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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 15:00 Old Trafford

Cómo ver Manchester United vs Sabah FK en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Manchester United regresa a la Champions League recibiendo al Sabah FK en Old Trafford, en lo que supone el estreno europeo del equipo dirigido por Michael Carrick en esta edición del torneo.

Los Red Devils llegan a este partido con sensaciones encontradas tras sus primeras jornadas de Premier League. El empate 2-2 ante el Everton el pasado 6 de septiembre dejó puntos en el camino, aunque la goleada 5-2 al Ipswich semanas antes mostró el potencial ofensivo del equipo con incorporaciones como Matheus Cunha y Benjamin Sesko.

Carrick afronta el partido con la presión habitual de quien gestiona un vestuario de alto voltaje. Wayne Rooney ya ha advertido públicamente que la dirección del club no tolerará una temporada mediocre, y el técnico sabe que los resultados en Europa tienen un peso específico en Old Trafford.

El Sabah FK, por su parte, llega en un momento de forma notable. El conjunto azerbaiyano viene de golear 5-0 al Zira en liga y superó la fase de clasificación eliminando al Hapoel Beer Sheva en un doble enfrentamiento que terminó igualado en el global pero favorable por el marcador agregado.

Ambos equipos comparten posición en la tabla de la Champions League, lo que convierte este encuentro en un duelo directo con implicaciones inmediatas en la clasificación.

Si quieres seguir el partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión y opciones de live stream disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

Michael Carrick apunta a un once con Senne Lammens bajo palos, una defensa formada por Diogo Dalot, Luke Shaw, Lisandro Martínez y Leny Yoro, y un centro del campo con Patrick Dorgu, Kobbie Mainoo y Youri Tielemans. Bruno Fernandes actuaría como mediapunta, con Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko completando el ataque. Cabe señalar que Shaw se ausentó del entrenamiento del miércoles previo al partido, aunque el club no ha indicado que su presencia esté en riesgo. Por el momento no se reportan bajas por lesión ni sanción en el equipo local, aunque se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

El Sabah FK de Valdas Dambrauskas alineará previsiblemente con Stas Pokatilov en portería, una línea defensiva compuesta por Rahman Dashdamirov, Akim Zedadka, Steve Solvet y Tymoteusz Puchacz, y un bloque de mediocampo y ataque con Ivan Lepinjica, Umarali Rakhmonaliev, Veljko Simic, Aleksey Isayev, Christian Nwachukwu y Joy-Lance Mickels. El conjunto visitante tampoco registra bajas confirmadas de cara a este encuentro.

Forma

El Manchester United presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los Red Devils suman 10 goles a favor y 9 en contra en ese tramo, con la goleada 5-2 al Ipswich como resultado más destacado. La derrota 2-0 ante el Hull y la caída 4-2 frente al AC Milán en pretemporada evidencian cierta fragilidad defensiva. El empate más reciente, 2-2 ante el Everton el 6 de septiembre, es el último antecedente antes de este debut europeo.

El Sabah FK llega con tres victorias consecutivas en liga azerbaiyana, incluyendo una contundente goleada 5-0 al Zira el 5 de septiembre. En sus últimos cinco partidos acumula cuatro triunfos y una derrota, con 13 goles marcados y 4 encajados. La única derrota en ese período fue en el partido de ida de la clasificación ante el Hapoel Beer Sheva (2-1), aunque el conjunto azerbaiyano se repuso con un 5-2 en la vuelta para avanzar a la fase de grupos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen antecedentes previos entre el Manchester United y el Sabah FK, por lo que este encuentro en Old Trafford marcará el primer cruce histórico entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, tanto el Manchester United como el Sabah FK se encuentran en la séptima posición al inicio de esta jornada.