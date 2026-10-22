Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 12:45 Pankritio Stadium

Cómo ver OFI Crete vs Bayer Leverkusen en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación se muestran las opciones de emisión disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

OFI Crete recibe a Bayer Leverkusen en el Pankritio Stadium en un partido del grupo de la Europa League que llega en un momento decisivo para ambos equipos en la competición continental.

El conjunto griego, dirigido por Christos Kontis, atraviesa un momento delicado. Tras encadenar tres derrotas consecutivas en sus últimas tres salidas, el OFI necesita urgentemente una victoria para no quedar descolgado en la tabla europea.

Leverkusen, por su parte, llega en un estado de forma envidiable. El equipo de Carles Martinez ha ganado los cinco últimos partidos en todas las competiciones, incluyendo una victoria en la Bundesliga ante el Friburgo y un contundente triunfo ante el Lech Poznan en Europa League.

Patrik Schick sigue siendo la referencia ofensiva del equipo alemán. El delantero checo acaba de marcar en su sexto partido consecutivo de Bundesliga, estableciendo un récord histórico en el club del BayArena.

En la tabla de Europa League, Leverkusen ocupa una posición privilegiada que contrasta con la situación apurada del OFI. Los griegos necesitan los tres puntos para mantenerse con vida en el torneo.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El OFI Crete llega al partido bajo las órdenes de Christos Kontis. No hay información confirmada sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local, por lo que se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del encuentro.

Bayer Leverkusen viaja a Creta con Carles Martinez al frente del banquillo. Al igual que en el caso del conjunto local, no se dispone de datos sobre lesionados o sancionados en el equipo alemán de cara a este partido.

Forma

El OFI Crete ha sumado un triunfo, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota 4-3 ante el Kalamata en la Super League griega, y antes de eso cayeron 2-1 ante el Rennes en Europa League. En el lado positivo, los cretenses se impusieron 2-0 al Hoffenheim en su debut europeo de esta temporada. A lo largo de estos cinco encuentros, el OFI marcó doce goles y encajó diez.

Bayer Leverkusen presenta un rendimiento impecable en el mismo período: cinco victorias en cinco partidos. El triunfo más reciente fue un 2-1 ante el Friburgo en la Bundesliga, y antes de eso golearon 4-0 al Lech Poznan en Europa League. También se anotaron victorias ante el Mainz 05 por 3-4 y ante el RB Leipzig por 2-0. En total, los alemanes anotaron doce goles y concedieron solo dos en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos anteriores entre OFI Crete y Bayer Leverkusen, por lo que este partido representa un primer duelo entre ambas escuadras a este nivel competitivo.

Clasificación

En la tabla de Europa League, Bayer Leverkusen ocupa la segunda posición, lo que los sitúa entre los equipos con mayor aspiración en el torneo. El OFI Crete, en cambio, se encuentra en el puesto 18, una situación que convierte este partido en prácticamente obligatorio para los griegos si quieren mantener sus opciones de avanzar en la competición.