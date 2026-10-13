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Liga de Campeones
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Lens vs Sporting de Lisboa: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Lens vs Sporting de Lisboa
Lens
Sporting de Lisboa
Liga de Campeones

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Liga de Campeones entre Lens y Sporting de Lisboa. Consulta cómo verlo en vivo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Lens recibe al Sporting de Lisboa en el Stade Bollaert-Delelis en un partido de la fase de liga de la Champions League. Los dos equipos llegan a este encuentro desde posiciones bien distintas en la clasificación europea, lo que añade un matiz importante a la cita. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Liga de Campeones - Jornada 2
Stade Bollaert-Delelis

Cómo sintonizar el Lens vs Sporting de Lisboa

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Acerca del encuentro

El conjunto de Yannick Cahuzac atraviesa un momento irregular en Ligue 1, aunque en el plano doméstico acaba de sumar una victoria ante el Lyon que puede servirle de impulso. Sus dificultades para mantener la consistencia a lo largo de la temporada contrastan con la ambición que exige la competición continental.

El Sporting de Lisboa llega desde Portugal con buenas sensaciones. Rui Borges ha construido un equipo capaz de competir en varios frentes, y su reciente victoria ante el Braga en la Primeira Liga confirma que el conjunto lisboeta está en un buen momento de forma.

Los leones han demostrado calidad en Europa esta temporada. Su triunfo ante el Galatasaray en la Champions League es la referencia más clara de que este Sporting puede hacer daño fuera de casa cuando está enchufado.

El Lens, en cambio, necesita puntos europeos. El Stade Bollaert-Delelis debe convertirse en un fortín si el equipo quiere mantener opciones reales en la fase de liga.

Noticias de los equipos y escuadras

Lens contra Sporting de Lisboa alineaciones

3-4-2-1
Lens crest
Lens
RCL
page.match.formation.title
Sporting de Lisboa crest
Sporting de Lisboa
SCP
4-3-3
R. RisserR. Risserteam-logoK. Antonioteam-logoP. GaniouS. BaidooS. BaidooS. AbdulhamidS. Abdulhamidteam-logoJ. Kadileteam-logoM. UdolF. ThauvinF. ThauvinA. HaidaraA. Haidarateam-logoM. CuisanceF. IvanovicF. IvanovicKaique PereiraKaique PereiraE. QuaresmaE. QuaresmaMaximiliano AraújoMaximiliano AraújoI. FresnedaI. FresnedaG. InacioG. InacioI. DoumbiaI. DoumbiaS. AltimiraS. AltimiraJ. SimoesJ. SimoesLuiz SuárezLuiz SuárezG. CatamoG. CatamoN. IrankundaN. Irankunda
Sporting de Lisboa crest
Sporting de Lisboa
SCP
3-4-2-1
Lens

Once inicial

Sporting de Lisboa

Suplentes

Manager

  • Y. Cahuzac
  • R. Borges

En el Lens, Yannick Cahuzac no podrá contar con Maik Nawrocki ni con Abdallah Sima por lesión. El once probable del conjunto francés está formado por Robin Risser; Samson Baidoo, Pierre Ganiou, Kyllian Antonio, Ruben Aguilar; Franjo Ivanovic, Matthieu Udol; Florian Thauvin, Michael Cuisance, Yacine Titraoui; y Odsonne Edouard.

En el bando visitante, Rui Borges afronta las bajas de Nuno Santos y Rodrigo Zalazar. El once proyectado del Sporting apunta a Rui Silva; Eduardo Quaresma, Maximiliano Araújo, Georgios Vagiannidis, Goncalo Inacio; Geny Catamo, Nestory Irankunda, Issa Doumbia, Sergi Altimira; Flavio Goncalves; y Luiz Suárez.

Lens

Lesiones y suspensiones

Sporting de Lisboa

Forma

RCL

RCL - Formulario

FCL
L0-1
SLP
W2-3
LEM
D2-2
ASM
L2-1
OL
W2-1
Gol marcado (encajado)
8/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SCP

SCP - Formulario

NAC
W2-0
GAL
W3-1
FAM
D1-1
ARO
D2-2
BRA
W1-3
Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Lens llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Lyon en Ligue 1, y antes de eso encadenó una derrota ante el Mónaco por el mismo marcador. En el plano europeo, el conjunto francés sumó un triunfo por 3-2 ante el Slavia de Praga como visitante. En total, el Lens ha marcado ocho goles y encajado siete en ese tramo de cinco partidos.

El Sporting de Lisboa presenta un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Braga en la Primeira Liga, y antes de eso empató 2-2 ante el Arouca. En Champions League, los lisboetas ganaron 3-1 al Galatasaray. El equipo de Rui Borges ha anotado nueve goles y concedido cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de los últimos cinco enfrentamientos directos entre el Lens y el Sporting de Lisboa no están disponibles en este momento. No es posible ofrecer un historial reciente entre ambos clubes.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
3
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
4
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
15
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
16
LensLensRCL
210134-13
L
W
17
Sabah FKSabah FKSAB
210114-33
W
L
18
RomaRomaROM
10101101
D
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
21
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
23
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
24
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
26
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
28
LASKLASKLAS
100101-10
L
29
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200224-20
L
L
30
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
33
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League, el Sporting de Lisboa ocupa la sexta posición, mientras que el Lens se sitúa en el noveno puesto. Los visitantes llegan con mayor margen de maniobra en la clasificación europea, lo que convierte este partido en una cita especialmente importante para el conjunto francés si quiere mantenerse en la pelea.

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