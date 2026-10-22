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Europa League
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MIK CM Celje vs Salzburgo: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

MIK CM Celje vs Salzburgo
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Salzburgo
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Cómo ver el partido de Europa League entre MIK CM Celje y Salzburgo, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver MIK CM Celje vs Salzburgo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre MIK CM Celje y Salzburgo se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. Accede a la plataforma para disfrutar del encuentro en streaming.

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MIK CM Celje recibe a Salzburgo en el Stadion Z'dezele de Celje en un duelo de la Europa League que llega en un momento delicado para ambos equipos en la clasificación continental.

El conjunto esloveno, dirigido por Zoran Zejlkovic, atraviesa un tramo europeo complicado. Después de caer ante Bayer Leverkusen y perder 3-0 ante Omonia Nicosia en su última jornada europea, Celje necesita sumar con urgencia para alejarse de los puestos más comprometidos de la tabla.

Salzburgo llega a Eslovenia con sus propias dudas. El equipo de Danny Roehl viene de encajar una goleada de 4-0 ante el AC Milán en la Europa League, un resultado que ha dejado su campaña continental en una posición delicada pese a la recuperación en liga con una victoria 3-0 ante el Altach.

Ambos equipos se han visto sacudidos por resultados europeos adversos en las últimas semanas, lo que convierte este enfrentamiento en un partido de necesidad mutua en la fase de liga del torneo.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

MIK CM Celje contra Salzburgo alineaciones probables

Manager

  • Zoran Zejlkovic

MIK CM Celje estará dirigido por Zoran Zejlkovic. El club no ha facilitado información oficial sobre bajas por lesión ni sanciones, por lo que se actualizarán los datos conforme se acerque el pitido inicial.

En el lado visitante, Danny Roehl se encargará de preparar al Salzburgo para este desplazamiento. Al igual que el conjunto local, el equipo austríaco no ha proporcionado por el momento detalles sobre su plantilla disponible ni posibles ausencias.

Forma

CEL

CEL - Formulario

B04
L2-0
MUR
D0-0
ALU
W1-0
OMO
L0-3
MAR
D0-0
Gol marcado (encajado)
1/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
0/5
SAL

SAL - Formulario

SGR
W3-0
BWL
L1-2
GAK
D0-0
MIL
L0-4
ALT
W3-0
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
1/5

MIK CM Celje acumula en sus últimos cinco partidos una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 ante Maribor en la Prva Liga, mientras que en Europa perdió 3-0 frente a Omonia Nicosia. Su única victoria en este periodo llegó ante el Aluminij por 1-0. En total, el equipo esloveno ha marcado un gol y ha encajado tres en esas cinco jornadas.

Salzburgo presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Tras caer 4-0 ante el AC Milán en la Europa League, el equipo de Roehl respondió con un triunfo contundente de 3-0 ante el Altach en la Bundesliga austríaca. En el conjunto de esos cinco partidos, los austríacos han anotado seis goles y han recibido seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre MIK CM Celje y Salzburgo, por lo que este partido supondrá el primer cruce oficial entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Europa League, MIK CM Celje ocupa la posición 35, lo que los sitúa entre los equipos con mayor necesidad de puntos para mantenerse con opciones de avanzar. Salzburgo, en el puesto 21, tiene algo más de margen, aunque también está lejos de la zona de clasificación directa para los dieciseisavos.

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