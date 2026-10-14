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Manchester City vs Paris Saint-Germain: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Manchester City vs Paris Saint-Germain
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Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Manchester City y Paris Saint-Germain, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Manchester City vs Paris Saint-Germain en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo a través de las plataformas indicadas a continuación.

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Manchester City recibe a Paris Saint-Germain en el Etihad Stadium en un duelo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. Enzo Maresca busca consolidar la posición de los Citizens en Europa tras un arranque de temporada contundente tanto en la Premier League como en el continente.

El City llega a este partido con una racha formidable. La goleada 3-0 ante Liverpool en Anfield el pasado fin de semana marcó el tono de un equipo que ha ganado sus cinco últimos partidos en todas las competiciones, anotando 15 goles en ese tramo. Jeremy Doku fue devastador como suplente en ese encuentro, mientras que Rayan Cherki ha ganado elogios generalizados como motor creativo del equipo.

Las cargas financieras que pesan sobre el club no parecen haber mermado el ánimo del vestuario. El centrocampista Elliot Anderson ha hablado abiertamente sobre la unidad del grupo, señalando que la presión externa ha reforzado la cohesión interna.

El PSG llega a Mánchester liderando la clasificación de la Champions League. Luis Enrique ha construido un equipo en estado de forma, con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, aunque la gestión de los minutos de Ousmane Dembélé sigue generando debate en Francia.

El historial entre ambos clubes añade otra capa de interés al encuentro. El PSG se impuso 4-2 en el encuentro más reciente, disputado en enero de 2025, aunque el City tiene su propio bagaje histórico ante los parisinos en competición europea.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, incluyendo canales de televisión, streaming y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Manchester City contra Paris Saint-Germain alineaciones probables

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
page.match.formation.title
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
G. DonnarummaG. DonnarummaM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasP. FodenP. FodenEnzo FernándezEnzo FernándezR. CherkiR. CherkiE. AndersonE. AndersonJ. DokuJ. DokuE. HaalandE. HaalandM. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiN. MendesN. MendesW. PachoW. PachoVitinhaVitinhaJ. NevesJ. NevesFabián RuizFabián RuizK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaF. TorresF. TorresO. DembeleO. Dembele
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Manchester City

Once inicial

Paris Saint-Germain

Manager

  • E. Maresca
  • Luis Enrique

Enzo Maresca dispone de toda la plantilla disponible sin bajas por lesión ni sanción. El once probable del City contaría con Gianluigi Donnarumma bajo palos, una defensa formada por Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi y Josko Gvardiol, y un centro del campo con Phil Foden, Enzo Fernández, Rayan Cherki y Elliot Anderson. En ataque, Jeremy Doku y Erling Haaland completarían el once inicial.

Luis Enrique tampoco tiene problemas de bajas en el PSG. El técnico español apunta a un once con Matvey Safonov en portería, Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Willian Pacho en defensa, y Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz en el centro del campo. Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres y Ousmane Dembélé formarían el tridente ofensivo, aunque la participación de Dembélé continúa atrayendo escrutinio dado su escaso protagonismo reciente.

Forma

MCI

MCI - Formulario

POR
W0-2
MUN
W0-1
NOR
W5-0
SUN
W5-3
LIV
W0-3
Gol marcado (encajado)
16/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
PSG

PSG - Formulario

ASM
L1-2
SLB
W6-1
B29
W0-1
OM
W1-2
LEM
W3-1
Gol marcado (encajado)
13/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Manchester City llega al partido con cinco victorias consecutivas en Premier League, Carabao Cup y Champions League. Su resultado más reciente fue la contundente victoria 3-0 sobre Liverpool en Anfield, y también han goleado 5-3 al Sunderland y 5-0 al Norwich en las últimas semanas. En esos cinco partidos, el City ha marcado 15 goles y encajado seis, con el triunfo 2-0 en el campo del FC Oporto como aval europeo temprano.

El PSG ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con una única derrota 2-1 ante el Mónaco en Ligue 1 a principios de septiembre. El equipo de Enrique ha sido demoledor en momentos puntuales, venciendo 6-1 al Slovan Bratislava en Champions League y ganando su último partido de liga 3-1 al Le Mans. En esos cinco encuentros han anotado 13 goles y encajado cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Manchester CityEmpateParis Saint-Germain
3
0
2
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
Liga de Campeones
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
F
Liga de Campeones
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
F
8Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos, disputado en la Champions League en enero de 2025, terminó con victoria del PSG por 4-2, lo que otorga a los parisinos una ventaja clara en el historial inmediato. Repasando los últimos cinco enfrentamientos, el City acumula tres victorias frente a las dos del PSG, con los duelos de 2021 como referencia de una rivalidad europea que ha producido partidos de alto voltaje en ambas direcciones.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación actual de la Champions League, el PSG ocupa la quinta posición mientras que Manchester City se sitúa en el noveno puesto, lo que convierte este duelo en un choque entre el líder del grupo perseguidor y un equipo que necesita escalar posiciones para asegurar su clasificación directa a los octavos de final.

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