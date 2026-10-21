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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 12:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Cómo ver Lille vs Galatasaray en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Lille y Galatasaray se puede ver en vivo a través de Disney+ Premium y Fox Sports Argentina, según los datos de emisión disponibles para este encuentro. Consulta las opciones disponibles en tu región a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Lille recibe a Galatasaray en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq en un partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Los dos clubes llegan a este encuentro en momentos muy distintos de forma, lo que promete un duelo con mucho en juego para ambos en la tabla europea.

El equipo de Davide Ancelotti atraviesa una racha irregular. Los últimos cinco partidos de Lille incluyen dos victorias, un empate y dos derrotas, con una reciente caída ante Arsenal en la propia Champions League que dejó en evidencia las dificultades del conjunto francés para competir al más alto nivel europeo. Olivier Giroud encabeza el ataque y su presencia será determinante para generar peligro en casa.

Galatasaray, por su parte, viene de sufrir una contundente derrota ante Barcelona en la misma competición, un 4-1 en Estambul que expuso las carencias defensivas del equipo de Okan Buruk. Rafael Leao, figura del conjunto turco, fue uno de los pocos que salió con la cabeza alta de aquel partido, aunque el resultado global fue una lección de fútbol para el conjunto otomano.

El delantero Victor Osimhen lidera la línea de ataque visitante y su capacidad para crear peligro en transición es la mayor amenaza que enfrenta la zaga de Lille. La presencia de jugadores como Lucas Torreira en el mediocampo y Davinson Sánchez en la defensa otorga a Galatasaray un perfil experimentado a nivel continental.

Ambos equipos necesitan puntos en la Champions League para mejorar su posición en la clasificación general. El encuentro en el norte de Francia se presenta como una oportunidad directa para que cualquiera de los dos dé un paso adelante en su campaña europea.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Lille, dirigido por Davide Ancelotti, apunta a alinear un once con Berke Ozer bajo palos, una defensa formada por Romain Perraud, Maxima Goffi, Alexsandro Ribeiro y Nathan Ngoy, y una línea de mediocampo con Ngal Ayel Mukau, Nabil Bentaleb y Benjamin Andre. En ataque, Dilane Bakwa y Hakon Arnar Haraldsson acompañarían a Olivier Giroud en la referencia. El club no ha reportado bajas por lesión ni sanciones de cara a este encuentro, aunque se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del partido.

Galatasaray, bajo las órdenes de Okan Buruk, llegaría con Ugurcan Cakir en portería y una defensa compuesta por Ismail Jakobs, Davinson Sánchez y Evren Eren Elmali. En el centro del campo figuran Lucas Torreira, Mario Lemina y Yunus Akgun, mientras que Baris Alper Yilmaz y Aleksey Batrakov darían soporte a Victor Osimhen y Rafael Leao en las posiciones ofensivas. El conjunto turco tampoco registra bajas ni suspensiones confirmadas.

Forma

Lille acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Brest en Ligue 1, precedido por una derrota 3-0 contra Arsenal en la Champions League. En el lado positivo, los de Villeneuve d'Ascq vencieron 1-0 al Le Havre y 2-1 al Zulte Waregem en sus dos anteriores salidas. En total, han marcado siete goles y encajado cinco en este tramo.

Galatasaray suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El equipo de Buruk ganó más recientemente 1-0 fuera de casa en la Superliga turca, aunque su última actuación en Champions fue la goleada recibida ante Barcelona, 4-1. En esos cinco partidos, el conjunto turco ha anotado nueve goles y ha encajado nueve, lo que refleja una tendencia ofensiva pero con fragilidades defensivas evidentes.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Lille y Galatasaray no están disponibles en este momento. Se actualizará esta sección con el historial reciente en cuanto se disponga de la información.

Clasificación

En la tabla general de la fase de grupos de la Champions League, Lille ocupa la posición 34 y Galatasaray la 35, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja del cuadro europeo. Ganar este partido supondría para cualquiera de los dos un salto significativo en la clasificación y mejoraría notablemente sus opciones de avanzar en la competición.