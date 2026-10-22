Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Stadion Z'dezele

Cómo ver MIK CM Celje vs Salzburgo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre MIK CM Celje y Salzburgo se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. Accede a la plataforma para disfrutar del encuentro en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

MIK CM Celje recibe a Salzburgo en el Stadion Z'dezele de Celje en un duelo de la Europa League que llega en un momento delicado para ambos equipos en la clasificación continental.

El conjunto esloveno, dirigido por Zoran Zejlkovic, atraviesa un tramo europeo complicado. Después de caer ante Bayer Leverkusen y perder 3-0 ante Omonia Nicosia en su última jornada europea, Celje necesita sumar con urgencia para alejarse de los puestos más comprometidos de la tabla.

Salzburgo llega a Eslovenia con sus propias dudas. El equipo de Danny Roehl viene de encajar una goleada de 4-0 ante el AC Milán en la Europa League, un resultado que ha dejado su campaña continental en una posición delicada pese a la recuperación en liga con una victoria 3-0 ante el Altach.

Ambos equipos se han visto sacudidos por resultados europeos adversos en las últimas semanas, lo que convierte este enfrentamiento en un partido de necesidad mutua en la fase de liga del torneo.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

MIK CM Celje estará dirigido por Zoran Zejlkovic. El club no ha facilitado información oficial sobre bajas por lesión ni sanciones, por lo que se actualizarán los datos conforme se acerque el pitido inicial.

En el lado visitante, Danny Roehl se encargará de preparar al Salzburgo para este desplazamiento. Al igual que el conjunto local, el equipo austríaco no ha proporcionado por el momento detalles sobre su plantilla disponible ni posibles ausencias.

Forma

MIK CM Celje acumula en sus últimos cinco partidos una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 ante Maribor en la Prva Liga, mientras que en Europa perdió 3-0 frente a Omonia Nicosia. Su única victoria en este periodo llegó ante el Aluminij por 1-0. En total, el equipo esloveno ha marcado un gol y ha encajado tres en esas cinco jornadas.

Salzburgo presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Tras caer 4-0 ante el AC Milán en la Europa League, el equipo de Roehl respondió con un triunfo contundente de 3-0 ante el Altach en la Bundesliga austríaca. En el conjunto de esos cinco partidos, los austríacos han anotado seis goles y han recibido seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos previos entre MIK CM Celje y Salzburgo, por lo que este partido supondrá el primer cruce oficial entre ambos clubes.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, MIK CM Celje ocupa la posición 35, lo que los sitúa entre los equipos con mayor necesidad de puntos para mantenerse con opciones de avanzar. Salzburgo, en el puesto 21, tiene algo más de margen, aunque también está lejos de la zona de clasificación directa para los dieciseisavos.