¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Europa League
team-logoPlzen
Doosan Arena Plzen
team-logoLevski Sofía
¡Mira aquí! Disney+ Premium
GOAL-e
Con la colaboración de

Plzen vs Levski Sofía: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Plzen vs Levski Sofía
Plzen
Levski Sofía
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre Plzen y Levski Sofía, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Europa League - Jornada 3
Doosan Arena Plzen

Cómo ver Plzen vs Levski Sofía en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Plzen y Levski Sofía se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación tienes las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Disney+ Premium Argentina

Disney+ Premium

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

Plzen recibe a Levski Sofía en el Doosan Arena de Plzen en un partido de Europa League con implicaciones directas en la clasificación para ambos equipos.

Radoslav Kovac dirige a un Plzen que atraviesa un momento irregular. Su última derrota llegó precisamente en esta misma competición, cayendo 2-1 ante Ferencvaros, aunque en liga vienen de ganar 2-3 al Jablonec en su visita más reciente.

Levski Sofía, bajo las órdenes de Julio Velazquez, llega con algo más de solidez en los últimos resultados. Los búlgaros empataron 1-1 contra NEC Nijmegen en su anterior jornada europea y vienen de superar al Spartak Pleven en copa.

En la tabla de Europa League, el Plzen ocupa la posición 31 mientras que Levski Sofía se sitúa en el puesto 24, lo que convierte este enfrentamiento en una oportunidad real para que ambos escalen posiciones.

El único precedente entre los dos clubes data de enero de 2013, un amistoso que terminó 3-3 en Sofía. En competición oficial, este partido representa un territorio prácticamente desconocido para ambas escuadras.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV disponible y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Plzen contra Levski Sofía alineaciones probables

Manager

  • R. Kovac

Radoslav Kovac dirige al Plzen para este partido de Europa League. De momento no se dispone de información confirmada sobre el once probable, bajas por lesión ni sanciones del equipo local, y se añadirán más detalles conforme se acerque el inicio del encuentro.

Por parte del Levski Sofía, Julio Velazquez es el técnico encargado de preparar el partido. Al igual que en el caso del Plzen, no hay datos disponibles sobre alineación prevista, lesionados ni jugadores sancionados, y la información se actualizará próxima al pitido inicial.

Forma

VPL

VPL - Formulario

GIL
L0-3
SLP
L2-1
BOL
W3-0
FTC
L2-1
JAB
W2-3
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LES

LES - Formulario

BOV
D0-0
SAL
L0-1
CMV
W0-2
NEC
D1-1
SPP
W0-2
Gol marcado (encajado)
5/2
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Plzen acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 2-3 ante el Jablonec en la Primera Liga checa, mientras que en Europa League cayeron 2-1 frente al Ferencvaros. Antes de eso, golearon 3-0 al Mlada Boleslav, pero también perdieron ante el Slavia Praga (2-1) y sufrieron una abultada derrota por 0-3 ante el Union St. Gilloise en Europa. En total, el Plzen ha marcado diez goles y encajado ocho en ese periodo.

Levski Sofía presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una victoria 0-2 ante el Spartak Pleven en copa, y previamente empataron 1-1 con el NEC Nijmegen en Europa League. También ganaron 0-2 al Cherno More Varna en liga, aunque perdieron 0-1 ante el Salzburgo en la competición continental. En los cinco partidos, los búlgaros han anotado cinco goles y recibido tres.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

PlzenEmpateLevski Sofía
0
1
0
Amistosos
Levski Sofía badge
Levski Sofía
LES
3
Plzen badge
Plzen
VPL
3
F
3Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único antecedente entre Plzen y Levski Sofía es un amistoso disputado el 30 de enero de 2013 en el que el Levski Sofía, como local, empató 3-3 frente al conjunto checo. No existen más encuentros registrados entre ambos clubes, por lo que este partido de Europa League supone prácticamente el primer cara a cara oficial entre las dos escuadras.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de Europa League, el Plzen ocupa la posición 31 y el Levski Sofía se encuentra en el puesto 24. Ambos equipos necesitan puntos para alejarse de los puestos de eliminación directa.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Seguí a GOAL en Google