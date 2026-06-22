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World Cup - Copa del Mundo - Grupo I New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Noruega vs Senegal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para ver Noruega vs Senegal se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Noruega y Senegal se enfrentan este lunes 22 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en un partido del Grupo I de la Copa del Mundo 2026 que tiene implicaciones directas en la clasificación a la siguiente ronda.

Noruega llegó al torneo con una declaración de intenciones. En su debut mundialista, los escandinavos aplastaron a Irak 4-1 en el Gillette Stadium, con Erling Haaland como gran protagonista. La selección noruega regresa a una gran cita internacional después de casi tres décadas de ausencia, y Martin Odegaard y Haaland conforman un ataque que ningún rival puede ignorar.

Senegal, en cambio, necesita reponerse. Los Leones de Teranga mostraron carácter en la primera mitad ante Francia, pero sucumbieron tras el descanso ante la clase de Kylian Mbappe y Michael Olise, que sellaron una victoria 3-1 para Les Bleus. Pape Thiaw sabe que su equipo no puede permitirse otro tropiezo.

Las cuentas son claras para el conjunto africano: una derrota aquí pondría su clasificación en serio peligro, convirtiendo el tercer partido ante Irak en una final. Noruega, por su parte, puede jugar con libertad sabiendo que una segunda victoria consecutiva prácticamente garantizaría su pase a la siguiente fase.

Ambas escuadras cuentan con un plantel repleto de talento europeo de primer nivel. Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye y Sadio Mané forman el eje de una Senegal experimentada, mientras que Noruega tiene en Haaland y Odegaard a dos de los mejores futbolistas del mundo.

El MetLife Stadium, sede elegida para albergar la Final del Mundial el 19 de julio, ofrece el escenario perfecto para un duelo con sabor a eliminatoria. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Stale Solbakken presenta un once de garantías para Noruega, con Orjan Nyland bajo palos y una defensa formada por Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe, Julian Ryerson y Torbjorn Heggem. Martin Odegaard y Sander Berge anclan el centro del campo junto a Fredrik Aursnes, mientras que Antonio Nusa, Erling Haaland y Alexander Sorloth lideran el ataque. No hay lesionados ni sancionados registrados en el equipo noruego.

Pape Thiaw alinea a Edouard Mendy en portería, con una defensa construida en torno a Kalidou Koulibaly y completada por Malick Diouf, Krepin Diatta y Moussa Niakhate. Lamine Camara, Pape Gueye e Idrissa Gana Gueye forman el mediocampo, mientras que Nicolas Jackson, Sadio Mané e Ismaila Sarr arrancan en ataque. Tampoco hay bajas por lesión o sanción en el lado senegalés. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Noruega llega con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, con una sola derrota: la caída 2-1 ante Países Bajos en un amistoso de marzo. Su resultado más reciente fue la goleada 4-1 a Irak en el debut mundialista del 16 de junio, y antes habían firmado un triunfo 3-1 ante Suecia en un amistoso de junio. Los empates ante Marruecos (1-1) y Suiza (0-0) completan una racha en la que los escandinavos han marcado con facilidad y han concedido poco.

Senegal suma dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con un empate. Su partido más reciente fue la derrota 3-1 ante Francia en la fase de grupos del Mundial el 16 de junio. Antes de eso, empataron 0-0 con Arabia Saudí y perdieron 3-2 ante Estados Unidos en amistosos de mayo. Sus victorias llegaron ante Gambia (3-1) y Perú (2-0) en marzo, lo que muestra que el equipo puede ser contundente cuando las condiciones le favorecen.

Historial de Enfrentamientos Directos

NOR Último partidos SEN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Senegal 2 - 1 Noruega 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial de enfrentamientos directos entre estas dos selecciones es muy reducido en los registros disponibles. El único precedente es una victoria de Senegal 2-1 sobre Noruega en un amistoso disputado el 1 de marzo de 2006 en territorio senegalés. Ese único antecedente ofrece un valor predictivo limitado para lo que pueda ocurrir en el MetLife Stadium.

Clasificación

En el Grupo I de la Copa del Mundo, Noruega ocupa actualmente el primer puesto de la clasificación, mientras que Senegal es tercero tras su derrota ante Francia.