio. El único punto cedido llegó en el empate 0-0 ante Cabo Verde en la fase de grupos. La Roja ha mantenido la portería a cero en cuatro de sus cinco últimos encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones terminó en empate 2-2, en un partido de la Liga de Naciones de la UEFA disputado el 8 de junio de 2025. Antes de esa cita, España se impuso 1-0 en Lisboa en septiembre de 2022, mientras que los dos equipos también empataron 1-1 en Sevilla en junio de ese mismo año. En los últimos cinco cruces, el balance es de una victoria para cada selección y tres empates, lo que refleja el equilibrio histórico entre estos dos vecinos.

Clasificación

España terminó primera del Grupo H del Mundial 2026, mientras que Portugal avanzó como segunda clasificada del Grupo K.