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UEFA Supercopa - Final 12 ago 2026 - 15:00 Red Bull Arena

Cómo ver Paris Saint-Germain vs Aston Villa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El PSG vs Aston Villa se puede ver en directo a través de las plataformas y canales que se detallan a continuación. Consulta la oferta disponible según tu región para no perderte el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Paris Saint-Germain y el Aston Villa se enfrentan en la Supercopa de la UEFA en el Red Bull Arena de Salzburgo, un duelo entre el campeón de la Champions League y el subcampeón del torneo europeo más prestigioso del continente.

El PSG llega a este partido como el conjunto más laureado de Europa en los últimos tiempos. Luis Enrique ha construido un equipo con identidad propia, donde figuras como Khvicha Kvaratskhelia y Joao Neves han tomado el protagonismo. La pretemporada del conjunto parisino ha sido irregular: un empate ante el Manchester United y una derrota por 3-0 frente al Mallorca generan algunas dudas, aunque los resultados amistosos tienen un valor relativo a estas alturas del verano.

El Aston Villa, por su parte, llega con la motivación de quien sabe que puede ganar. Unai Emery ha transformado al club de Birmingham en una potencia europea real, y el lateral Matty Cash ha dejado claro que el objetivo del equipo es alzar el trofeo. El propio Cash describió al PSG como "el mejor equipo del mundo", pero insistió en que los suyos van a Salzburgo a competir, no a participar.

La preparación de los villanos también ha tenido sus altibajos. Una derrota ante el Bayern de Múnich y otra frente a la Real Sociedad en la gira de verano contrastan con una contundente victoria por 5-0 ante el Walsall. Emery tendrá que gestionar además las bajas de Leon Bailey, Johan Manzambi y Amadou Onana, ausencias que condicionan sus opciones en ataque y en el centro del campo.

El partido tendrá un protagonista adicional fuera del césped: el árbitro somalí Omar Artan se convertirá en el primer colegiado no europeo en dirigir una Supercopa de la UEFA, un hito histórico para el fútbol africano.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Luis Enrique tiene a toda su plantilla disponible para este partido. El técnico asturiano apuesta por Matvey Safonov bajo palos, con una defensa formada por Willian Pacho, Marquinhos, Achraf Hakimi y Nuno Mendes. En el centro del campo, Vitinha, Dro Fernandez y Joao Neves conforman la sala de máquinas, mientras que Ibrahim Mbaye, Khvicha Kvaratskhelia y Senny Mayulu completan el once proyectado.

Unai Emery no podrá contar con Leon Bailey, Johan Manzambi ni Amadou Onana por lesión. A pesar de esas ausencias, el técnico vasco dispone de un once con peso específico: Marco Bizot en portería, una defensa con Pau Torres, Matty Cash, Ian Maatsen y Victor Nilsson Lindelöf, y una línea de mediocampo y ataque con Alejandro Garnacho, Joao Gomes, Boubacar Kamara, Emiliano Buendia, John McGinn y Tammy Abraham. Se añadirán actualizaciones sobre el estado físico de los jugadores conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

El PSG acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El conjunto parisino ganó la final de la Champions League ante el Arsenal en mayo con un marcador de 1-1 en el tiempo reglamentario, resultado que le bastó para alzar el título europeo. En Ligue 1, terminó la temporada con una victoria 2-0 ante el Lens y una derrota 2-1 frente al Paris FC. En pretemporada, cayó 3-0 ante el Mallorca y empató 1-1 con el Manchester United, sumando cinco goles a favor y seis en contra en ese período de cinco encuentros.

El Aston Villa llega con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue ante el Bayern de Múnich por 2-1, mientras que antes de eso el equipo de Emery perdió 4-2 frente a la Real Sociedad y 2-1 ante el FC Oporto. Las victorias llegaron ante el Bangu por 3-1 y con una goleada de 5-0 sobre el Walsall. El conjunto inglés ha marcado diez goles y encajado nueve en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los dos únicos precedentes entre ambos clubes se produjeron en los cuartos de final de la Champions League 2024-25. El encuentro más reciente tuvo lugar el 15 de abril de 2025, con el Aston Villa ganando 3-2 como local. Seis días antes, el 9 de abril, el PSG se había impuesto en París por 3-1. El PSG acabó avanzando a las semifinales y, finalmente, ganó el torneo. En el cómputo global de estos dos partidos, cada equipo se llevó una victoria, con siete goles marcados en total.