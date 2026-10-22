Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Europa League - Jornada 3 22 oct 2026 - 15:00 Aaraasen Stadion

Cómo ver Lillestroem vs Real Sociedad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Lillestroem vs Real Sociedad se puede ver en directo a través de Disney+ Premium. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el encuentro en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Lillestroem recibe a Real Sociedad en el Aaraasen Stadion de Skedsmo en un partido de la Europa League que llega en un momento decisivo para ambos conjuntos en la fase de liga.

El equipo noruego, dirigido por Hans Erik Oedegaard, afronta este duelo en casa con la necesidad de sumar puntos tras un arranque continental irregular. La presión sobre el conjunto local es real: los resultados en Europa no han acompañado y el margen de error se reduce con cada jornada.

Real Sociedad viaja a Noruega bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo con una situación que exige respuestas. Los txuri-urdin comparten el puesto 22 de la clasificación de la Europa League con el propio Lillestroem, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo entre dos equipos que buscan alejarse de los puestos de peligro.

El conjunto donostiarra llega con algo más de ritmo competitivo tras encadenar victorias en LaLiga, aunque su rendimiento europeo esta temporada no refleja aún su potencial. Matarazzo necesita que su equipo muestre consistencia fuera de casa en el continente.

Este partido no admite empates cómodos: los tres puntos marcarán una diferencia significativa en la tabla para cualquiera de los dos equipos. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Lillestroem está dirigido por Hans Erik Oedegaard. En el momento de publicación de este artículo no se dispone de información sobre alineación probable, lesiones ni sanciones del equipo local; estos datos se actualizarán conforme se acerque el inicio del partido.

Real Sociedad llega a Skedsmo con Pellegrino Matarazzo al frente del banquillo. Al igual que con el equipo local, no hay datos confirmados sobre la alineación prevista, bajas por lesión ni jugadores suspendidos. La información se completará cuando esté disponible antes del encuentro.

Forma

Lillestroem presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 0-2 ante Sandefjord en la Eliteserien el 18 de octubre, mientras que en su último partido europeo empató 1-1 ante Sparta Praga. El conjunto noruego ha marcado 11 goles y encajado 9 en esos cinco encuentros, con una goleada de 1-5 al Baerum en la Copa como resultado más destacado.

Real Sociedad acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue un triunfo por 2-5 ante el Málaga en LaLiga el 18 de octubre, y en la Europa League empató 1-1 con el Union St. Gilloise. Los txuri-urdin han anotado 12 goles y concedido 9 en ese periodo, con victorias también ante el Deportivo de A Coruña (3-2) y el Valencia (2-3 en campo rival).

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos previos entre Lillestroem y Real Sociedad disponibles en el registro histórico reciente. Este partido en el Aaraasen Stadion se presenta sin antecedentes directos documentados entre ambos clubes.

Clasificación

En la clasificación de la Europa League, tanto Lillestroem como Real Sociedad ocupan el puesto 22, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos equipos en la misma situación en la tabla.