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Liverpool vs Villarreal: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Liverpool vs Villarreal
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Liverpool y Villarreal, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver Liverpool vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Liverpool vs Villarreal se puede ver en directo en Argentina a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. Las opciones de canal de TV y streaming están detalladas a continuación.

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Liverpool recibe a Villarreal en Anfield este martes 20 de octubre en la fase de liga de la UEFA Champions League. Andoni Iraola busca sumar tres puntos más en Europa con un equipo que llega con confianza tras su reciente victoria en la Premier League.

El conjunto inglés viene de superar al Brentford por 2-1 el pasado fin de semana, resultado que reforzó el buen momento del equipo. Bradley Barcola ha hablado abiertamente sobre cómo el estilo directo y de alta intensidad de Iraola se adapta perfectamente a su juego, y el ataque de los Reds luce bien armado para una noche europea exigente.

Una de las historias del curso en Liverpool es la del joven Rio Ngumoha. El extremo de 18 años entró desde el banquillo para ayudar a voltear el partido ante Brentford, y a pesar del interés reportado del Arsenal, ha dejado claro que su prioridad es seguir desarrollándose en Anfield.

Por su parte, Florian Wirtz atravesó un inicio de temporada discreto, pero respondió con una actuación sobresaliente ante Brentford al crear nueve oportunidades de gol. Iraola salió en defensa del centrocampista alemán de 23 años, exigiendo una cobertura más equilibrada del fichaje de 125 millones de euros.

Villarreal llega a Merseyside en la decimocuarta posición de la fase de liga. El equipo de Iñigo Pérez empató sin goles ante el Elche el fin de semana antes de este desplazamiento, aunque registró una victoria por 3-1 ante el SSC Nápoles en su más reciente salida europea. El Submarino Amarillo tiene historia en esta competición y Liverpool sabe por experiencia que no es un rival sencillo en Europa.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Liverpool contra Villarreal alineaciones probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
page.match.formation.title
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
A. BeckerA. BeckerJ. GomezJ. GomezK. TsimikasK. TsimikasRonald AraújoRonald AraújoV. van DijkV. van DijkR. GravenberchR. GravenberchC. GakpoC. GakpoF. WirtzF. WirtzR. NgumohaR. NgumohaA. Mac AllisterA. Mac Allisterteam-logoL. KoumasL. JuniorL. Juniorteam-logoC. RomeroP. NavarroP. NavarroR. VeigaR. VeigaS. MourinoS. MourinoS. ComesanaS. ComesanaP. GueyeP. GueyeA. MoleiroA. MoleiroN. SalibaN. SalibaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. Mikautadze
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
Liverpool

Once inicial

Villarreal

Manager

  • A. Iraola
  • I. Perez

Andoni Iraola no podrá contar con Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley ni Vitezslav Jaros, todos fuera por lesión. El entrenador tiene previsto alinear a Alisson Becker bajo palos, con una defensa formada por Joseph Gomez, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araújo y Virgil van Dijk. En el centro del campo se espera la presencia de Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister y Florian Wirtz, mientras que Cody Gakpo, Rio Ngumoha y Lewis Koumas completarían el once ofensivo.

Para el Villarreal, Iñigo Pérez tiene la baja de Nicolas Pepe. El técnico español tiene previsto colocar a Luiz Junior en portería, con una línea defensiva compuesta por Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga y Santiago Mouriño. Santi Comesaña, Pape Gueye y Alberto Moleiro actuarían en el centro del campo, con Nathan Saliba, Gerard Moreno y Georges Mikautadze en ataque. Se añadirán novedades si las hubiera antes del inicio del partido.

Forma

LIV

LIV - Formulario

TOT
W3-1
BOU
W0-1
MCI
L0-3
LAS
W3-6
BRE
W1-2
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VIL

VIL - Formulario

MAL
W1-3
LEV
W3-1
RMA
L1-0
NAP
W3-1
ELC
D0-0
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Liverpool llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos en todas las competiciones. La más reciente fue la victoria por 2-1 ante el Brentford en la Premier League el 17 de octubre, precedida por un contundente 6-3 ante el LASK en la Champions League. La única derrota en ese período fue un 3-0 ante el Manchester City en liga. En conjunto, los Reds han anotado 11 goles y encajado siete en esos cinco encuentros.

Villarreal suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el empate sin goles ante el Elche en LaLiga, aunque antes de eso firmaron una victoria por 3-1 ante el SSC Nápoles en Europa. Su único tropiezo en el período fue una derrota por 1-0 ante el Real Madrid en liga. El Submarino Amarillo ha marcado ocho goles y concedido tres en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LiverpoolEmpateVillarreal
3
1
1
Liga de Campeones
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
F
Liga de Campeones
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Europa League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
F
Amistosos
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
F
8Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en las semifinales de la Champions League 2021/22, cuando Liverpool ganó 3-2 en el estadio del Villarreal y luego selló el pase con un 2-0 en Anfield. En el historial de los últimos cinco enfrentamientos registrados, Liverpool acumula tres victorias por una del Villarreal, con un partido sin vencedor. Los dos clubes también se cruzaron en las semifinales de la Europa League 2015/16, con victoria inglesa en el global.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League, Liverpool ocupa la quinta posición, dentro de los puestos de clasificación directa para los octavos de final. Villarreal es decimocuarto, en zona de playoff de acceso a la siguiente ronda.

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