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Liga de Campeones
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Lille vs Galatasaray: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Lille vs Galatasaray
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Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Lille y Galatasaray, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Cómo ver Lille vs Galatasaray en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Lille y Galatasaray se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y Fox Sports Argentina, según los datos de emisión disponibles para este encuentro. Consulta las opciones disponibles en tu región a continuación.

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Lille recibe a Galatasaray en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq en un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Los dos clubes llegan a este encuentro en momentos muy distintos de forma, lo que promete un duelo con mucho en juego para ambos en la tabla europea.

El equipo de Davide Ancelotti atraviesa una racha irregular. Los últimos cinco partidos de Lille incluyen dos victorias, un empate y dos derrotas, con una reciente caída ante Arsenal en la propia Champions League que dejó en evidencia las dificultades del conjunto francés para competir al más alto nivel europeo. Olivier Giroud encabeza el ataque y su presencia será determinante para generar peligro en casa.

Galatasaray, por su parte, viene de sufrir una contundente derrota ante Barcelona en la misma competición, un 4-1 en Estambul que expuso las carencias defensivas del equipo de Okan Buruk. Rafael Leao, figura del conjunto turco, fue uno de los pocos que salió con la cabeza alta de aquel partido, aunque el resultado global fue una lección de fútbol para el conjunto otomano.

El delantero Victor Osimhen lidera la línea de ataque visitante y su capacidad para crear peligro en transición es la mayor amenaza que enfrenta la zaga de Lille. La presencia de jugadores como Lucas Torreira en el mediocampo y Davinson Sánchez en la defensa otorga a Galatasaray un perfil experimentado a nivel continental.

Ambos equipos necesitan puntos en la Champions League para mejorar su posición en la clasificación general. El encuentro en el norte de Francia se presenta como una oportunidad directa para que cualquiera de los dos dé un paso adelante en su campaña europea.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Lille contra Galatasaray alineaciones probables

4-2-3-1
Lille crest
Lille
LIL
page.match.formation.title
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
B. OzerB. OzerR. PerraudR. Perraudteam-logoM. GoffiA. RibeiroA. RibeiroN. NgoyN. NgoyN. MukauN. MukauN. BentalebN. BentalebB. AndreB. AndreD. BakwaD. BakwaH. HaraldssonH. HaraldssonO. GiroudO. GiroudU. CakirU. CakirAbdülkerim BardakciAbdülkerim BardakciR. SallaiR. SallaiDavinson SánchezDavinson SánchezE. ElmaliE. ElmaliY. AkgunY. AkgunL. TorreiraL. TorreiraA. BatrakovA. BatrakovM. LeminaM. LeminaB. YilmazB. YilmazV. OsimhenV. Osimhen
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
4-2-3-1
Lille

Once inicial

Galatasaray

Manager

  • D. Ancelotti
  • O. Buruk

Lille, dirigido por Davide Ancelotti, apunta a alinear un once con Berke Ozer bajo palos, una defensa formada por Romain Perraud, Maxima Goffi, Alexsandro Ribeiro y Nathan Ngoy, y una línea de mediocampo con Ngal Ayel Mukau, Nabil Bentaleb y Benjamin Andre. En ataque, Dilane Bakwa y Hakon Arnar Haraldsson acompañarían a Olivier Giroud en la referencia. El club no ha reportado bajas por lesión ni sanciones de cara a este encuentro, aunque se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del partido.

Galatasaray, bajo las órdenes de Okan Buruk, llegaría con Ugurcan Cakir en portería y una defensa compuesta por Ismail Jakobs, Davinson Sánchez y Evren Eren Elmali. En el centro del campo figuran Lucas Torreira, Mario Lemina y Yunus Akgun, mientras que Baris Alper Yilmaz y Aleksey Batrakov darían soporte a Victor Osimhen y Rafael Leao en las posiciones ofensivas. El conjunto turco tampoco registra bajas ni suspensiones confirmadas.

Forma

LIL

LIL - Formulario

NCE
L2-1
ZUL
W2-1
LEH
W1-0
ARS
L3-0
B29
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GAL

GAL - Formulario

TRS
L4-0
PEN
D3-3
KAS
W3-1
BAR
L1-4
GEN
W0-1
Gol marcado (encajado)
8/12
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Lille acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Brest en Ligue 1, precedido por una derrota 3-0 contra Arsenal en la Champions League. En el lado positivo, los de Villeneuve d'Ascq vencieron 1-0 al Le Havre y 2-1 al Zulte Waregem en sus dos anteriores salidas. En total, han marcado siete goles y encajado cinco en este tramo.

Galatasaray suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El equipo de Buruk ganó más recientemente 1-0 fuera de casa en la Superliga turca, aunque su última actuación en Champions fue la goleada recibida ante Barcelona, 4-1. En esos cinco partidos, el conjunto turco ha anotado nueve goles y ha encajado nueve, lo que refleja una tendencia ofensiva pero con fragilidades defensivas evidentes.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Lille y Galatasaray no están disponibles en este momento. Se actualizará esta sección con el historial reciente en cuanto se disponga de la información.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla general de la fase de grupos de la Champions League, Lille ocupa la posición 34 y Galatasaray la 35, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja del cuadro europeo. Ganar este partido supondría para cualquiera de los dos un salto significativo en la clasificación y mejoraría notablemente sus opciones de avanzar en la competición.

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