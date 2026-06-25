Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo D San Francisco Bay Area Stadium

Cómo ver Paraguay vs Australia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en vivo a través de los siguientes canales de televisión y plataformas de streaming disponibles en la región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Paraguay y Australia se enfrentan en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, en el cierre del Grupo D del Mundial 2026. El partido es el 26 de junio y define quién acompaña a Estados Unidos en los octavos de final.

Los Socceroos llegan con tres puntos tras ganarle a Turquía 2-0 en la jornada inaugural, pero cayeron 2-0 ante Estados Unidos en Seattle. Tony Popovic necesita un resultado que le permita asegurar la clasificación automática como segundo del grupo.

Paraguay tiene el mismo puntaje pero peor diferencia de goles. Gustavo Alfaro sacó adelante un resultado valioso al vencer 1-0 a Turquía, con el gol de Matías Galarza a los 65 segundos, aunque la victoria tuvo un costo alto: Miguel Almirón fue expulsado con tarjeta roja directa en el tiempo de descuento del primer tiempo y no podrá jugar este partido.

La Albirroja necesita ganar para clasificar de forma directa. Un empate deja a Australia en posición cómoda con cuatro puntos, mientras que Paraguay quedaría tercero y dependería de los resultados de otros grupos para avanzar como uno de los mejores terceros.

Con Estados Unidos ya clasificado y Turquía eliminada, este partido concentra toda la tensión del grupo. Ambos equipos saben exactamente qué necesitan, lo que anticipa un duelo cerrado y sin concesiones desde el primer minuto.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

La única baja confirmada de Paraguay es Miguel Almirón, quien cumple una fecha de suspensión tras su expulsión ante Turquía. El técnico Gustavo Alfaro proyecta un once con Orlando Gill en el arco; Gustavo Gómez, Omar Alderete y Junior Alonso en defensa junto a Juan Cáceres; Andrés Cubas y Matías Galarza como doble pivote; Diego Gómez, Julio Enciso y un cuarto mediocampista por definir en el mediocampo; e Isidro Pitta como referencia ofensiva.

Australia no registra bajas por lesión ni suspensión confirmadas. Tony Popovic dispone del siguiente once probable: Patrick Beach; Harry Souttar, Cameron Burgess y Alessandro Circati en la línea de tres centrales; Jordan Bos y Jason Geria como carrileros; Connor Metcalfe y Aiden O'Neill en el mediocampo; Nestory Irankunda y Paul Okon-Engstler como interiores; y Mohamed Toure como delantero centro. Se actualizará la información de bajas a medida que se acerque el partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 10 Miguel Almirón Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Paraguay acumula dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el triunfo 1-0 sobre Turquía el 20 de junio, con el gol tempranero de Galarza. Antes de eso, sufrieron una dura derrota 4-1 ante Estados Unidos en la apertura del Mundial. En amistosos previos, golearon 4-0 a Nicaragua y perdieron 2-1 ante Marruecos. La Albirroja marcó nueve goles y recibió ocho en ese período.

Australia también registra dos victorias y dos derrotas, con un empate. Su último partido fue la caída 2-0 ante Estados Unidos el 19 de junio. Previamente, vencieron 2-0 a Turquía en su debut mundialista el 14 de junio. Los Socceroos también empataron 1-1 con Suiza en un amistoso el 6 de junio y cayeron 1-0 ante México el 31 de mayo. Australia anotó nueve goles y apenas recibió tres en esos cinco encuentros, lo que refleja una solidez defensiva mayor que la de su rival.

Historial de Enfrentamientos Directos

PAR Últimos partidos AUS 0 Victorias 1 Empate 1 Victoria Australia 1 - 0 Paraguay

Australia 1 - 1 Paraguay 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Los dos únicos antecedentes disponibles entre ambas selecciones son partidos amistosos. El más reciente se disputó el 9 de octubre de 2010, con victoria de Australia 1-0. El único otro encuentro registrado fue el 7 de octubre de 2006 y terminó 1-1. Australia no ha perdido en ninguno de los dos cruces.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo D, Paraguay ocupa la tercera posición y Australia la segunda al momento de este partido.