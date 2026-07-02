Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Portugal vs Croacia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Portugal y Croacia se puede seguir en directo a través de varias plataformas disponibles en la región. A continuación se detallan los canales de televisión y las opciones de streaming para no perderte el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Portugal y Croacia se miden en los octavos de final del Mundial 2026 en el Toronto Stadium, en un duelo eliminatorio que enfrenta a dos de las selecciones más experimentadas del fútbol europeo.

Roberto Martínez llega a este cruce con una Selección que atravesó la fase de grupos sin perder un solo partido. Seis goles a favor y solo uno en contra confirman una solidez defensiva notable, aunque el empate sin goles ante Colombia en la última jornada dejó algunas dudas sobre la efectividad ofensiva.

Cristiano Ronaldo centra buena parte del debate previo. El capitán portugués acumula diez goles mundialistas, todos en la fase de grupos, y llega a Toronto con la presión de estrenar su casillero en la ronda eliminatoria. Martínez ha defendido públicamente su figura, asegurando que la edad no determina el rendimiento de jugadores de su categoría.

Croacia, por su parte, llega con seis puntos en el Grupo L y con la solvencia de quien conoce el fútbol de eliminación mejor que nadie. Zlatko Dalic recuperó la confianza de su equipo tras el tropiezo inicial ante Inglaterra, encadenando dos victorias seguidas, la última un triunfo 2-1 ante Ghana que certificó su clasificación.

Luka Modric, al igual que Ronaldo, protagoniza el relato de veteranía en este partido. El centrocampista del Real Madrid sigue siendo el cerebro del juego croata, capaz de dictar el tempo y neutralizar el ímpetu físico de una medular portuguesa cargada de talento joven.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, la hora de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Roberto Martínez no tiene bajas por lesión ni sanción en el plantel portugués de cara a este partido. El técnico belga prevé alinear a Diogo Costa bajo palos, con una defensa formada por Nuno Mendes, Ruben Dias, João Cancelo y Renato Veiga. En el centro del campo, Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes aportarán el equilibrio entre recuperación y creación, mientras que Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo completarían el ataque.

Zlatko Dalic tampoco registra ausencias confirmadas en la convocatoria croata. El once proyectado sitúa a Dominik Livakovic en la portería, con una línea defensiva compuesta por Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo y Josip Stanisic. Luka Modric, Mateo Kovacic y Petar Sucic formarían el bloque central, con Ivan Perisic, Nikola Vlasic y Ante Budimir en las posiciones más adelantadas. Esta información se actualizará con las novedades que se confirmen antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Portugal suma dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El encuentro más reciente fue el empate sin goles ante Colombia el 27 de junio, que cerró su participación en el Grupo K. La actuación más contundente del ciclo fue la goleada 5-0 a Uzbekistán, un resultado que mostró la capacidad destructiva del ataque portugués cuando encuentra espacios. En total, la Seleção ha marcado diez goles y encajado cuatro en esos cinco compromisos.

Croacia acumula tres victorias y dos derrotas en el mismo periodo. Su último partido fue un triunfo 2-1 ante Ghana el 27 de junio, mientras que en la segunda jornada del grupo ganaron 1-0 a Panamá fuera de casa. La derrota más significativa fue la caída 4-2 ante Inglaterra en el debut mundialista, un resultado que generó presión interna pero que el equipo supo gestionar para clasificarse con solvencia.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones terminó 1-1, en un partido de la UEFA Nations League A disputado en Croacia el 18 de noviembre de 2024. Antes de ese empate, Portugal se impuso 2-1 en el partido de ida de esa misma competición, celebrado en septiembre de 2024. Revisando los últimos cinco enfrentamientos, Portugal aventaja a Croacia con tres victorias frente a una, con un empate, y ha superado claramente a su rival en el cómputo global de goles.

Clasificación

Portugal finalizó segundo en el Grupo K del Mundial 2026, mientras que Croacia cerró también en segunda posición en el Grupo L para acceder a los octavos de final.