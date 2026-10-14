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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Cómo ver Manchester City vs Paris Saint-Germain en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo a través de las plataformas indicadas a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Manchester City recibe a Paris Saint-Germain en el Etihad Stadium en un duelo de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. Enzo Maresca busca consolidar la posición de los Citizens en Europa tras un arranque de temporada contundente tanto en la Premier League como en el continente.

El City llega a este partido con una racha formidable. La goleada 3-0 ante Liverpool en Anfield el pasado fin de semana marcó el tono de un equipo que ha ganado sus cinco últimos partidos en todas las competiciones, anotando 15 goles en ese tramo. Jeremy Doku fue devastador como suplente en ese encuentro, mientras que Rayan Cherki ha ganado elogios generalizados como motor creativo del equipo.

Las cargas financieras que pesan sobre el club no parecen haber mermado el ánimo del vestuario. El centrocampista Elliot Anderson ha hablado abiertamente sobre la unidad del grupo, señalando que la presión externa ha reforzado la cohesión interna.

El PSG llega a Mánchester liderando la clasificación de la Champions League. Luis Enrique ha construido un equipo en estado de forma, con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, aunque la gestión de los minutos de Ousmane Dembélé sigue generando debate en Francia.

El historial entre ambos clubes añade otra capa de interés al encuentro. El PSG se impuso 4-2 en el encuentro más reciente, disputado en enero de 2025, aunque el City tiene su propio bagaje histórico ante los parisinos en competición europea.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, incluyendo canales de televisión, streaming y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Enzo Maresca dispone de toda la plantilla disponible sin bajas por lesión ni sanción. El once probable del City contaría con Gianluigi Donnarumma bajo palos, una defensa formada por Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi y Josko Gvardiol, y un centro del campo con Phil Foden, Enzo Fernández, Rayan Cherki y Elliot Anderson. En ataque, Jeremy Doku y Erling Haaland completarían el once inicial.

Luis Enrique tampoco tiene problemas de bajas en el PSG. El técnico español apunta a un once con Matvey Safonov en portería, Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Willian Pacho en defensa, y Vitinha, João Neves y Fabián Ruiz en el centro del campo. Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres y Ousmane Dembélé formarían el tridente ofensivo, aunque la participación de Dembélé continúa atrayendo escrutinio dado su escaso protagonismo reciente.

Forma

Manchester City llega al partido con cinco victorias consecutivas en Premier League, Carabao Cup y Champions League. Su resultado más reciente fue la contundente victoria 3-0 sobre Liverpool en Anfield, y también han goleado 5-3 al Sunderland y 5-0 al Norwich en las últimas semanas. En esos cinco partidos, el City ha marcado 15 goles y encajado seis, con el triunfo 2-0 en el campo del FC Oporto como aval europeo temprano.

El PSG ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con una única derrota 2-1 ante el Mónaco en Ligue 1 a principios de septiembre. El equipo de Enrique ha sido demoledor en momentos puntuales, venciendo 6-1 al Slovan Bratislava en Champions League y ganando su último partido de liga 3-1 al Le Mans. En esos cinco encuentros han anotado 13 goles y encajado cinco.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos, disputado en la Champions League en enero de 2025, terminó con victoria del PSG por 4-2, lo que otorga a los parisinos una ventaja clara en el historial inmediato. Repasando los últimos cinco enfrentamientos, el City acumula tres victorias frente a las dos del PSG, con los duelos de 2021 como referencia de una rivalidad europea que ha producido partidos de alto voltaje en ambas direcciones.

Clasificación

En la clasificación actual de la Champions League, el PSG ocupa la quinta posición mientras que Manchester City se sitúa en el noveno puesto, lo que convierte este duelo en un choque entre el líder del grupo perseguidor y un equipo que necesita escalar posiciones para asegurar su clasificación directa a los octavos de final.