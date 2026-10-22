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Omonia Nicosia vs Benfica: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Omonia Nicosia vs Benfica
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Cómo ver el partido de Europa League entre Omonia Nicosia y Benfica, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Omonia Nicosia vs Benfica en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Omonia Nicosia y Benfica se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación encontrarás los detalles para acceder a la transmisión.

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Omonia Nicosia recibe a Benfica en el Neo GSP Stadium de Nicosia en un duelo de la UEFA Europa League en el que los portugueses llegan como claros favoritos pero con la obligación de confirmar su buen momento europeo lejos de casa.

El conjunto chipriota, dirigido por Henning Berg, atraviesa un tramo de forma notable. Omonia encadena cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un triunfo en la Europa League ante MIK CM Celje por 3-0 y una victoria 1-0 sobre Celta Vigo en la misma competición.

Benfica, por su parte, llega a Nicosia en un estado de confianza elevado. Marco Silva ha construido un equipo que no conoce la derrota en Europa esta temporada, con victorias ante AC Milán y Celtic que certifican su condición de serio candidato en el torneo.

El colombiano Jhon Duran fue determinante en el último partido europeo de los lisboetas, anotando dos goles en la goleada 4-1 ante Celtic en el Estadio da Luz. Silva ha insistido en que su equipo no debe bajar la guardia ante rivales que, sobre el papel, pueden parecer accesibles.

En la clasificación de la Europa League, Benfica ocupa una posición que les sitúa entre los equipos que aspiran al pase directo a la ronda de eliminatorias, mientras que Omonia se mantiene en la zona media-alta de la tabla, con margen para seguir escalando posiciones con una victoria en casa.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Omonia Nicosia contra Benfica alineaciones probables

Manager

  • H. Berg

En cuanto a Omonia Nicosia, Henning Berg prepara el encuentro sin que se hayan confirmado novedades sobre bajas por lesión o sanción, por lo que se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del partido.

En el lado de Benfica, Marco Silva tampoco ha reportado ausencias confirmadas en la lista facilitada. La información sobre el once titular de ambos equipos se completará próxima al inicio del encuentro.

Forma

OMO

OMO - Formulario

CEL
W1-0
KRA
W4-1
KAR
W0-3
CEL
W0-3
ONI
D2-2
Gol marcado (encajado)
13/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
BEN

BEN - Formulario

GV
W3-1
MIL
W0-2
POR
L3-1
VSC
W2-0
CEL
W4-1
Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Omonia Nicosia llega al partido con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 ante Olympiakos Nicosia en la liga chipriota, pero antes habían firmado tres victorias consecutivas, incluyendo el 3-0 a MIK CM Celje en Europa y el 3-0 a Karmiotissa en liga. En total, el equipo de Berg anotó once goles y encajó cuatro en ese tramo.

Benfica acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El conjunto de Marco Silva goleó 4-1 al Celtic en la Europa League en su partido más reciente y también venció 2-0 al Guimarães en la Primeira Liga. Su única derrota llegó ante el FC Oporto por 3-1 en liga. Los portugueses marcaron diez goles y encajaron cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No se dispone de datos de enfrentamientos anteriores entre Omonia Nicosia y Benfica en los registros disponibles. Este partido podría marcar el inicio de un historial directo entre ambos clubes en competición europea.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Europa League, Benfica ocupa la tercera posición, entre los equipos que aspiran a clasificarse directamente para la siguiente ronda sin pasar por la fase de eliminación previa. Omonia Nicosia se sitúa en el sexto puesto, en una zona que también ofrece opciones de avanzar en el torneo con resultados positivos.

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