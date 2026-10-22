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Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Neo GSP Stadium

Cómo ver Omonia Nicosia vs Benfica en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Omonia Nicosia y Benfica se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la transmisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Omonia Nicosia recibe a Benfica en el Neo GSP Stadium de Nicosia en un duelo de la UEFA Europa League en el que los portugueses llegan como claros favoritos pero con la obligación de confirmar su buen momento europeo lejos de casa.

El conjunto chipriota, dirigido por Henning Berg, atraviesa un tramo de forma notable. Omonia encadena cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un triunfo en la Europa League ante MIK CM Celje por 3-0 y una victoria 1-0 sobre Celta Vigo en la misma competición.

Benfica, por su parte, llega a Nicosia en un estado de confianza elevado. Marco Silva ha construido un equipo que no conoce la derrota en Europa esta temporada, con victorias ante AC Milán y Celtic que certifican su condición de serio candidato en el torneo.

El colombiano Jhon Duran fue determinante en el último partido europeo de los lisboetas, anotando dos goles en la goleada 4-1 ante Celtic en el Estadio da Luz. Silva ha insistido en que su equipo no debe bajar la guardia ante rivales que, sobre el papel, pueden parecer accesibles.

En la clasificación de la Europa League, Benfica ocupa una posición que les sitúa entre los equipos que aspiran al pase directo a la ronda de eliminatorias, mientras que Omonia se mantiene en la zona media-alta de la tabla, con margen para seguir escalando posiciones con una victoria en casa.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto a Omonia Nicosia, Henning Berg prepara el encuentro sin que se hayan confirmado novedades sobre bajas por lesión o sanción, por lo que se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del partido.

En el lado de Benfica, Marco Silva tampoco ha reportado ausencias confirmadas en la lista facilitada. La información sobre el once titular de ambos equipos se completará próxima al inicio del encuentro.

Forma

Omonia Nicosia llega al partido con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Olympiakos Nicosia en la liga chipriota, pero antes habían firmado tres victorias consecutivas, incluyendo el 3-0 a MIK CM Celje en Europa y el 3-0 a Karmiotissa en liga. En total, el equipo de Berg anotó once goles y encajó cuatro en ese tramo.

Benfica acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El conjunto de Marco Silva goleó 4-1 al Celtic en la Europa League en su partido más reciente y también venció 2-0 al Guimarães en la Primeira Liga. Su única derrota llegó ante el FC Oporto por 3-1 en liga. Los portugueses marcaron diez goles y encajaron cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos de enfrentamientos anteriores entre Omonia Nicosia y Benfica en los registros disponibles. Este partido podría marcar el inicio de un historial directo entre ambos clubes en competición europea.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, Benfica ocupa la tercera posición, entre los equipos que aspiran a clasificarse directamente para la siguiente ronda sin pasar por la fase de eliminación previa. Omonia Nicosia se sitúa en el sexto puesto, en una zona que también ofrece opciones de avanzar en el torneo con resultados positivos.