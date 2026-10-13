Lens vs Sporting de Lisboa: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

El Lens recibe al Sporting de Lisboa en el Stade Bollaert-Delelis en un partido de la fase de liga de la Champions League. Los dos equipos llegan a este encuentro desde posiciones bien distintas en la clasificación europea, lo que añade un matiz importante a la cita. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 12:45 Stade Bollaert-Delelis

Cómo sintonizar el Lens vs Sporting de Lisboa

El Lens vs Sporting de Lisboa se puede ver en directo a través de Disney+ Premium.

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Acerca del encuentro

El conjunto de Yannick Cahuzac atraviesa un momento irregular en Ligue 1, aunque en el plano doméstico acaba de sumar una victoria ante el Lyon que puede servirle de impulso. Sus dificultades para mantener la consistencia a lo largo de la temporada contrastan con la ambición que exige la competición continental.

El Sporting de Lisboa llega desde Portugal con buenas sensaciones. Rui Borges ha construido un equipo capaz de competir en varios frentes, y su reciente victoria ante el Braga en la Primeira Liga confirma que el conjunto lisboeta está en un buen momento de forma.

Los leones han demostrado calidad en Europa esta temporada. Su triunfo ante el Galatasaray en la Champions League es la referencia más clara de que este Sporting puede hacer daño fuera de casa cuando está enchufado.

El Lens, en cambio, necesita puntos europeos. El Stade Bollaert-Delelis debe convertirse en un fortín si el equipo quiere mantener opciones reales en la fase de liga.

Noticias de los equipos y escuadras

En el Lens, Yannick Cahuzac no podrá contar con Maik Nawrocki ni con Abdallah Sima por lesión. El once probable del conjunto francés está formado por Robin Risser; Samson Baidoo, Pierre Ganiou, Kyllian Antonio, Ruben Aguilar; Franjo Ivanovic, Matthieu Udol; Florian Thauvin, Michael Cuisance, Yacine Titraoui; y Odsonne Edouard.

En el bando visitante, Rui Borges afronta las bajas de Nuno Santos y Rodrigo Zalazar. El once proyectado del Sporting apunta a Rui Silva; Eduardo Quaresma, Maximiliano Araújo, Georgios Vagiannidis, Goncalo Inacio; Geny Catamo, Nestory Irankunda, Issa Doumbia, Sergi Altimira; Flavio Goncalves; y Luiz Suárez.

Forma

El Lens llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante el Lyon en Ligue 1, y antes de eso encadenó una derrota ante el Mónaco por el mismo marcador. En el plano europeo, el conjunto francés sumó un triunfo por 3-2 ante el Slavia de Praga como visitante. En total, el Lens ha marcado ocho goles y encajado siete en ese tramo de cinco partidos.

El Sporting de Lisboa presenta un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Braga en la Primeira Liga, y antes de eso empató 2-2 ante el Arouca. En Champions League, los lisboetas ganaron 3-1 al Galatasaray. El equipo de Rui Borges ha anotado nueve goles y concedido cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de los últimos cinco enfrentamientos directos entre el Lens y el Sporting de Lisboa no están disponibles en este momento. No es posible ofrecer un historial reciente entre ambos clubes.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League, el Sporting de Lisboa ocupa la sexta posición, mientras que el Lens se sitúa en el noveno puesto. Los visitantes llegan con mayor margen de maniobra en la clasificación europea, lo que convierte este partido en una cita especialmente importante para el conjunto francés si quiere mantenerse en la pelea.