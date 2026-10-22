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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Doosan Arena Plzen

Cómo ver Plzen vs Levski Sofía en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Plzen y Levski Sofía se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación tienes las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Plzen recibe a Levski Sofía en el Doosan Arena de Plzen en un partido de Europa League con implicaciones directas en la clasificación para ambos equipos.

Radoslav Kovac dirige a un Plzen que atraviesa un momento irregular. Su última derrota llegó precisamente en esta misma competición, cayendo 2-1 ante Ferencvaros, aunque en liga vienen de ganar 2-3 al Jablonec en su visita más reciente.

Levski Sofía, bajo las órdenes de Julio Velazquez, llega con algo más de solidez en los últimos resultados. Los búlgaros empataron 1-1 contra NEC Nijmegen en su anterior jornada europea y vienen de superar al Spartak Pleven en copa.

En la tabla de Europa League, el Plzen ocupa la posición 31 mientras que Levski Sofía se sitúa en el puesto 24, lo que convierte este enfrentamiento en una oportunidad real para que ambos escalen posiciones.

El único precedente entre los dos clubes data de enero de 2013, un amistoso que terminó 3-3 en Sofía. En competición oficial, este partido representa un territorio prácticamente desconocido para ambas escuadras.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV disponible y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Radoslav Kovac dirige al Plzen para este partido de Europa League. De momento no se dispone de información confirmada sobre el once probable, bajas por lesión ni sanciones del equipo local, y se añadirán más detalles conforme se acerque el inicio del encuentro.

Por parte del Levski Sofía, Julio Velazquez es el técnico encargado de preparar el partido. Al igual que en el caso del Plzen, no hay datos disponibles sobre alineación prevista, lesionados ni jugadores sancionados, y la información se actualizará próxima al pitido inicial.

Forma

El Plzen acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 2-3 ante el Jablonec en la Primera Liga checa, mientras que en Europa League cayeron 2-1 frente al Ferencvaros. Antes de eso, golearon 3-0 al Mlada Boleslav, pero también perdieron ante el Slavia Praga (2-1) y sufrieron una abultada derrota por 0-3 ante el Union St. Gilloise en Europa. En total, el Plzen ha marcado diez goles y encajado ocho en ese periodo.

Levski Sofía presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue una victoria 0-2 ante el Spartak Pleven en copa, y previamente empataron 1-1 con el NEC Nijmegen en Europa League. También ganaron 0-2 al Cherno More Varna en liga, aunque perdieron 0-1 ante el Salzburgo en la competición continental. En los cinco partidos, los búlgaros han anotado cinco goles y recibido tres.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 1 0 Amistosos Levski Sofía LES 3 Plzen VPL 3 F 3 Goles marcados 3 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único antecedente entre Plzen y Levski Sofía es un amistoso disputado el 30 de enero de 2013 en el que el Levski Sofía, como local, empató 3-3 frente al conjunto checo. No existen más encuentros registrados entre ambos clubes, por lo que este partido de Europa League supone prácticamente el primer cara a cara oficial entre las dos escuadras.

Clasificación

En la clasificación de Europa League, el Plzen ocupa la posición 31 y el Levski Sofía se encuentra en el puesto 24. Ambos equipos necesitan puntos para alejarse de los puestos de eliminación directa.