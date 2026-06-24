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Cómo ver Marruecos vs Haití en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación se detallan los canales de TV y las plataformas de transmisión en línea disponibles para seguir Marruecos vs Haití en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Marruecos y Haití cierran su participación en el Grupo C del Mundial 2026 este miércoles 24 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Los Leones del Atlas llegan a este duelo con la clasificación prácticamente asegurada, mientras que Los Granaderos disputan su último partido en lo que ya es una histórica participación mundialista.

Bajo la dirección de Mohamed Ouahbi, Marruecos ha mostrado solidez sin alardes. Arrancaron con un empate ante Brasil en el MetLife Stadium y luego se impusieron 1-0 a Escocia gracias a un tanto del delantero del PSV Ismael Saibari, quien también marcó frente a la Canarinha. Los marroquíes tienen los pies en el suelo y la cabeza fría.

Achraf Hakimi, capitán y pilar estructural del equipo, ha sido el motor ofensivo y defensivo de un bloque bien organizado. El lateral del Paris Saint-Germain fue protagonista incluso fuera del campo durante el partido ante Escocia, donde recibió una sonora pitada de parte de la afición escocesa en Gillette Stadium.

Haití, por su parte, vive un momento histórico. Los Granaderos no disputaban un Mundial desde 1974 y, pese a caer ante Escocia y Brasil, han dejado una imagen digna sobre el césped. El combinado de Sébastien Migné no ha marcado en el torneo, pero su actitud ha ganado el respeto de la afición neutral.

Jean-Ricner Bellegarde y Wilson Isidor son las referencias ofensivas de un equipo que depende de la velocidad y el talento individual para generar peligro. El conjunto caribeño sabe que matemáticamente no puede avanzar, pero saldrá a competir hasta el pitido final.

Para saber cómo y dónde ver este partido en vivo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión y opciones de transmisión en línea.

Noticias del equipo y escuadras

Marruecos, dirigido por Mohamed Ouahbi, presenta un once probable encabezado por Yassine Bounou en portería, con una línea defensiva formada por Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui y Achraf Hakimi. En el centro del campo figuran Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss y Azzedine Ounahi, con Brahim Diaz e Ismael Saibari como referencias ofensivas. No se registran bajas por lesión ni sanción en el equipo norteafricano de cara a este partido.

Haití, bajo las órdenes de Sébastien Migné, alineará previsiblemente con Johny Placide bajo palos y una defensa compuesta por Martin Experience, Hannes Delcroix, Carlens Arcus y Ricardo Ade. Don Deedson Louicius, Danley Jean Jacques y Ruben Providence actuarán en el mediocampo, con Jean-Ricner Bellegarde, Frantzdy Pierrot y Wilson Isidor formando el ataque. Tampoco hay bajas confirmadas en el bando haitiano, aunque se añadirán actualizaciones si hubiera novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Marruecos llega a Atlanta con un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente en el torneo fue el empate 1-1 ante Brasil el 13 de junio, al que siguió la victoria 1-0 sobre Escocia el 19 de junio. Antes del Mundial, los marroquíes también empataron 1-1 con Noruega en un amistoso y golearon 4-0 a Madagascar y 5-0 a Burundi en preparación para el torneo.

Haití presenta un balance más irregular: una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. Su resultado más reciente fue la derrota 3-0 ante Brasil el 20 de junio, precedida por la caída 1-0 frente a Escocia el 14 de junio en el debut mundialista. El mejor resultado del período fue la goleada 4-0 a Nueva Zelanda en amistoso, aunque también perdieron 2-1 ante Perú y empataron 1-1 con Islandia.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran enfrentamientos previos entre Marruecos y Haití. No existe información histórica de partidos disputados entre ambas selecciones en el conjunto de datos proporcionado, por lo que este miércoles en Atlanta podría ser el primer cara a cara oficial entre los dos países.

Clasificación

En la tabla del Grupo C de la Copa del Mundo, Marruecos ocupa la segunda posición y Haití la cuarta tras la disputa de las dos primeras jornadas.