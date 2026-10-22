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Lillestroem vs Real Sociedad: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Lillestroem vs Real Sociedad
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Real Sociedad
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Cómo ver el partido de Europa League entre Lillestroem y Real Sociedad, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Europa League - Jornada 3
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Cómo ver Lillestroem vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Lillestroem vs Real Sociedad se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en streaming.

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Lillestroem recibe a Real Sociedad en el Aaraasen Stadion de Skedsmo en un partido de la Europa League que llega en un momento decisivo para ambos conjuntos en la fase de liga.

El equipo noruego, dirigido por Hans Erik Oedegaard, afronta este duelo en casa con la necesidad de sumar puntos tras un arranque continental irregular. La presión sobre el conjunto local es real: los resultados en Europa no han acompañado y el margen de error se reduce con cada jornada.

Real Sociedad viaja a Noruega bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo con una situación que exige respuestas. Los txuri-urdin comparten el puesto 22 de la clasificación de la Europa League con el propio Lillestroem, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo entre dos equipos que buscan alejarse de los puestos de peligro.

El conjunto donostiarra llega con algo más de ritmo competitivo tras encadenar victorias en LaLiga, aunque su rendimiento europeo esta temporada no refleja aún su potencial. Matarazzo necesita que su equipo muestre consistencia fuera de casa en el continente.

Este partido no admite empates cómodos: los tres puntos marcarán una diferencia significativa en la tabla para cualquiera de los dos equipos. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Lillestroem contra Real Sociedad alineaciones probables

Manager

  • H. Oedegaard

Lillestroem está dirigido por Hans Erik Oedegaard. En el momento de publicación de este artículo no se dispone de información sobre alineación probable, lesiones ni sanciones del equipo local; estos datos se actualizarán conforme se acerque el inicio del partido.

Real Sociedad llega a Skedsmo con Pellegrino Matarazzo al frente del banquillo. Al igual que con el equipo local, no hay datos confirmados sobre la alineación prevista, bajas por lesión ni jugadores suspendidos. La información se completará cuando esté disponible antes del encuentro.

Forma

LIL

LIL - Formulario

VIK
L3-0
BAE
W1-5
MOL
D2-2
SPP
D1-1
SAN
W0-2
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RSO

RSO - Formulario

VAL
W2-3
ATH
L0-1
COR
W3-2
GIL
D1-1
MAL
W2-5
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Lillestroem presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 0-2 ante Sandefjord en la Eliteserien el 18 de octubre, mientras que en su último partido europeo empató 1-1 ante Sparta Praga. El conjunto noruego ha marcado 11 goles y encajado 9 en esos cinco encuentros, con una goleada de 1-5 al Baerum en la Copa como resultado más destacado.

Real Sociedad acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un triunfo por 2-5 ante el Málaga en LaLiga el 18 de octubre, y en la Europa League empató 1-1 con el Union St. Gilloise. Los txuri-urdin han anotado 12 goles y concedido 9 en ese periodo, con victorias también ante el Deportivo de A Coruña (3-2) y el Valencia (2-3 en campo rival).

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos previos entre Lillestroem y Real Sociedad disponibles en el registro histórico reciente. Este partido en el Aaraasen Stadion se presenta sin antecedentes directos documentados entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
JuventusJuventusJUV
220071+66
W
W
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
220060+66
W
W
3
BenficaBenficaBEN
220061+56
W
W
4
BesiktasBesiktasBJK
220073+46
W
W
5
BournemouthBournemouthBOU
220051+46
W
W
6
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
220040+46
W
W
7
FerencvarosFerencvarosFTC
220052+36
W
W
8
LyonLyonOL
220053+26
W
W
9
SunderlandSunderlandSUN
220031+26
W
W
10
OlympiakosOlympiakosOLY
220031+26
W
W
11
Sparta PragaSparta PragaSPP
211052+34
D
W
12
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
211041+34
D
W
13
RennesRennesREN
211021+14
W
D
14
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
211010+14
W
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
210163+33
L
W
16
AC MilánAC MilánMIL
210142+23
W
L
17
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
210143+13
W
L
18
OFI CreteOFI CreteOFI
210132+13
L
W
19
TorreenseTorreenseTOR
21013303
L
W
20
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
21012203
W
L
21
SalzburgoSalzburgoSAL
210114-33
L
W
22
Real SociedadReal SociedadRSO
201123-11
D
L
22
LillestroemLillestroemLIL
201123-11
D
L
24
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
201112-11
L
D
24
Levski SofíaLevski SofíaLES
201112-11
D
L
26
Sturm GrazSturm GrazSGR
201103-31
L
D
27
NEC NimegaNEC NimegaNEC
201116-51
D
L
28
Celta VigoCelta VigoCEL
200213-20
L
L
28
AnderlechtAnderlechtAND
200213-20
L
L
30
HoffenheimHoffenheimTSG
200225-30
L
L
31
MarsellaMarsellaOM
200215-40
L
L
31
PlzenPlzenVPL
200215-40
L
L
33
CelticCelticCEL
200227-50
L
L
33
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
200227-50
L
L
35
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
200205-50
L
L
36
Lech PoznanLech PoznanLCH
200208-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Europa League, tanto Lillestroem como Real Sociedad ocupan el puesto 22, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos equipos en la misma situación en la tabla.

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