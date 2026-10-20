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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Cómo ver Manchester City vs AEK Atenas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Manchester City vs AEK Atenas se podrá ver en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se detallan a continuación según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Manchester City recibe al AEK Atenas en el Etihad Stadium de Mánchester en un partido de la fase de liga de la Champions League. Enzo Maresca busca que su equipo retome el camino europeo tras una semana de altibajos dentro y fuera del terreno de juego.

Los Citizens llegan al partido con la moral reforzada por una victoria en la Premier League, aunque con la sombra de las lesiones planeando sobre el vestuario. Erling Haaland es la gran duda: el delantero noruego salió tocado del último partido liguero y su presencia ante los griegos no está garantizada. A eso se suma la baja confirmada de Antoine Semenyo, quien arrastra una lesión de rodilla que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente dos meses.

Maresca ha subrayado que este partido es enorme para las aspiraciones europeas del club. El propio Marc Guehi, defensa central del equipo, ha pedido concentración máxima ante un rival que no debe subestimarse, especialmente por la amenaza en el contragolpe que representa Luka Jovic en la delantera visitante.

El AEK Atenas atraviesa un momento delicado en Europa. Los griegos perdieron su último partido de Champions League y llegan a Mánchester desde una posición de tabla que les obliga a sumar puntos si quieren mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación directa. En la liga doméstica, sin embargo, han mostrado solidez con victorias recientes que les dan algo de confianza.

El conjunto heleno contará con Lovro Majer y Razvan Marin en el centro del campo para tratar de controlar el balón, mientras que la dupla Jovic-Varga intentará hacer daño a la zaga local. El técnico Marko Nikolic tendrá la baja del portero Thomas Strakosha, lo que obliga a cambios en la portería visitante.

Con la clasificación aún abierta para ambos equipos, el encuentro tiene un peso específico considerable para las aspiraciones continentales de los dos conjuntos. A continuación, toda la información sobre cómo y dónde seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Enzo Maresca afronta el partido con dudas en ataque. Erling Haaland es la principal incógnita tras salir tocado del último partido de liga, mientras que Antoine Semenyo ha sido descartado con una lesión de rodilla que le mantendrá fuera entre seis y ocho semanas. El once probable de los Citizens incluye a Gianluigi Donnarumma bajo palos, con una defensa formada por Ruben Dias, Marc Guehi, Abdukodir Khusanov y Josko Gvardiol. En el centro del campo y en ataque aparecen Elliot Anderson, Jeremy Doku, Rayan Cherki, Ayyoub Bouaddi, Enzo Fernández y Haaland, cuya participación se decidirá más cerca del partido.

El AEK Atenas tendrá que prescindir del portero Thomas Strakosha, lesionado, por lo que Alberto Brignoli defenderá la portería visitante. El once proyectado sitúa a Luka Jovic y Barnabas Varga como referencias ofensivas, con Lovro Majer y Razvan Marin organizando el juego desde la medular. No hay suspensiones reportadas en el bando griego.

Forma

El Manchester City llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con un balance de 15 goles a favor y 9 en contra. El resultado más reciente fue una victoria por 3-2 ante el Ipswich Town en la Premier League, mientras que la derrota llegó precisamente en Champions League frente al París Saint-Germain por 4-2. En liga, los Citizens han ganado sus tres últimos encuentros, incluyendo un contundente 5-3 al Sunderland y un 3-0 al Liverpool.

El AEK Atenas suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. La derrota más reciente fue en la fase de liga de la Champions League ante el Shakhtar Donetsk por 3-1. En la liga griega han mostrado mayor regularidad, con victorias ante OFI Crete (3-0) y NFC Volos (2-1), aunque también empataron ante el Asteras Tripolis (1-1). Su mayor resultado reciente fue un 8-1 en copa ante el Panserraikos FC.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos anteriores entre el Manchester City y el AEK Atenas disponibles en este momento.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, el Manchester City ocupa la decimoséptima posición, mientras que el AEK Atenas se encuentra en el vigésimo puesto. Ambos equipos necesitan puntos para alejarse de la zona de eliminación directa y mejorar sus opciones de clasificación.