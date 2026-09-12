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Primera División
team-logoLevante
Estadio Ciudad de Valencia
team-logoBarcelona
¡Mira aquí! DIRECTV Sports Argentina
GOAL-e

Con el apoyo de

Cómo ver Levante vs Barcelona: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Levante vs Barcelona
Levante
Barcelona
Primera División

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Primera División entre Levante y Barcelona. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Barcelona visita el Estadio Ciudad de Valencia para medirse al Levante en un duelo de Primera División. Los de Hansi Flick llegan en un estado de forma extraordinario, mientras que los valencianos buscan su primera victoria en casa tras un arranque de temporada irregular. Aquí GOAL presenta todo lo que necesitas saber.

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Primera División - Jornada 5
Estadio Ciudad de Valencia

Cómo sintonizar el Levante vs Barcelona

El partido entre Levante y Barcelona se puede ver en directo a través de DIRECTV Sports Argentina.

DIRECTV Sports Argentina

DIRECTV Sports Argentina

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Acerca del encuentro

El Levante acumula resultados dispares en las últimas semanas. Tras una derrota ante el Espanyol por 3-0 y un empate sin goles frente al Osasuna, los granotas consiguieron una llamativa victoria por 5-2 contra el Real Betis antes de volver al empate ante el Málaga. Luis Castro necesita que su equipo encuentre consistencia.

El Barcelona, en cambio, llega en un momento de plenitud. Cinco victorias consecutivas, incluyendo un aplastante 5-1 en Champions League ante el Feyenoord y un contundente 5-0 en su última visita a Valencia, dibujan a un equipo que no da respiro a sus rivales. Cesc Fàbregas, técnico del Como, ha reconocido que el Barça de Flick está a un nivel que resulta difícil de contrarrestar.

Lamine Yamal sigue siendo el faro ofensivo del equipo azulgrana, con Raphinha y Anthony Gordon completando un ataque de enorme velocidad y desequilibrio. La selección española, a través de su seleccionador Luis de la Fuente, ya ha pedido reconocimiento internacional para varios de estos jugadores, con Yamal señalado como futuro ganador del Balón de Oro.

Noticias de los equipos y escuadras

Levante contra Barcelona alineaciones probables

4-3-3
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Levante
LEV
Formación
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
M. RyanM. RyanA. De La FuenteA. De La FuenteM. SanchezM. SanchezN. PerezN. PerezA. MandiA. MandiJ. OlasagastiJ. OlasagastiE. BardeliE. BardeliO. ReyO. ReyT. FernandezT. FernandezI. RomeroI. RomeroR. BrugueR. BrugueJoan GarcíaJoan GarcíaEric GarcíaEric GarcíaPau CubarsíPau CubarsíG. MartinG. MartinX. EspartX. EspartPedriPedriL. YamalL. YamalM. BernalM. BernalF. LopezF. LopezA. GordonA. GordonRaphinhaRaphinha
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-3-3
Levante

Once inicial

Barcelona

Manager

  • L. Castro
  • H. Flick

El Levante no podrá contar con Alejandro Primo ni con Etta Eyong por lesión. Luis Castro apunta a un once con Mathew Ryan bajo palos, una defensa formada por Adrian De La Fuente, Manuel Sanchez, Nacho Perez y Aissa Mandi, y una línea de medios con Jon Olasagasti, Enzo Bardeli y Oriol Rey, con Thiago Fernandez, Ivan Romero y Roger Brugue en ataque.

El Barcelona llega con varias bajas en sus filas: Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu y Eric García están en la enfermería. Hansi Flick dispone de un once probable encabezado por Joan García en portería, con Andreas Christensen, Pau Cubarsí, Gerard Martin y Xavi Espart en defensa, Pedri y Rodri en el centro del campo, y Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon y Raphinha en la línea de ataque.

Forma

LEV

LEV - Formulario

VIL
L1-0
ESP
L3-0
OSA
D0-0
BET
W5-2
MAL
D0-0
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BAR

BAR - Formulario

ELC
W0-5
ATH
W2-0
RAY
W5-2
VAL
W0-5
FEY
W5-1
Gol marcado (encajado)
22/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Levante presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate sin goles ante el Málaga, precedido por una victoria de mérito por 5-2 frente al Real Betis. En ese quinquenio, los granotas han marcado seis goles y encajado siete, lo que refleja una línea defensiva que sigue sin encontrar estabilidad.

El Barcelona, por su parte, ha ganado sus cinco últimos partidos de forma consecutiva, anotando 22 goles y sin conceder ninguno en tres de esas citas. La goleada más reciente fue el 5-1 ante el Feyenoord en Champions League, y antes de eso, el 5-0 ante el Valencia en Primera División. Los azulgranas han encajado solo tres goles en ese periodo, lo que evidencia una solidez defensiva tan llamativa como su potencia ofensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LevanteEmpateBarcelona
0
1
4
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Levante badge
Levante
LEV
0
F
Primera División
Levante badge
Levante
LEV
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
7Goles marcados15
Partidos con más de 2.5 goles5/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en febrero de 2026, con victoria del Barcelona por 3-0 como local en Primera División. En los últimos cinco enfrentamientos, el Barcelona ha ganado cuatro y cedido un empate, con el Levante sin lograr ninguna victoria. El conjunto azulgrana ha marcado 15 goles por seis del Levante en esos cruces.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
W
W
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
W
L
W
W
W
3
AlavésAlavésALA
5311115+610
L
W
W
D
W
4
SevillaSevillaSEV
531186+210
W
D
L
W
W
5
Real BetisReal BetisBET
43015509
W
L
W
W
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
W
W
D
D
7
EspanyolEspanyolESP
521285+37
W
D
L
L
W
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
521276+17
D
W
W
L
L
9
Atlético MadridAtlético MadridATM
421176+17
L
W
D
W
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
W
L
W
L
D
11
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
W
D
W
L
L
12
OsasunaOsasunaOSA
521258-37
L
L
W
W
D
13
LevanteLevanteLEV
41215505
D
W
D
L
14
GetafeGetafeGET
411225-34
D
L
W
L
15
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
L
W
L
D
L
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
D
D
L
L
D
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
L
L
D
D
18
MálagaMálagaMAL
402217-62
D
L
D
L
19
ElcheElcheELC
5023613-72
D
L
L
L
D
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
L
L
L
L
D
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

En la clasificación de Primera División, el Barcelona ocupa la primera posición, mientras que el Levante se sitúa en el undécimo puesto.

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