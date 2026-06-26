Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Noruega vs Francia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Noruega y Francia del Mundial 2026 se podrá seguir en directo a través de varios canales de TV y plataformas de streaming. A continuación se detallan las opciones disponibles para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Gillette Stadium de Foxborough acoge este viernes el cierre del Grupo I del Mundial 2026, con Noruega y Francia disputando el liderato del grupo en un duelo que promete ser de los más atractivos de la fase de grupos.

Ambas selecciones llegan al partido ya clasificadas para la Ronda de 32, pero solo una puede terminar en lo más alto de la tabla. El premio es el liderato del grupo y, con él, un camino potencialmente más favorable en la fase eliminatoria.

Erling Haaland ha sido el gran protagonista de Noruega en este Mundial. El delantero del Manchester City lleva cuatro goles en dos partidos y ha arrastrado a su selección a la fase eliminatoria por primera vez en décadas, desatando la euforia de una afición que ha viajado en masa a Norteamérica.

Francia llega en una situación delicada fuera del terreno de juego. Didier Deschamps no estará en el banquillo tras el fallecimiento de su madre, y su asistente Guy Stephan asume el mando del equipo en este partido decisivo. Es el último Mundial de Deschamps como seleccionador, y las circunstancias le han dado un tinte especialmente emotivo.

Kylian Mbappé, con cuatro goles en el torneo, comparte el liderato de la tabla de goleadores junto a Haaland. El capitán de Les Bleus ya es el máximo goleador histórico de la selección francesa, y llega a este partido con el hambre de quien sabe que está ante una de las noches más importantes de su carrera.

Ousmane Dembélé, señalado tras una discreta actuación ante Senegal, respondió con un gol y una asistencia frente a Irak. Francia tiene argumentos de sobra para afrontar este partido con confianza, aunque Noruega no es un rival que se rinda fácilmente.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y los canales de televisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando noruego, el seleccionador Staale Solbakken no ha confirmado su once titular y no hay información disponible sobre bajas por lesión o sanción. Se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del partido.

Francia estará dirigida por el asistente Guy Stephan tras la ausencia de Didier Deschamps. Al igual que en el caso noruego, no hay datos confirmados sobre lesionados o sancionados en la plantilla francesa. La alineación probable se dará a conocer antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Noruega llega al partido con un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Los noruegos han sumado seis puntos en el Mundial tras ganar a Irak (4-1) y a Senegal (3-2), su resultado más reciente. Antes del torneo, empataron sin goles ante Suiza y vencieron a Suecia por 3-1 en amistosos. En total, han marcado nueve goles y encajado seis en esos cinco partidos.

Francia presenta un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Les Bleus golearon a Irak (3-0) en su partido más reciente y arrancaron el Mundial con un triunfo por 3-1 ante Senegal. Su único tropiezo llegó en un amistoso ante Costa de Marfil (1-2). En los cinco partidos han anotado once goles y recibido cuatro, lo que refleja un ataque muy productivo.

Historial de Enfrentamientos Directos

NOR Últimos partidos FRA 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria Francia 4 - 0 Noruega

Noruega 2 - 1 Francia 2 Goles marcados 5 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones data de mayo de 2014, cuando Francia venció a Noruega por 4-0 en un amistoso. Antes de ese resultado, Noruega se había impuesto 2-1 en Oslo en agosto de 2010, también en partido amistoso. Los datos disponibles muestran un empate en victorias en los dos últimos duelos, con Francia marcando cuatro goles y Noruega tres.

Clasificación

En la tabla del Grupo I de la Copa del Mundo, Francia ocupa la primera posición y Noruega la segunda antes de la última jornada.