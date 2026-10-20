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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Anfield

Cómo ver Liverpool vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Liverpool vs Villarreal se puede ver en directo en Argentina a través de Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. Las opciones de canal de TV y streaming están detalladas a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Liverpool recibe a Villarreal en Anfield este martes 20 de octubre en la fase de liga de la UEFA Champions League. Andoni Iraola busca sumar tres puntos más en Europa con un equipo que llega con confianza tras su reciente victoria en la Premier League.

El conjunto inglés viene de superar al Brentford por 2-1 el pasado fin de semana, resultado que reforzó el buen momento del equipo. Bradley Barcola ha hablado abiertamente sobre cómo el estilo directo y de alta intensidad de Iraola se adapta perfectamente a su juego, y el ataque de los Reds luce bien armado para una noche europea exigente.

Una de las historias del curso en Liverpool es la del joven Rio Ngumoha. El extremo de 18 años entró desde el banquillo para ayudar a voltear el partido ante Brentford, y a pesar del interés reportado del Arsenal, ha dejado claro que su prioridad es seguir desarrollándose en Anfield.

Por su parte, Florian Wirtz atravesó un inicio de temporada discreto, pero respondió con una actuación sobresaliente ante Brentford al crear nueve oportunidades de gol. Iraola salió en defensa del centrocampista alemán de 23 años, exigiendo una cobertura más equilibrada del fichaje de 125 millones de euros.

Villarreal llega a Merseyside en la decimocuarta posición de la fase de liga. El equipo de Iñigo Pérez empató sin goles ante el Elche el fin de semana antes de este desplazamiento, aunque registró una victoria por 3-1 ante el SSC Nápoles en su más reciente salida europea. El Submarino Amarillo tiene historia en esta competición y Liverpool sabe por experiencia que no es un rival sencillo en Europa.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Andoni Iraola no podrá contar con Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley ni Vitezslav Jaros, todos fuera por lesión. El entrenador tiene previsto alinear a Alisson Becker bajo palos, con una defensa formada por Joseph Gomez, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araújo y Virgil van Dijk. En el centro del campo se espera la presencia de Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister y Florian Wirtz, mientras que Cody Gakpo, Rio Ngumoha y Lewis Koumas completarían el once ofensivo.

Para el Villarreal, Iñigo Pérez tiene la baja de Nicolas Pepe. El técnico español tiene previsto colocar a Luiz Junior en portería, con una línea defensiva compuesta por Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga y Santiago Mouriño. Santi Comesaña, Pape Gueye y Alberto Moleiro actuarían en el centro del campo, con Nathan Saliba, Gerard Moreno y Georges Mikautadze en ataque. Se añadirán novedades si las hubiera antes del inicio del partido.

Forma

Liverpool llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos en todas las competiciones. La más reciente fue la victoria por 2-1 ante el Brentford en la Premier League el 17 de octubre, precedida por un contundente 6-3 ante el LASK en la Champions League. La única derrota en ese período fue un 3-0 ante el Manchester City en liga. En conjunto, los Reds han anotado 11 goles y encajado siete en esos cinco encuentros.

Villarreal suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue el empate sin goles ante el Elche en LaLiga, aunque antes de eso firmaron una victoria por 3-1 ante el SSC Nápoles en Europa. Su único tropiezo en el período fue una derrota por 1-0 ante el Real Madrid en liga. El Submarino Amarillo ha marcado ocho goles y concedido tres en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en las semifinales de la Champions League 2021/22, cuando Liverpool ganó 3-2 en el estadio del Villarreal y luego selló el pase con un 2-0 en Anfield. En el historial de los últimos cinco enfrentamientos registrados, Liverpool acumula tres victorias por una del Villarreal, con un partido sin vencedor. Los dos clubes también se cruzaron en las semifinales de la Europa League 2015/16, con victoria inglesa en el global.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League, Liverpool ocupa la quinta posición, dentro de los puestos de clasificación directa para los octavos de final. Villarreal es decimocuarto, en zona de playoff de acceso a la siguiente ronda.