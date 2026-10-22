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Europa League
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OFI Crete vs Bayer Leverkusen: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

OFI Crete vs Bayer Leverkusen
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Bayer Leverkusen
Europa League

Cómo ver el partido de Europa League entre OFI Crete y Bayer Leverkusen, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
Pankritio Stadium

Cómo ver OFI Crete vs Bayer Leverkusen en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. A continuación se muestran las opciones de emisión disponibles.

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OFI Crete recibe a Bayer Leverkusen en el Pankritio Stadium en un partido del grupo de la Europa League que llega en un momento decisivo para ambos equipos en la competición continental.

El conjunto griego, dirigido por Christos Kontis, atraviesa un momento delicado. Tras encadenar tres derrotas consecutivas en sus últimas tres salidas, el OFI necesita urgentemente una victoria para no quedar descolgado en la tabla europea.

Leverkusen, por su parte, llega en un estado de forma envidiable. El equipo de Carles Martinez ha ganado los cinco últimos partidos en todas las competiciones, incluyendo una victoria en la Bundesliga ante el Friburgo y un contundente triunfo ante el Lech Poznan en Europa League.

Patrik Schick sigue siendo la referencia ofensiva del equipo alemán. El delantero checo acaba de marcar en su sexto partido consecutivo de Bundesliga, estableciendo un récord histórico en el club del BayArena.

En la tabla de Europa League, Leverkusen ocupa una posición privilegiada que contrasta con la situación apurada del OFI. Los griegos necesitan los tres puntos para mantenerse con vida en el torneo.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

OFI Crete contra Bayer Leverkusen alineaciones probables

Manager

  • C. Kontis

El OFI Crete llega al partido bajo las órdenes de Christos Kontis. No hay información confirmada sobre bajas por lesión o sanción en el equipo local, por lo que se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del encuentro.

Bayer Leverkusen viaja a Creta con Carles Martinez al frente del banquillo. Al igual que en el caso del conjunto local, no se dispone de datos sobre lesionados o sancionados en el equipo alemán de cara a este partido.

Forma

OFI

OFI - Formulario

TSG
W2-0
ATT
D2-2
AEK
L3-0
REN
L2-1
KAL
L4-3
Gol marcado (encajado)
8/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
B04

B04 - Formulario

CEL
W2-0
RBL
W2-0
M05
W3-4
LCH
W0-4
SCF
W2-1
Gol marcado (encajado)
14/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El OFI Crete ha sumado un triunfo, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota 4-3 ante el Kalamata en la Super League griega, y antes de eso cayeron 2-1 ante el Rennes en Europa League. En el lado positivo, los cretenses se impusieron 2-0 al Hoffenheim en su debut europeo de esta temporada. A lo largo de estos cinco encuentros, el OFI marcó doce goles y encajó diez.

Bayer Leverkusen presenta un rendimiento impecable en el mismo período: cinco victorias en cinco partidos. El triunfo más reciente fue un 2-1 ante el Friburgo en la Bundesliga, y antes de eso golearon 4-0 al Lech Poznan en Europa League. También se anotaron victorias ante el Mainz 05 por 3-4 y ante el RB Leipzig por 2-0. En total, los alemanes anotaron doce goles y concedieron solo dos en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos anteriores entre OFI Crete y Bayer Leverkusen, por lo que este partido representa un primer duelo entre ambas escuadras a este nivel competitivo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de Europa League, Bayer Leverkusen ocupa la segunda posición, lo que los sitúa entre los equipos con mayor aspiración en el torneo. El OFI Crete, en cambio, se encuentra en el puesto 18, una situación que convierte este partido en prácticamente obligatorio para los griegos si quieren mantener sus opciones de avanzar en la competición.

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